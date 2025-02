200 mil estudantes são beneficiados com Cartão Material Escolar

Apresentado por

- (crédito: Amendoeira-SEEDF)

O primeiro lote do Cartão Material Escolar foi pago no final do mês de janeiro. Com o investimento de R$ 41,1 milhões, mais de 132 mil estudantes da rede pública do Distrito Federal foram beneficiados nesta etapa. A previsão de pagamento para o segundo lote é até 10 de março, e para o terceiro, até 2 de abril.

""Ano a ano, estamos ampliando o programa. Tivemos 117 mil estudantes em 2022 e, neste ano, já estamos nos aproximando de 200 mil estudantes. Um aumento bem significativo, com investimentos atuais na ordem de R$ 58 milhões apenas em 2025"." Secretaria de Educação

O benefício oferta R$ 320 aos estudantes da educação infantil e ensino fundamental e R$ 240 aos que cursam o ensino médio. Executado pela Secretaria de Educação (SEEDF) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), o CME contribui com a inclusão social de alunos em situação de vulnerabilidade.

Para a Secretaria de Educação, o programa é de extrema importância para que os estudantes carentes tenham igualdade de escolha dos próprios materiais como aqueles que têm condições de comprar. “É um programa que promove a inclusão e, por isso, nós prezamos por ele e por sua expansão”, afirma a pasta.

Juliana Oliveira, mãe de Abner, destaca a sua felicidade por comprar itens que acompanharão o filho durante o ano letivo. Antes do benefício, o gasto pesava no orçamento familiar e não era possível adquirir nem metade da lista. "Era muito complicado. Chegava em janeiro pensando se ia conseguir comprar um caderno e um lápis, pelo menos, e sempre do mais barato”, lembra.

(foto: Mary Leal-SEEDF)

Atualmente, ela destaca que consegue comprar a lista completa e escolher o que deixa a criança feliz, para que vá para a escola de cabeça erguida. “Muitas vezes uma borracha diferente deixa a criança encantada, e ver o filho ir sorrindo para a escola é o melhor presente para uma mãe", complementa Juliana.

Juliana aderiu ao programa em 2021. Desde então, ela enxerga o valor da iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) para a jornada estudantil. "Quando a gente não tem muita renda, vai nos mais baratinhos. Mas agora posso comprar uma coisa melhor para meu filho, que dura mais. Para muita gente pode parecer besteira, mas é emocionante, e agradeço por poder contar com o governo para isso", afirma.

Como funciona

De acordo com o GDF, o Cartão Material Escolar atende alunos de 4 a 17 anos matriculados na rede pública do DF, cujos responsáveis sejam beneficiários do Bolsa Família, devidamente cadastrados. Não é necessário solicitar o cartão, visto que o estudante é automaticamente encontrado com o cruzamento de dados entre o cadastro do Bolsa Família e o sistema da Secretaria de Educação.

O cartão físico fica disponível em uma das agências do BRB, onde o beneficiário pode buscá-lo após consultar a data e o local pelo aplicativo do GDF Social. A compra de materiais deve ser feita em papelarias credenciadas pelo programa. Acesse a lista de papelarias credenciadas e verifique os materiais que poderão ser adquiridos neste link.