Thiaguinho, Filipe Ret, Bruno e Marrone, Paralamas do Sucesso, atração internacional e muito mais

Bruno e Marrone estão confirmados para o evento de 2024 - (crédito: Divulgação)

Além de revelar o line-up, o Funn Festival também já anunciou a abertura de vendas a partir de hoje (19), às 14h. Se você já viu que seus artistas favoritos estarão na capital este ano, é melhor correr para comprar seu ingresso. O Funn Festival vai abrir 24 horas de lote especial, a melhor oportunidade de compra até ao final do festival.

São mais de 45 artistas no headline distribuídos em 8 finais de semana. Péricles, Lulu Santos, Israel e Rodolffo, L7 e a banda norte-americana Boyce, são alguns nomes que marcam presença entre os meses de maio e junho deste ano.

Line-up completo para 2024 com atrações especiais (foto: Divulgação)

Com um line-up bem diverso, o Funn Festival espera receber pessoas de todas as idades e com diferentes gostos musicais. Assim como no ano passado, os shows serão realizados nas sextas, sábados e feriados na Arena do Funn. Mas nem só da arena de shows é feito o festival. O espaço diurno de esportes, gastronomia e diversão, conhecido como o Complexo do Funn Festival, também estará pronto para receber famílias e até pets. O Grupo Funn promete muitas boas novidades para esse ano.

Funn Festival Pass e opção de parcelamento

Além do lote especial, também estará disponível o Funn Festival Pass. Um combo de ingressos que chegam a 20% de desconto. Aproveite para curtir mais um dia de show. Os preços estão imperdíveis nessas 24 horas. E ainda com opções de parcelamento em até 12x.

Aproveite as próximas horas para garantir seu espaço neste festival que já é tradição na cidade. Acesse o site da ingresse ou o portal do Funn Festival para mais informações.

Line-up Funn Festival 2024

César Menotti & Fabiano • Chefin • Chico César • Criolo • Djonga • Edson & Hudson • Eduardo Costa • Elba Ramalho • Falamansa • Filipe Ret • Ferrugem • Fica Comigo • Frejat • Fundo de Quintal • GERALDO AZEVEDO • Gian & Giovani • Humberto • Gessinger • Israel & Rodolffo • KVSH • L7NNON • Lagum • Leonardo • Lulu Santos • MC Maneirinho • Marcelo D2 • Marcos & Belutti • MC Cabelinho • Nando Reis • Os Paralamas do Sucesso • Péricles • Pixote • Samuel Rosa • Tasha & Tracie • Thiaguinho • Trio Parada Dura • Turma do Pagode • Vitor Kley • Zé Ramalho • Zeca Baleiro • E MUITO MAIS!

Serviço

Funn Festival

A partir do dia 10 de maio

Parque da Cidade

ingresse.com.br/funnfestival