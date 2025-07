DF contra feminicídio: denúncia no enfrentamento à violência contra a mulher é essencial

Apresentado por

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil atingiu o maior número de feminicídios em 2024. Ao todo, o país obteve uma média de quatro mortes por dia. No Distrito Federal, apenas neste ano, foram registrados 13 casos. O episódio mais recente ocorreu nesta terça-feira (29), em Samambaia. Em comparação ao ano passado, houve um aumento de 50%, quando foram registradas oito ocorrências na capital.

Buscando fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher, o Governo do Distrito Federal (GDF) trouxe à população a campanha Salve Todas 2025, com a mensagem "Antes do silêncio virar luto, denuncie". Promovida pela Secretaria da Mulher (SMDF) em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), a iniciativa busca identificar, prevenir e punir os agressores, além de conscientizar e mobilizar a população para reconhecer os sinais de agressão e comunicar os casos às autoridades por meio dos canais de denúncia.

"O que a gente busca é o feminicídio zero. Agora isso passa por uma mudança de cultura, que não ocorre do dia pra noite. É necessário um esforço muito grande, com o engajamento de diversos órgãos do poder público e da sociedade", destaca a Secretaria de Segurança Pública.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 197, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O canal funciona 24 horas por dia e garante total sigilo da identidade do denunciante. Outro importante recurso é a Central de Atendimento à Mulher, telefone 180, que oferece escuta qualificada, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção.

Além disso, atualmente, para garantir maior acolhimento e cuidados com as mulheres, há 11 Casas da Mulher Brasileira em funcionamento e outras 31 unidades em fase de implementação em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já em relação aos Centros de Referência da Mulher Brasileira, há 13 em funcionamento e outros 11 em implementação.

"É preciso fazer um trabalho de conscientização para que a população denuncie quando tomar conhecimento de que alguma mulher sofre violência doméstica, porque a imensa maioria desses crimes acontece em ambiente doméstico e majoritariamente com armas brancas", apontou a pasta em matéria no Correio Braziliense.

Sinal vermelho contra a violência

Em 2021, foi sancionada a lei do Sinal Vermelho contra violência doméstica. A letra X escrita na mão da mulher, de preferência na cor vermelha, funciona como um sinal de denúncia de forma silenciosa e discreta de situação de violência. A ideia é de quem perceber esse sinal na mão de uma mulher que procure a polícia para identificar o agressor. Qualquer cidadão que identifique o código, deverá realizar uma denúncia pelo número 190, telefone de emergência da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que também opera 24 horas por dia.

Crimes digitais

No mês de julho, o GDF também instituiu a Política Distrital de Prevenção e Combate à Divulgação de Conteúdo Íntimo sem Consentimento da Mulher para prevenir e enfrentar a divulgação e o compartilhamento, em ambientes virtuais, de fotos e vídeos íntimos sem autorização da vítima.

"O chamado revenge porn [pornografia de vingança] é uma violência covarde, que acontece longe dos olhos, mas destrói vidas à luz do dia. Ao instituirmos a Política Distrital de Prevenção e Combate à Divulgação de Conteúdo Íntimo sem Consentimento, o Estado reconhece que a internet não pode ser terra sem lei", destaca o governo.

De acordo com o órgão, com esta lei, busca-se ressaltar que as mulheres do Distrito Federal não estão sozinhas. "O poder público está ao lado delas, com acolhimento, estrutura, atendimento ético, responsabilização dos agressores e compromisso com a reconstrução de vidas. Proteger mulheres é proteger o futuro", complementa.

Canais de denúncia

Se você é vítima de violência ou conhece alguém que esteja nessa situação, denuncie. O silêncio protege o agressor. Abaixo, reunimos os principais canais de apoio e denúncia disponíveis:

Disque Denúncia, da Polícia Civil (PCDF): 197

Emergência da Polícia Militar (PMDF): 190

Central de Atendimento à Mulher: 180

Central do Governo do Distrito Federal (GDF): 156, opção 6

Também é possível registrar denúncias por meio da plataforma digital Maria da Penha Online, onde a comunicante pode enviar provas, como fotos e vídeos, além de solicitar acolhimento imediato.

Denúncias também podem ser feitas presencialmente em uma das delegacias especiais de Atendimento à Mulher (Deam), localizadas no centro de Ceilândia e na Asa Sul, ambas com funcionamento 24 horas, ou nas delegacias circunscricionais, que também contam com seções especializadas para atendimento à mulher.