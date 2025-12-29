Distrito Federal encerra 2025 com melhorias para a população

Apresentado por

- (crédito: Matheus H. Souza/Agência Brasília)

Mais do que ações isoladas, os avanços alcançados nos últimos anos no Distrito Federal refletem uma gestão que trabalha com planejamento, visão de futuro e compromisso com todas as regiões da cidade. As melhorias implementadas, especialmente em Vicente Pires e no Sol Nascente, são parte de um projeto maior do Governo do Distrito Federal (GDF), que enxerga o desenvolvimento de forma integrada e contínua.

Para isso, são elaboradas ações para entregar resultados concretos, valorizar as pessoas e investir em estrutura, dignidade e oportunidades reais para transformar a qualidade de vida da população. Em Vicente Pires, por exemplo, a urbanização na região é tratada como prioridade desde 2019, com o investimento de mais de R$ 500 milhões para obras de pavimentação, implantação de redes de drenagem, construção de pontes, instalação de meios-fios e lagoas de detenção.

A cidade já ganhou mais de 110 km de calçadas, 128 km de redes pluviais, 130 km de vias pavimentadas, 260 km de meios-fios, 24 bacias de contenção e 80 lombadas. Foram entregues, ainda, duas pontes na cidade – uma sobre o Córrego Vicente Pires, na DF-095, e outra sobre a Rua 4. Cada uma delas beneficia cerca de 20 mil motoristas diariamente.

"Quando cheguei aqui, não era uma cidade; Vicente Pires era uma zona praticamente rural, só tinha mato. Hoje nós temos vida própria, comércio, lojas, postos de gasolina, ônibus e unidades de saúde. Vejo um desenvolvimento na cidade não só econômico, mas social também", destaca o morador Marcelo Lima.

A família de Marcelo Lima teve a sua residência inundada pelas águas das chuvas algumas vezes, antes das obras realizadas na região, que virava um rio durante o período de chuvas, lembra ele: “Antigamente, toda vez que chovia a rua alagava. Era aquele transtorno, com as casas sendo invadidas pela água”, acrescenta.

Especificamente nos últimos dois anos, o GDF investiu mais de R$ 210 milhões em quatro grandes obras executadas pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF). Duas delas já foram concluídas: a de infraestrutura no Lote 08 e remanescente, com investimento de R$ 42,2 milhões, e a obra de infraestrutura no Lote 10, com R$ 99,7 milhões. Outras duas estão em andamento: implantação da rede de energia no Assentamento 26 de Setembro, no valor de R$ 2,2 milhões, e a obra de infraestrutura no Lote 02, de R$ 67,2 milhões.

(foto: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Uma das grandes melhorias observadas pela população diz respeito às calçadas, que trouxeram mais segurança nas caminhadas pela região. Na Avenida da Misericórdia, moradores e comerciantes experimentam melhorias significativas na acessibilidade. Dona de uma loja de utensílios, Maria Gilmaria Sousa está há 30 anos em Vicente Pires e ressalta que o local teve modernização.

"Com a nova estrutura, ficou muito mais fácil e seguro para os pedestres se deslocarem. Antes, as pessoas tinham que caminhar pela rua ou não tinham onde estacionar. Agora, a expectativa é que, com a melhoria na infraestrutura, mais consumidores visitem a loja", observa.

Até 2026, o GDF investirá mais R$ 343,7 milhões em 18 obras, das quais duas já foram concluídas, duas estão em andamento e uma em fase de licitação. Entre estas obras, está a urbanização e infraestrutura dos Lotes 8 e 10 de Vicente Pires. Assim, entre 2019 e 2026, o GDF terá investido em Vicente Pires o total de R$ 770,7 milhões.

Além das obras urbanas, o GDF apostou na ampliação da saúde para a população. Em 2022, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vicente Pires, construída pelo governo, por intermédio do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), foi entregue na Rua 10. Foram investidos R$ 7 milhões, sendo R$ 5,3 milhões em obras e R$ 1,7 milhão em equipamentos e mobília, com recursos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e emendas parlamentares.

Outra novidade na região envolveu a adoção de telemedicina. A UPA de Vicente Pires foi a primeira do Centro-Oeste a inserir o serviço no seu escopo de atuação para agilizar o atendimento a pacientes classificados como não urgentes. "A telemedicina permitirá que pacientes com condições pouco urgentes, como os de pulseiras verdes e amarelas sejam atendidos remotamente, enquanto os casos mais graves recebem atenção prioritária da equipe presencial. É uma solução inovadora para melhorar a qualidade do atendimento", ressaltou a unidade.

Com 1,2 mil metros quadrados, conta com uma estrutura moderna, incluindo Sala Vermelha, com dois leitos para atendimento crítico emergencial, seis leitos de observação e um leito de isolamento na Sala Amarela, além de poltronas para medicação, inalação e reidratação na Sala Verde. A unidade oferece três consultórios, sala de classificação de risco, laboratório para exames de urgência, eletrocardiograma e raio-X.

Em Sol Nascente, as mudanças também são celebradas pelos moradores. As obras de infraestrutura avançam de forma significativa e já apresentam resultados concretos para a população da região. Entre os principais serviços concluídos estão a instalação de mais de 40 quilômetros de redes de drenagem em galerias pré-moldadas e a entrega das 12 lagoas de detenção, que já estão em pleno funcionamento. Aproximadamente 90 quilômetros de ruas foram pavimentados, além da construção da ponte que interliga os trechos 1 e 2 e da duplicação da avenida que conecta o setor QNQ, em Ceilândia, ao Trecho 3.

Além disso, foram pavimentadas a Avenida Principal da Chácara 2, a via de acesso ao Córrego das Corujas, a via do Trem Bão, as ruas abaixo da Feira do Produtor de Ceilândia e a estrada que dá acesso à Escola Classe Córrego das Corujas. A urbanização foi concluída nos setores Acácias e Cachoeirinha, em diversos condomínios – como Pedra Verde, Virgem da Vitória, Santa Rosa, Vencedor e 5 Estrelas – e em dezenas de chácaras da região.

Janaina Ribeiro lembra como a poeira da rua prejudicava a saúde de uma de suas filhas, que tem asma. "Ela sofria muito, principalmente na época da seca. Agora está bem melhor, é uma maravilha, ela consegue ir para a escola de ônibus sem problemas. A pista trouxe saúde, principalmente para as crianças”, comemora.

Paralelamente, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) investiu cerca de R$ 80 milhões na implantação da rede de esgoto, beneficiando mais de 93 mil pessoas, além de aplicar R$ 5,7 milhões na regularização da rede de água, com 5,5 mil unidades atendidas e impacto direto para aproximadamente 15,4 mil moradores.

Merci Alves da Paz está há 20 anos em Sol Nascente e diz que já percebeu as melhorias na cidade nos últimos anos. “Era tudo fossa, não tinha esgoto. Agora tem e melhorou demais. O governo realmente resolveu esse problema. Estamos falando de esgoto, mas percebo uma benfeitoria geral”, destaca.

Desde 2019, já foram investidos mais de R$ 630 milhões na região do Sol Nascente. Esse montante contempla não apenas obras de infraestrutura urbana, mas também equipamentos públicos, como o Restaurante Comunitário, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Rodoviária, o Centro de Referência da Mulher Brasileira, entre outras entregas que transformam a qualidade de vida da população local. Ao todo, as benfeitorias na região geraram cerca de 200 empregos diretos e 600 indiretos.

A empresária Mislene Martins possui um mercado no Trecho 3 da cidade. Com o aporte do GDF, foi possível mudar o dia a dia dos moradores da região. "A dificuldade realmente era grande; muita poeira e esgoto nas ruas, sem pavimentação, mas vimos uma grande melhora e estamos felizes demais. Tudo limpinho nas lojas, organizado, coisa que não tinha tempo atrás. Escolhi o Sol Nascente porque tinha poucos recursos, mas a cidade cresceu e a gente cresceu junto. Hoje o cliente é exigente, valoriza o comércio local, e conseguimos oferecer qualidade", destaca.