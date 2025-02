GDF fortalece ações para combater a dengue

Apresentado por

- (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília)

O clima tropical do Brasil favorece a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. No ano passado, o país viveu uma das maiores incidências registradas da enfermidade e gerou preocupações. Apenas no Distrito Federal, foram registrados 278 mil casos, de acordo com a Secretaria de Saúde do DF. Diante desse cenário, o governo reforça a campanha de combate e prevenção contra a doença para que o ano de 2025 não enfrente uma nova epidemia.

No mês de janeiro, foram notificados 2.193 casos suspeitos de dengue, dos quais 1.679 eram prováveis. Os dados, apresentados pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde, fazem parte do Boletim Epidemiológico. O período analisado é correspondente a 29 de dezembro de 2024 a 25 de janeiro de 2025. As mobilizações para evitar novos casos têm sido exitosas.

De acordo com o mesmo levantamento, neste período, observa-se uma redução de 96,7% no número de casos prováveis de dengue em residentes no DF se comparado ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 48.399 casos prováveis da doença. "Devemos registrar e comemorar esses dados, mas sem perder de vista os cuidados para combater a doença. Afinal, alcançamos esse resultado por meio de um esforço conjunto da população e do governo", sinalizou a Secretaria de Saúde.

Nesse contexto, sabe-se que, com a chegada do verão chuvoso, a população brasiliense precisa manter a sua atenção quanto aos riscos da dengue. Apesar das iniciativas públicas, é essencial que cada cidadão continue adotando medidas simples no dia a dia para proteger a si e aos outros, dedicando apenas alguns minutos para eliminar focos do mosquito transmissor. Neste período, a conscientização e a colaboração mútua são fundamentais, pois a atitude de um pode impactar diretamente o bem-estar e a segurança de toda a comunidade.

(foto: Matheus H Souza/Agência Brasília)

Uma das estratégias que auxiliaram na redução dos casos diz respeito às recentes visitas realizadas pelos agentes de Vigilância Ambiental (AVAs) nas residências de Brasília para inspecionar possíveis focos. Após a conclusão do levantamento, os dados serão encaminhados ao Ministério da Saúde e divulgados no site da Secretaria de Saúde.

Para a aposentada Maria Casemiro, essa iniciativa é fundamental. "É muito importante o trabalho dos agentes, só que as pessoas também têm que fazer a sua parte", avalia. Ela comenta que, apesar de regar as suas plantas, não possui o hábito de deixar a água parada nos pratos. “Eu já sei como é a dengue", reforça. Uma das estratégias para evitar a proliferação do mosquito consiste em inserir areia nesses recipientes.

Francisco Ferreira Souza também recebeu a visita da Vigilância Ambiental. "Essa iniciativa que o governo toca é muito boa. Qualquer recomendação que eles nos passam a gente cumpre, e temos toda responsabilidade pelo que encontrarem", afirmou.

O papel dos profissionais é prevenir doenças, mapear territórios, realizar levantamentos e executar atividades de vigilância por meio da coleta e pesquisa. Por isso, permitir a entrada é fundamental para que o trabalho de prevenção seja bem realizado. Segundo a Secretaria de Saúde, dentro das residências, o olhar do agente é treinado para buscar os focos e costumam repassar as orientações aos moradores e, quando necessário, realizará tratamentos adequados.

(foto: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Ações preventivas intensificadas

Além da utilização de novas tecnologias de monitoramento da dengue, visitas diárias de agentes e aplicação de fumacê nas áreas de maior incidência da doença, a SES-DF tem, ainda, disponibilizado a vacina contra a doença em mais de 100 salas de atendimento.

"Essa redução expressiva de casos este ano é reflexo do esforço conjunto entre o poder público e a população na adoção de medidas de prevenção e controle. Ainda assim, é fundamental manter a vigilância ativa, principalmente no período de maior incidência da doença, que vai de outubro a maio, por isso convocamos os pais a levarem seus filhos para a vacinação", ressaltou a pasta.

No momento da vacinação da dengue, pais e responsáveis devem estar com documento de identificação e caderneta de vacina. Os locais de vacinação podem ser consultados neste link.

Saiba como prevenir a dengue:

– Elimine recipientes que possam acumular água, como pneus, garrafas e vasos de plantas;

– Mantenha caixas d’água bem vedadas;

– Limpe calhas, ralos e piscinas regularmente;

– Descarte o lixo corretamente e garanta que o saco esteja bem fechado;

– Use repelentes e mantenha as janelas protegidas com telas.

Em caso de dúvidas ou denúncias, os moradores do Distrito Federal podem acionar o 162 (para ligações) ou o (61) 3410-9000 (para WhatsApp).