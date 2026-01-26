Destaque em rankings jurídicos: faça parte da Faculdade Mackenzie em Brasília

Apresentado por

Reconhecida por estar em 1º lugar no ranking geral de aprovação do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e por oferecer cursos avaliados com nota máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC), a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília consolida a sua reputação como referência na formação profissional de excelência. Nesse contexto, a campanha de matrículas, com inscrições abertas até 27 de fevereiro de 2026, surge como uma oportunidade para novos estudantes ingressarem em uma instituição comprometida com resultados e formação sólida.

Com 155 anos de inovação e tradição, o Mackenzie é líder em empregabilidade e tem sua reputação consolidada nos principais rankings jurídicos do país. Para isso ser possível, a instituição une teoria e prática no ensino superior, além de atuar com o compromisso com a formação ética e, ao mesmo tempo, técnica dos seus alunos. Desde o primeiro semestre, os estudantes têm acesso a inúmeras possibilidades de carreira, com palestras, treinamentos e oportunidades de networking que ampliam sua visão de futuro.

"O objetivo da docência é a aprendizagem e o aperfeiçoamento do aluno, logo existe um compromisso com a transmissão dos conhecimentos, para assegurar uma melhor atuação ética e profissional. Para se atingir este objetivo, cada professor busca imprimir esforços didáticos para organizar e desenvolver os programas didáticos com a utilização de diversos métodos de ensino, utilizados para alcançar diferentes modelos e estilos de aprendizado dos alunos, com provocação sistemática deles, na articulação do pressuposto teórico, com as evidências da praticidade", conta Josimar Rosa, Professor, Doutor e Diretor geral da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (FPMB).

O curso de Direito é referência na Faculdade Mackenzie, no entanto, a instituição também possui expertise consolidada com o bacharelado nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. "Além do curso de Direito, oferecemos também Administração e Ciências Contábeis. São formações construídas sobre tradição, credibilidade e excelência, que preparam profissionais para ingressar no mercado de trabalho com segurança", ressalta.

No que diz respeito ao curso de Direito, o professor e Doutor Josimar ressalta que a graduação um plano operacional de grande sustentabilidade, razão pela qual diferentes segmentos são conjugados para a uma verdadeira entrega, sempre com objetivo de atender os desafios pertinentes ao conhecimento das Ciências Jurídicas, alimentado pelo processo do ensino-aprendizagem, fonte de sustentabilidade, em permanente estado de evolução das competências e das habilidades, considerando sempre a conjugação dos fundamentos do ensino, das manifestações próprias da extensão e dos permanentes avanços assegurados por meio da pesquisa.

Ao integrar à instituição, o diretor geral ressalta diferenciais importantes que o estudante terá acesso. "O aluno tem seu ingresso assegurado em diferentes carreiras jurídicas, em face dos resultados de aprovação no Exame da OAB, ocupando de forma reiterada o 1º Lugar no ranking da OAB, no Distrito Federal e também na região Centro-Oeste, contando sempre com corpo docente de reconhecida competência, com formação acadêmica correspondente e experiência profissional, corpo técnico-administrativo altamente receptivo e com plena disponibilidade no atendimento, ocupando instalações físicas em um moderno campus universitário. A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília está de portas abertas para recebê-lo com o compromisso de torná-lo um grande protagonista de uma carreira jurídica de sucesso”, destaca.

Na percepção de Josimar, os bons resultados alcançados pelos alunos do curso de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília no mercado de trabalho, nos exames da OAB e, mais recentemente, na competição STF Moot, competição que simula um julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) voltado a estudantes de direito, são fruto de três fatores principais.

"Primeiro, devido à plena sintonia do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Segundo, por conta da ministração dos conteúdos curriculares dentro de um plano de atualização e contextualização permanentes. E, em terceiro, em razão ao corpo docente constituído por professores com reconhecida formação acadêmica e elevado grau de experiência nas carreiras jurídicas", ressalta.





















Perfil do estudante

O doutor e professor Josimar ressalta que o perfil desejado para os alunos do curso de Direito volta-se para a sólida formação geral, cultural e humanística. "Deve-se ter a capacidade e articulação de conceitos e argumentos, com sólida interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada à postura reflexiva e à visão crítica, para que assim fomentem a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma, dinâmica e significativa, além da qualidade para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania, sempre emoldurado por elevados padrões éticos", explica.

Além disso, o aluno deve valer-se de uma visão multidisciplinar, compreendendo-a como um fenômeno sociopolítico e ético, não considerando apenas o conjunto de preceitos positivados ou dogmatizados, mas com elevadas evidências de plena sintonia com os parâmetros renovados das Ciências Jurídicas. "Assegura-se a efetividade de uma hermenêutica confiável, com aplicação de padrões resolutos, reconhecendo e respeitando a função social, pois tais fatores devem consignar os elevados padrões da vida profissional, cujo exercício deverá estar conjugado aos princípios da responsabilidade social", acrescenta.

Isso porque, segundo Josimar, o curso de Direito dispõe de um respaldo normativo contido na própria Constituição da República Federativa do Brasil, disposto no artigo 133: ‘o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei’.

“Partindo desta premissa, fica bem evidente que a formação jurídica carrega consigo um grau superior de exigência com relação a outras atividades profissionais, requerendo um equacionamento de elevada exigência na operacionalidade da proposta de formação acadêmica, para assegurar o grau de excelência desejado”, comenta.

Sobre o campus

Localizado na Asa Sul (SGAS 902 Sul), o campus possui instalações modernas e uma estrutura capaz de acomodar mais de mil alunos. As áreas de convivência foram projetadas para oferecer um ambiente confortável e que possibilitasse interação entre os alunos. O espaço abrange, ainda, um anfiteatro, duas quadras de esporte e a expansão da biblioteca, com mais de 10 mil títulos.

Para fazer a inscrição para o Vestibular Mackenzie 2026, basta acessar o site oficial da Faculdade Mackenzie Brasília (https://www.mackenzie.br/faculdades/brasilia), escolher o curso desejado e preencher o formulário com dados pessoais do estudante. Há cinco opções de entrada na instituição: vestibular agendado, ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), transferência de outra instituição, segunda graduação ou, ainda, Passaporte Mackenzie.