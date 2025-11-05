DF recebe investimento em educação

Apresentado por

- (crédito: Matheus H. Souza/Agência Brasília)

Nos últimos anos, a educação tem ganhado protagonismo nas políticas públicas, com investimentos que estão mudando a realidade de milhares de famílias. A construção de novas escolas e creches, a ampliação de programas sociais voltados ao aprendizado e a criação da primeira universidade pública distrital representam marcos de uma gestão que aposta no conhecimento como caminho para o desenvolvimento. Essas iniciativas não apenas ampliam o acesso ao ensino de qualidade, mas também fortalecem a rede pública e abrem novas oportunidades para crianças, jovens e adultos.

Nos últimos anos, o Distrito Federal avançou de forma significativa na ampliação da rede de ensino. Foram construídas 13 novas escolas e 27 creches, garantindo mais vagas e melhores condições para o aprendizado das crianças. Além disso, outras 8 creches estão em fase de construção, com o objetivo de zerar a fila de espera e assegurar que todas as famílias tenham acesso à educação infantil de qualidade desde os primeiros anos de vida.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a creche mais recente foi inaugurada no Recanto das Emas, na Quadra 510, com o investimento de R$ 7,2 milhões e capacidade para 188 crianças em tempo integral. Monna Silva Costa, mãe de Sarah, de 3 anos, foi contemplada. "Ela [Sarah] ficava em casa com o pai, que trabalha à noite, ou com a minha sogra. Dava muito trabalho, era muito difícil. Agora eu trabalho tranquila, sabendo que minha filha está aprendendo e sendo bem cuidada", informa.

Parte deste êxito envolve a implementação do Cartão Creche, que garante vagas em instituições credenciadas. O programa praticamente dobrou o número de atendidos em quatro anos, passando de 5.174 crianças em 2021 para 9.862 em agosto de 2025. No total, 33.718 crianças já foram contempladas desde o início da iniciativa.

Além da expansão de vagas, o fortalecimento da rede e a valorização dos profissionais estão entre os principais objetivos do governo, que busca atingir desde as creches e segue até o ensino superior. Nos últimos anos, o GDF contratou mais de 12 mil profissionais da educação, entre eles 6 mil professores. A categoria também foi valorizada, com reajuste salarial de 18% e incorporação da gratificação ao vencimento.

Para que a atenção ao ensino seja completa, o GDF também aproxima-se das famílias para promover uma educação com dignidade. Para isso, trouxe à capital o Cartão Material Escolar, que já beneficia 200 mil alunos, garantindo o acesso a itens essenciais e estimulando a economia local. Juliana de Oliveira, moradora de Samambaia, celebra ao comprar os itens que vão acompanhar o filho Abner. Antes de participar do programa, ela recorda as dificuldades.

(foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

"Era muito complicado. Chegava em janeiro pensando se ia conseguir comprar um caderno e um lápis, pelo menos, e sempre o mais barato. Hoje conseguimos comprar a lista completa e escolher o que deixa a criança feliz, para que vá para a escola de cabeça erguida. Muitas vezes uma borracha diferente deixa a criança encantada, e ver o filho ir sorrindo para a escola é o melhor presente para uma mãe", ressalta.

Outra iniciativa para auxiliar na formação das crianças e jovens envolveu o desenvolvimento do Programa Uniforme Escolar, que irá garantir a todos os estudantes da rede pública de ensino do DF acesso gratuito ao uniforme escolar. Serão 400 mil alunos beneficiados, com três camisetas de manga curta, duas bermudas, uma calça comprida e um casaco. De acordo com o edital, serão confeccionadas cerca de 2,8 milhões de peças, a serem entregues até o início de fevereiro.

Capacitando o DF

Mais uma conquista educacional para a população do DF diz respeito à criação da Universidade do Distrito Federal (UnDF). Com a implementação da instituição, o GDF conseguiu aprovar uma lei que materializa a possibilidade de oferta de educação superior pública distrital gratuita.

“Sempre tive vontade de estudar numa universidade pública, de cursar psicologia e gostei muito de ter essa oportunidade agora. Acho que vai ser muito bom porque é uma possibilidade de transição de carreira e uma realização pessoal também. Daqui a cinco anos, espero estar formada, fazendo parte da história da primeira turma de psicologia da UnDF. Estou bem feliz”, celebra a estudante Bruna da Silva Costa.

(foto: Bruno Grossi/SEEDF)

As atividades da universidade começaram em 2023. O campus do Lago Norte foi erguido com o investimento de R$ 1,2 milhão e dispõe de um prédio de 6,2 mil m², com 42 salas para usos pedagógico e administrativo.

Além do avanço no ensino superior, o GDF também tem investido fortemente na formação técnica e profissionalizante. As escolas técnicas do DF vêm sendo ampliadas e modernizadas para atender à crescente demanda por cursos voltados ao mercado de trabalho. Essa integração entre ensino técnico e superior fortalece a política de capacitação da população, oferecendo diferentes caminhos de aprendizado e empregabilidade para jovens e adultos.

Nos últimos anos, foram construídas três escolas técnicas com capacidade para 10 mil alunos – as unidades estão localizadas em Brazlândia, Santa Maria e Paranoá. Ao todo, a capital possui 18 unidades profissionalizantes. Por meio da qualificação, as escolas técnicas são a porta de entrada para quem precisa de capacitação para ocupar uma vaga de emprego.

" A educação profissional é muito importante porque permite que o estudante tenha um maior conhecimento do mundo do trabalho, conheça os vários eixos de atuação, e possibilita que ele já saia do seu ensino médio com o pé no mercado de trabalho, com mais habilidade, conhecimento e prática profissional, podendo assim expandir a sua área de atuação", destaca a Secretaria de Educação (SEEDF).