Programa ‘Vai de Graça’ aumenta a mobilidade no DF aos domingos e feriados

Programa 'Vai de Graça' oferece transporte gratuito aos domingos e feriados na capital - (crédito: Geovana Albuquerque / Agência Brasília)

Na primeira quinzena do mês de fevereiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) determinou que os moradores de Brasília, a partir do dia 1º de março, poderiam contar com a gratuidade do ônibus e do metrô aos domingos e feriados. O primeiro grande movimento da iniciativa foi no período de Carnaval, onde os quatro dias de festa contaram com o apoio de locomoção.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), atualmente há, no DF, 952 linhas de ônibus que contam com uma frota de 3.020 veículos. E quanto ao metrô, a capital federal tem 27 estações e 32 trens, conectando cinco regiões administrativas (Guará, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia) à Rodoviária do Plano Piloto, com algumas paradas ao longo da Asa Sul.

Pela primeira vez, o Metrô-DF teve essa experiência de gratuidade e essa movimentação gerou mais de 2,5 milhões de acessos nos quatro dias de folia, índice cerca de 46,5% maior do que o movimento total da população no feriado do ano passado. “Nós mobilizamos todo o nosso efetivo e tomamos providências operacionais para garantir uma mobilidade segura para os nossos usuários", destacou o Metrô do Distrito Federal, na época carnavalesca.

Viagens gratuitas no Carnaval movimentaram o DF em 2025 (foto: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília)

Em funcionamento desde o início de março, o programa foi intitulado como "Vai de Graça". Aos domingos e feriados, milhares de brasilienses e visitantes da capital estão utilizando os transportes públicos, o que desencadeou em aumento de 50% de usuários nas linhas de ônibus e metrô. Além de permitir que o cidadão descanse o bolso com a gratuidade da passagem, a iniciativa do GDF também visa fortalecer o comércio, a economia e o turismo no DF.

"A tarifa zero servirá como incentivo ao turismo interno. Além disso, com o metrô e os ônibus liberados (aos domingos e feriados), turistas podem estender sua estadia no DF até o fim de semana, aproveitando para explorar mais a região, e com menos gastos", avaliou a Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

Os passageiros podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, PcD, Idoso ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca. Para quem não tem nenhuma das opções, podem ser utilizados cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança. Cobradores e fiscais estão orientados a auxiliar os passageiros nos ônibus e nas estações de metrô. Para tirar o projeto do papel, o GDF subsidiará o valor aproximado de R$ 56 milhões por ano.

65 anos com mobilidade garantida

Seguindo com o compromisso de oferecer transporte gratuito aos domingos e feriados, o próximo grande evento na capital que contará com a iniciativa de mobilidade é o 65º aniversário de Brasília, no dia 21 de abril. O "Vai de Graça" funcionará de quinta-feira (17/4) até segunda (21), período em que haverá celebração na capital com uma programação exclusiva para a população.

Sob o tema “O melhor tempo é agora”, serão cinco dias de programação gratuita a partir de quinta-feira (17) até a segunda-feira (21) de abril. Entre as atrações, shows musicais, eventos religiosos, maratona, festivais gastronômicos e incentivos do setor produtivo, como o desconto de 35% para hospedagens. De acordo com o GDF, a previsão é de que sejam investidos cerca de R$ 15 milhões, com recursos provenientes de patrocínio do Banco de Brasília (BRB).