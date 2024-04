64 anos de Brasília: GDF celebra arquitetura, cultura e inovações da capital

Apresentado por

(crédito: Adriano Teixeira/Novacap)

O aniversário de 64 anos de Brasília traz muitos motivos para os moradores da capital celebrarem. A mais recente envolveu a divulgação do ranking do jornal americano The New York Times, onde foi indicado que a cidade — única do Brasil — entrou na lista dos 52 melhores destinos turísticos para conhecer em 2024.

Apresentado como um destino "ofuscado por outros lugares extravagantes no Brasil, como Rio de Janeiro e Bahia", Brasília chama a atenção por sua arquitetura, com prédios "futuristas" e "modernistas". A região ocupou a 32ª posição.

O projeto arquitetônico de Brasília foi desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa e desencadeou no tombamento da região. Em reportagem publicada pelo Palácio do Planalto, a entidade destacou que, em 1972, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) criou a Convenção do Patrimônio Mundial, para incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados significativos para a humanidade.

(foto: Joel Rodrigues / Agência Brasília)

Nesse contexto, Brasília é detentora da maior área tombada do mundo – 112,25 km² – e foi inscrita pela UNESCO na lista de bens do Patrimônio Mundial em 1987, sendo o único bem contemporâneo a merecer essa distinção. Para agregar à região, Oscar Niemeyer trouxe, também, referências para a cidade com construções que podem ser consideradas obras de arte espalhadas no Plano Piloto.

Segundo o arquiteto Gabriel Daher, para quem cresceu e se formou em Brasília, é praticamente impossível imaginar arquitetura sem uma grande influência da cidade. “Um desenho urbano tão forte e edifícios tão marcantes são, sem dúvida, contributos importantes para minha formação. Brasília direcionou o meu modo de ver o espaço e acredito que isso se torna perceptível nos meus projetos e nas minhas obras”, destacou.

Outro aspecto que caracteriza a capital e que a destaca quando comparada a outras cidades diz respeito a presença do maior parque urbano da América do Sul: o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. Com 420 hectares, o espaço foi fundado em 1978 e reúne o trabalho do quarteto ícone da capital: Oscar Niemeyer, com o projeto; Lúcio Costa, com a área urbanística; Burle Marx, com a obra paisagística; e Athos Bulcão, com os famosos azulejos presentes em sua decoração.

Apesar da arquitetura ser um aspecto que chama atenção, o que encanta, até os dias de hoje, são as inúmeras opções de lazer que o Parque da Cidade oferece. “Eu chegava bem cedo para jogar nos campos de futebol. Depois, a gente costumava sentar perto do lago, fazer piquenique”, recorda o aposentado Jaime Rodrigo Santana. “Aí, mais de tardezinha, todo mundo ia namorar nos pedalinhos”.

O espaço conta com uma série de atrativos para todas as idades, como churrasqueiras, quadras para a prática de modalidades esportivas, parques infantis, praças, lagos, Centro Hípico, restaurantes e um extenso Pavilhão de Exposições. Além disso, o local recebe, em média, 14 mil pessoas de segunda a sexta-feira e 37 mil aos fins de semana. Em eventos especiais, o público sobe para 80 mil.

Ainda no que diz respeito à natureza, Brasília é referência no que diz respeito à implementação de uma "moldura líquida da cidade", forma que Juscelino Kubitschek descrevia o Lago Paranoá. Um dos principais cartões postais da cidade, o espaço iniciou o seu processo de construção em 1957. A iniciativa foi uma alternativa para aumentar a umidade do ar, diminuir a temperatura local e estabelecer uma fonte de lazer para os brasilienses.

No entanto, na época, muitos duvidavam da possibilidade de criar um lago artificial na capital. Em reportagem do Correio, foi indicado que adversários políticos e descrentes diziam que a ideia seria um fracasso e que o lago não encheria.

(foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

No dia em que o lago atingiu mil metros de altitude, o então presidente mandou um telegrama para os críticos mais ferrenhos com duas palavras: 'encheu, viu?'", lembra Denise Coelho, professora da Secretaria de Educação e especialista do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal.

Hoje, as águas que já foram rasas permitem que os frequentadores se molhem dos pés à cabeça, como faz o empresário Marcelo dos Santos. "Esse é o meu refúgio! É bom para a alma e para o corpo", comemora o morador do Cruzeiro.

Celebração com a população

(foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

O aniversário da capital, em 2024, promete ser animado. Em comemoração à nova idade, Brasília terá atrações e uma programação variada organizada pelo GDF. As ações serão realizadas gratuitamente e se estenderão a diferentes locais das regiões administrativas.

Nesta sexta-feira (19), a população receberá a apresentação do grupo Biquíni na Torre Digital, às 21h. No sábado (20), a Banda Ale, a partir das 21h. No domingo, no mesmo local, a partir das 18h, o sambista Jorge Aragão irá promover um show especial para o público.

Seguindo para o Plano Piloto, na Torre TV, os moradores e visitantes da capital poderão encontrar uma estrutura montada para receber diferentes grupos musicai da cidade, no sábado (20). No domingo (21), Xand Avião comandará a festa com a população a partir das 17h.

Já no gramado da Esplanada dos Ministérios, Adriana Samartini é quem inicia a festa, no sábado (20), a partir das 18h. Logo na sequência, o grupo de pagode Di Propósito dará continuidade às celebrações.

A atração mais aguardada da noite, na véspera do aniversário da cidade, é o DJ Alok, que irá colocar os brasilienses para dançar a partir das 22h.

No dia 21, a área central receberá apresentações de DJs infantis, às 14h; e DJs locais, a partir das 18h; o cantor Luccas Neto, se apresenta a partir das 16h; e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, às 18h30.

A programação da Arena Hip-Hop, também na Esplanada dos Ministérios, começa às 13h, com DJs, cantores do movimento rap e batalha de MC.

Nas regiões administrativas de Planaltina, Brazlândia e Santa Maria, a festa será realizada no sábado (21), a partir das 10h, com atrações variadas:

Em Planaltina, se apresentarão as duplas Alisson & Ariel (15h30), Heverton & Heverson (18h30) e Paulo & Paulino (20h);

Em Brazlândia, a animação ficará por conta do cantor Miguel Santos (14h), do grupo Encosta Neu (15h30) e da dupla Roni & Ricardo (20h);

Em Santa Maria, a programação conta com Galã (14h), Junior Ferreira (15h30), Banda Imagem (17h) e Pedro Paulo & Matheus (20h).

64 anos em investimentos

Chegando aos seus 64 anos, Brasília precisa de investimentos para manter a sua estrutura. Ciente dessa necessidade, o Governo do Distrito Federal (GDF) se preocupou em munir a população com investimentos em diferentes segmentos da cidade.

A atual gestão do GDF vem atuando para que os cidadãos tenham cada vez mais motivos para se orgulhar da capital onde nasceram e moram, ou que escolheram para morar. São diversas ações e programas que trazem benefícios para a população. Conheça as iniciativas implementadas nos últimos anos para oferecer mais qualidade de vida:

Programas habitacionais

Buscando promover qualidade de vida e de morar, o GDF aposta em programas habitacionais de diferentes portes:

Morar Bem: é o principal programa habitacional, com entrega de moradias populares em áreas de interesse social, a exemplo dos empreendimentos Itapoã Parque (Itapoã), Residencial Horizonte (Sol Nascente), Alto Mangueiral (Jardins Mangueiral), Reserva do Parque (Recanto das Emas) e outros;

Melhorias Habitacionais: destina projetos e obras de reformas residenciais a famílias de baixa renda;

Regulariza DF: cuida da regularização fundiária urbana nas áreas de interesse social, não apenas com a elaboração dos projetos de urbanismo e de infraestrutura, mas também com a incorporação das ocupações informais à cidade, assegurando o direito à moradia digna à população do DF, com a titulação dos ocupantes dos imóveis;

Nenhuma Casa Sem Banheiro: lançado em dezembro de 2021, o programa executa melhorias sanitárias em domicílios em áreas de vulnerabilidade social.

Além disso, o DF também está inserido no programa Minha Casa, Minha Vida. Para o mês de abril, foi indicado que a região, inclusive, será contemplada com 250 unidades habitacionais destinadas à iniciativa habitacional. Ao todo, serão mil pessoas beneficiadas. Somadas as que estão em andamento, serão cerca de 2.350 unidades, nas quais atenderão cerca de 10 mil pessoas que terão a sua casa própria.

As moradias destinadas ao DF se somam às 7.225 unidades habitacionais já entregues pela política habitacional do GDF desde 2019, proporcionando habitações acessíveis e de qualidade a 28,9 mil brasilienses.

Restaurantes comunitários

Em 2023, os restaurantes comunitários do Distrito Federal serviram 9,9 milhões de refeições. Criados para cuidar da segurança alimentar e nutricional da população vulnerável, as unidades disponibilizam refeições saudáveis e equilibradas a um custo de R$ 1,00 (um real) para a comunidade.

Em fevereiro, a cidade ampliou o número de unidades disponíveis para a população. Os moradores de Sobradinho, São Sebastião, Itapoã e Brazlândia serão os próximos a contar com as três refeições diárias nos restaurantes comunitários de suas cidades. As quatro unidades preveem servir cerca de 450 mil refeições por mês.

(foto: Lúcio Bernardo Júnior/Agência Brasília)

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), a previsão é de que, até o fim de 2025, todos os 16 restaurantes comunitários da cidade estejam funcionando de domingo a domingo, servindo as três principais refeições do dia.

Francisca Rocha Mendes vai ao restaurante pelo menos duas vezes ao dia. As duas primeiras refeições já fazem parte da rotina dela e de sua família. “Eu gosto muito do almoço e do café da manhã; a gente levanta cedo, deixa as crianças na escola, passa aqui para tomar café e voltamos para casa”, contou. “Perto do almoço, a gente os busca na escola, passa aqui para comer e voltamos para casa já alimentados. Eu tenho quatro filhos, e esse restaurante ajuda demais, dá uma grande economia. O melhor é o pão de queijo e a rosca do café da manhã”, complementa.

Horários de funcionamento:

Nas unidades que servem café da manhã, o funcionamento acontece preferencialmente de 07h às 09h;

Todos os restaurantes comunitários, para o almoço, funcionam de segunda a sábado, preferencialmente das 11h às 14h;

Na unidade do Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol, Planaltina e Arniqueira, o jantar acontece de segunda a domingo, preferencialmente das 17h às 19hrs.

Qualificação profissional e empregabilidade

No mês de março, o GDF entregou 1.244 diplomas para os alunos do Renova DF. Lançado em 2021, o programa de qualificação profissional tem o objetivo de atender às demandas das Administrações Regionais. Os cursos oferecidos são de iniciação profissional e aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai/DF), com duração de 240 horas.

O diretor regional do Senai-DF fez menção ao reconhecimento nacional e internacional da instituição e ao diferencial de carregar o nome do Senai no currículo. “O Senai é a maior instituição de educação profissional no Sul do mundo, tem reconhecimento pela ONU [Nações Unidas] com a questão de formação. Um diploma do Senai, que vocês terão daqui a três meses, é um passaporte para o mercado de trabalho. Certamente é um diferencial que vai ser importante para vocês frente à concorrência”, disse Marco Secco.

(foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

A iniciativa busca atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, imigrantes, pessoas em situação de rua e egressos do sistema prisional. Os estudantes aprendem a noção básica na área de construção civil, com aulas de forma presencial.

Para viabilizar o curso, os alunos recebem uniforme, equipamento de proteção individual, lanche e uma bolsa benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Ao fim das aulas, é entregue a certificação aos aprovados.

Durante o período de estudos, eles recuperam os espaços públicos da cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol, Vilas Olímpicas e viadutos. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (Sedet-DF), desde o início do programa, foram cerca de 2,1 mil equipamentos públicos revitalizados.