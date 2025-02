Faculdade Mackenzie atua para transformar vidas e carreiras em Brasília

Apresentado por

Juristas, mestres, doutores e profissionais renomados compõem o corpo docente da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (FPMB). Para a instituição, tudo aquilo que um indivíduo aprende molda quem ele se tornará e, por isso, há um cuidado especial da rede de ensino superior para que os estudantes estejam próximos a professores e mentores acima da média, capazes de inspirá-los e motivá-los na jornada de estudos.

Além dos profissionais de excelência, a Faculdade Mackenzie defende uma imersão de estudos através de aulas inovadoras, com a presença de simuladores, aplicativos e projetos que preparam os estudantes para o mercado de trabalho de uma forma real e assertiva.

"A integração da teoria com a prática reflete um dos diferenciais utilizados pela FPMB no processo do ensino-aprendizagem, em face dos cursos ofertados, conferindo uma oportunidade singular para a expansão do conhecimento e a impulsão gerada pelas novas metodologias, as quais são de fundamentais para assegurar a otimização do processo do conhecimento em uma ampla dimensão." explica o diretor e professor Josimar Rosa

Na capital, a rede oferece os cursos de Administração, com foco em gestão pública; Ciências Contábeis, direcionada à preparação específica para o exame do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e Direito, reconhecido por oferecer prática jurídica desde o primeiro semestre, com simulações de julgamentos e de processos judiciais eletrônicos.

De acordo com Josimar, a Faculdade Mackenzie assegura os diferenciais nos cursos ofertados, tomando por referência as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) específicas. Por essa razão, os profissionais formados na instituição se tornam referências no mercado. Esse diferencial, segundo o diretor, se deve à grande sustentação acadêmica para a prática da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, canais de boa sustentação para a efetividade das habilidades e das competências.

Soma-se ao cuidado acadêmico a confessionalidade da Faculdade Mackenzie com fundamentação nas Sagradas Escrituras, consideradas pilares de sustentabilidade para a rede. “Asseguramos, assim, a saúde espiritual para a transformação de vidas e por via de consequência a concepção de uma moldura de boa sustentação para a carreira profissional, sempre fortalecido por padrões éticos e morais”, indica o professor Josimar.

Tradição e inovação

Na Faculdade Mackenzie, os diferenciais de ensino são características que trazem "o valor de ser Mack". Em um contexto histórico de 154 anos de atuação no mercado da educação, a instituição se mantém como referência em âmbito nacional. Em Brasília, possui destaque por possuir a maior taxa de aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal (OAB-DF) e Centro-Oeste.

A professora Kelly Amorim defende que esse êxito se deve à união da teoria e da prática. Para ela, isso permite que haja uma assimilação das disciplinas de forma eficaz e produtiva. “Temos o App Mack OAB para treinamento de questões anteriores da prova, bem como questões inéditas com vídeos dos nossos professores explicando o conteúdo. Além disso, temos o curso preparatório gratuito para nossos alunos, tanto para as duas fases da prova e simulados corrigidos individualmente”, exemplifica.

Os resultados positivos são uma consequência gerada a partir da dedicação constante da Faculdade Mackenzie que, ainda, é reconhecida por fomentar a entrada dos seus alunos em áreas de relevância do mercado. Na percepção do professor Fabiano Tesolin, o ensino jurídico brasileiro, de uma maneira geral, passa por profundas dificuldades na formação de novos bacharéis em razão da baixa qualidade do ensino.

Por essa razão, a instituição atua de forma abrangente para mudar esse cenário e gerar uma capacitação de excelência. "A formação qualificada dos novos bacharéis exige corpo docente qualificado e com efetiva experiência profissional, pois não basta apenas a transmissão da teórica sobre temas jurídicos, mas efetivamente a compreensão da realidade na prática forense", ressalta.

Fabiano também explica que a formação qualificada do profissional está atrelada ao constante investimento no próprio aperfeiçoamento, por meio da efetiva participação de eventos jurídicos e cursos de especialização, mestrado e doutorado. Para auxiliar nesse aspecto, a Faculdade Mackenzie também está presente com iniciativas específicas para os seus estudantes.

Uma delas diz respeito à experiência internacional. Na instituição, há um convênio com 178 universidades de diferentes países para que os alunos possam realizar intercâmbios que agreguem à trajetória acadêmica e profissional. O projeto é conhecido como Mack Sem Fronteiras. "Criamos a iniciativa para propiciar aos alunos mackenzistas de graduação e pós-graduação oportunidades internacionais, de participação em cursos de idiomas em universidades estrangeiras conveniadas e de cursos temáticos de verão e inverno”, pontua a professora Juliana Tesolin.

Para 2025, a instituição está com o processo seletivo aberto para o vestibular. Até dia 28 de fevereiro, é possível realizar as inscrições no site da Faculdade Mackenzie.