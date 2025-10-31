Programa Opera DF reduzirá o tempo de espera por cirurgias eletivas

Apresentado por

Com o objetivo de reduzir o tempo de espera por cirurgias eletivas e garantir um atendimento mais ágil à população, o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o Opera DF, um programa que amplia a oferta desses procedimentos por meio do credenciamento de hospitais privados e da expansão dos serviços da rede pública.

A iniciativa, que segue critérios e regras definidos em edital, prioriza cirurgias de pequena e média complexidade, sem risco iminente, enquanto os casos mais graves continuam sendo atendidos exclusivamente no sistema público. A expectativa é que, em 12 meses, cerca de 19.958 procedimentos sejam realizados, representando um importante avanço no acesso à saúde e na diminuição das filas cirúrgicas.

No mês de setembro, foi contratado serviço de anestesias para iniciar a ampliação das cirurgias eletivas. Com investimento de R$ 14 milhões, a contratação previa a execução de 10.800 turnos de seis horas. Duas empresas foram convocadas, uma oferecendo mais de 6,4 mil horas de plantão; e a outra, 4,3 mil horas de plantão. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a anestesiologia é essencial para a realização de procedimentos cirúrgicos com segurança, controle da dor e estabilidade clínica.

A ampliação desse serviço representa um avanço importante na resolutividade da rede pública de saúde e reflete o compromisso da SES-DF em assegurar o cuidado integral à população. “Foi iniciada uma força-tarefa na área de cirurgias para realizar cerca de 15 mil procedimentos ao longo de um ano com apoio da rede privada, e essas cirurgias já começaram”, informa a pasta.

O programa tem como principais objetivos otimizar o fluxo de pacientes, que serão atendidos conforme os critérios estabelecidos pelo Complexo Regulador, e acelerar a realização de cirurgias eletivas. A iniciativa também busca reduzir o tempo de espera por procedimentos de baixa complexidade, ampliar a capacidade da rede hospitalar e reforçar a estrutura do sistema público de saúde, garantindo mais agilidade no fluxo hospitalar e melhor atendimento à população.

O Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) é o setor da Secretaria de Saúde responsável por organizar, gerenciar e controlar o acesso dos pacientes aos serviços de saúde da rede pública, tanto na atenção básica quanto na média e alta complexidade – incluindo consultas, exames, internações e cirurgias.

Com a iniciativa, o governo decidiu transferir à rede privada uma série de procedimentos de menor complexidade, como cirurgias vasculares (varizes), colecistectomias (vesícula), hernioplastias (hérnia), oftalmológicas (catarata, vitrectomia), além de cirurgias de cabeça e pescoço e de urologia, como vasectomias e retirada de cálculos.

Segundo a SES-DF, o compromisso é oferecer respostas rápidas e concretas, garantindo que esses pacientes recebam o cuidado que merecem, com dignidade e segurança, reforçando a capacidade da rede pública e dando mais agilidade ao fluxo hospitalar. É uma medida estratégica que vai ajudar a desafogar as filas e ampliar o acesso da população a serviços essenciais.