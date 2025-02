Funn Summer traz programação especial para o verão de Brasília

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

A espera acabou! Neste sábado (8), o Funn Summer voltou a ser realizado na capital para oferecer uma experiência única aos brasilienses. Após cinco anos de hiato, o festival retorna com uma programação rica em música, gastronomia e atividades físicas de qualidade. A expectativa é receber 2.500 pessoas por dia para proporcionar um evento mais intimista e com diferentes ativações.

Henrique Migras, sócio da Funn Entretenimento e um dos idealizadores do evento, destaca que o Funn Summer trata-se do principal festival de verão do Centro-Oeste. "Realizado às margens do Lago Paranoá, o evento oferece uma atmosfera vibrante e envolvente que celebra a estação mais quente do ano de forma singular. Não dá para negar que os brasilienses estão cada vez mais querendo vivenciar eventos que começam mais cedo e que proporcionem o cuidado com a saúde", ressalta.

O empresário recorda que a primeira edição foi um sucesso absoluto. "Estávamos com saudade", diz. "As pessoas curtiram muito durante o dia, aproveitaram bastante as ativações e mergulharam na vibe Funn. Queremos reviver os bons momentos que tivemos, proporcionando aos brasilienses uma experiência ainda melhor", complementa Henrique.

Para ele, o diferencial desta edição, sem dúvidas, é o mix de música boa, gastronomia e esportes em um único evento. Além dos shows, os participantes podem desfrutar de uma variedade de opções gastronômicas, como acarajé, crepe, cachorro-quente, açaí e sorvetes.

Além disso, de acordo com o idealizador do evento, os brasilienses podem esperar uma estrutura completa que inclui, lounges exclusivos e áreas dedicadas a esportes aquáticos. “Sem falar que será possível chegar de lancha na festa. Sabemos que o Distrito Federal tem a quinta maior frota náutica do país”, ressalta.

Toda a estrutura foi aprimorada para garantir maior conforto e segurança, e o conceito do festival foi atualizado para refletir as tendências atuais, mantendo, contudo, a essência que sempre caracterizou o Funn Summer: um festival para curtir uma boa música, se divertir e também relaxar ao lado dos amigos.

Adicionalmente, serão oferecidas aulas comandadas pela Bodytech no fim de semana do dia 22 e 23 de fevereiro, com yoga, aula de local, dance mix, circuito de pilates e atividades como flyboard, wakeboard, caiaque e stand-up paddle, disponíveis em todos os dias de abertura do festival, proporcionando uma experiência completa e diversificada para o público.

Para agregar ainda mais a experiência, a Corona é uma das patrocinadoras do evento e levará seu lifestyle para o espaço. Para Henrique, com uma proposta inovadora, o Funn Summer se consolidou como uma opção de entretenimento de alto padrão em Brasília, proporcionando aos participantes momentos inesquecíveis em um cenário paradisíaco, intimista e que começa ainda com o sol lá em cima.

Line-up de qualidade

“Quando pensamos no line-up do Funn Summer, queríamos oferecer uma experiência diversificada que agradasse diferentes públicos. Selecionamos artistas de diversos gêneros musicais, garantindo uma programação eclética que inclui desde o funk nostálgico de Buchecha e do pagode do Fica Comigo até a música eletrônica de destaque com Cat Dealers e KVSH”, explica o sócio da Funn Entretenimento.

Confira a programação na íntegra:

08/02 | Sábado

Baile do Sapuca

Buchecha

+ DJs convidados

09/02 | Domingo

Bloquinho pré-Carnaval

"Chama o Silva" com Silva

Clima de Montanha

DJs convidados

15/02 | Sábado

CatDealers

Fancy Inc

Camila Jun

DJs Convidados

16/02 | Domingo

5521 (Direto do RJ)

Bruno Diegues - Ex-vocalista do Jeito Moleque canta todos os sucessos da banda

DJs Convidados

22/02 | Sábado

KVSH

Carol Favero

DJs Convidados

01/03 | Sábado

Fica Comigo (Feliz Carnaval, meu amor)

Just Mike (Fica Comigo)

Victor Lima

Chicco Aquino

DJs Convidados

*Clientes Caixa têm benefício exclusivo: 20% de desconto na compra de ingresso.

Serviço

FUNN Summer

Local: Clube ASES

Datas: 8, 9, 15, 16, 22 de fevereiro de 2025 e 1º de março de 2025

Horário de funcionamento:

08/02, 09/02, 16/02, 01/03 - Abre às 16h e fecha às 2h

15/02 e 22/02 - Abre às 9h e fecha às 2h

Ingressos disponíveis na Ingresse

Lounges: (61) 99118-5757 - Victor Lima

Instagram: @funnsumerclub