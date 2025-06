GDF prioriza recuperação de asfalto e de áreas públicas em Brasília

Apresentado por

A recuperação do asfalto em vias movimentadas tem se mostrado uma medida essencial para garantir a segurança viária e melhorar a mobilidade urbana. Com o aumento constante no fluxo de veículos em Brasília, a manutenção do pavimento torna-se indispensável para evitar acidentes causados por buracos e irregularidades, além de contribuir para a fluidez do trânsito e a preservação dos veículos. Além dos benefícios diretos ao tráfego, vias bem conservadas, promovem acessibilidade e refletem na gestão dos recursos públicos.

Ciente da importância dessa iniciativa, o Governo do Distrito Federal lançou o GDF nas Ruas, cujo objetivo é recuperar o asfalto das vias mais movimentadas da capital. De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), foram identificadas dez regiões administrativas necessitando das ações do programa.

A proposta é começar o processo de manutenção por essas localidades, incluindo, além da pavimentação, a recuperação de calçadas, parques, praças do exercício comunitário (PECs) e outros equipamentos públicos. A primeira etapa do cronograma começou nas obras de recuperação da avenida Hélio Prates, e vai percorrer outros pontos na cidade, com previsão de alcançar Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Brazlândia.

"Há muito tempo a população cobra melhorias na Hélio Prates. A gente já começou com a revitalização da parte da Ceilândia, fizemos as calçadas, garantimos acessibilidade e melhoramos a área dos comércios. Ainda falta restaurar o asfalto por lá, mas depois de concluir os trechos atuais, o intuito é levar o recapeamento até a Ceilândia também, para renovar completamente o pavimento desta via e entregar uma via nova para a população", ressaltou a pasta.

Outro ponto que também recebeu intervenções da Secretaria de Obras e Infraestrutura foi o viaduto da QNL, que conecta Taguatinga, Samambaia e Pôr do Sol. No local, estão sendo feitos os serviços de fresagem e recapeamento do asfalto. Com investimento de R$ 2,8 milhões, as obras foram priorizadas à noite, onde há pouca circulação de veículos, com o intuito de causar menos transtornos aos usuários da via.

Denise Machado, moradora de Taguatinga, celebrou a iniciativa. "Eu ando de ônibus e, de fato, essa via estava precisando de melhorias, porque o ônibus balança muito e pode acabar machucando a gente. Com a via nova em folha, esse cenário pode mudar", destaca.

De acordo com o GDF, as obras de recuperação asfáltica buscam garantir mais segurança e conforto para os motoristas. O processo de recapeamento começa com a fresagem, etapa onde ocorre a retirada da antiga camada de pavimento; em seguida, há o preparo da pista para receber novo revestimento e, por fim, a aplicação da massa asfáltica, restabelecendo a qualidade do leito viário e aumentando a durabilidade da via.

Segundo a Divisão de Obras Diretas da Novacap, a execução dos serviços segue um padrão de qualidade para garantir maior durabilidade. "Estamos retirando o asfalto antigo, realizando a fresagem e, nos pontos onde identificamos necessidade, fazemos a recomposição da base antes de aplicar a nova capa asfáltica. Esse é um serviço essencial para prolongar a vida útil da pavimentação, que tem uma durabilidade aproximada de dez anos”.

Rosalice Ferreira mora na QNL 16 há mais de quatro décadas. Quando os serviços chegaram à região, foi motivo de festa. "Aqui precisava mesmo. O asfalto estava cheio de buracos e lama. Chegou um momento em que nem dava para passar de carro. Eu moro aqui desde 1985 e vi o primeiro asfalto ser feito. Com o tempo, só vinha tapa-buraco, mas agora temos um recapeamento definitivo, que vai durar muito mais", ressaltou.