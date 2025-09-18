Novo protocolo do GDF facilita o tratamento oncológico gratuito no Distrito Federal

Apresentado por

GDF implementou um novo protocolo para o tratamento de pacientes com câncer na capital - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde-DF)

Sabe-se que o diagnóstico de câncer é o início de uma jornada desafiadora física, emocional e financeiramente. Nesse contexto, programas de tratamento especializados têm se mostrado fundamentais para oferecer não apenas cuidado médico de qualidade, mas também acolhimento, suporte integral e, sobretudo, atenção à jornada do paciente. É nesse contexto que o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o programa "O câncer não espera. O GDF também não", no mês de julho.

Atendimento integrado às UBS

Por meio da Secretaria de Saúde, o GDF implementou um novo protocolo para o tratamento de pacientes com câncer na capital. A principal novidade é a criação de um atendimento integrado, que tem início nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), permitindo maior agilidade no encaminhamento e início do tratamento oncológico.

Com a mudança, o tempo médio entre o primeiro atendimento e o início do tratamento, que antes era de aproximadamente 80 dias, foi reduzido para até 30 dias. Um dos fatores que também contribuem para essa maior eficiência é a contratação de clínicas particulares, que atuam no atendimento de casos iniciais da doença, ajudando a desafogar o sistema público.

"Entre as alterações mais significativas do novo protocolo está a adoção de uma fila única para pacientes oncológicos, centralizando e organizando o processo de encaminhamento. Agora, o paciente deve procurar a UBS mais próxima, onde será avaliado e, se necessário, encaminhado diretamente para os serviços especializados."

O cenário oncológico no Distrito Federal é desafiador. A cada mês, cerca de 400 novos casos de câncer são diagnosticados na rede pública. A expectativa é que o novo protocolo contribua para absorver essa demanda crescente, garantindo diagnóstico e tratamento mais rápidos.

"Com média de 400 novos casos de câncer por mês no DF, é importante o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo. Quanto antes detectarmos a doença, maiores são as chances de cura. Nosso objetivo como equipe técnica é oferecer atendimento rápido e eficiente a essas pessoas”, ressalta a pasta.

Fila única e rede ampliada – a diferença para o paciente

Com foco na humanização, na eficácia terapêutica e no acesso facilitado, a iniciativa vem transformando a forma como o câncer é enfrentado, ampliando as chances de recuperação e melhorando a qualidade de vida durante todo o processo. Até o mês de outubro, a expectativa é garantir mais de 1,3 mil novos tratamentos oncológicos em todo o Distrito Federal.

"Foi ótimo o atendimento, para mim foi uma boa oportunidade. Eu orei muito por isso, porque eu esperava que fosse demorar mais. Deu uma esperança de vida", conta Nilzete Ferreira Lima, diagnosticada com câncer de mama e, atualmente, atendida pelo programa.

Após a avaliação da doença, os pacientes passam por análise dos exames, laudos e diagnósticos, para serem encaminhados aos atendimentos e tratamentos necessários. Nilzete recebeu o encaminhamento para a quimioterapia.

A finalidade do programa é ampliar a assistência oncológica sob a gestão da Secretaria de Saúde (SES-DF) em parceria com o Hospital de Base (HB). Para a SES-DF, trata-se do início de uma jornada do paciente na linha de cuidado dentro da rede, para que ele receba o tratamento dentro do prazo estabelecido pela lei, de toda a cobertura de tratamento.

O programa inclui forças-tarefas nos hospitais da rede, credenciamento de hospitais particulares e a criação de uma linha de cuidado, garantindo mais de 1,3 mil novos tratamentos oncológicos em todo o DF. Com a iniciativa, o objetivo é direcionar e confirmar os critérios dos pacientes, encaminhando-os para os tratamentos necessários, seja nos hospitais da rede complementar ou na própria rede pública.

"Nosso intuito é oferecer quimioterapia, radioterapia e cirurgia em grande demanda para diminuir o tempo de espera. O foco não é apenas uma consulta, mas todo o processo de cuidado oncológico", destacou a Secretaria de Saúde (SES-DF). De julho a setembro deste ano, mais de 2.600 pacientes já foram atendidos e 1.800 estão em tratamento.

Sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De acordo com a SES-DF, as Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada para os principais problemas de saúde da população. As equipes são compostas minimamente por diferentes profissionais como enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e dentistas que são qualificados para atender quaisquer condições de saúde dos usuários de todas as idades.

No Distrito Federal, há 181 UBSs distribuídas em sete regiões de saúde. Para saber qual é a sua UBS de referência, basta acessar a ferramenta Busca Saúde UBS, no Portal de InfoSaúde-DF. Ao inserir o Código de Endereçamento Postal (CEP), o sistema informa a unidade responsável, além dos serviços e horários disponíveis.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número 162.