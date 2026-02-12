Carnaval no DF com alegria, responsabilidade e segurança

Apresentado por

Carnaval é tempo de alegria, música e ruas cheias, mas para que a festa aconteça com tranquilidade, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. No meio de grandes aglomerações, atitudes básicas de prevenção ajudam os foliões a curtir com mais segurança e saúde.

Ao todo, o Distrito Federal terá 76 blocos entre 6 de fevereiro e 1º de março. Nesse período, equipes de diferentes áreas, como segurança, saúde e trânsito, vão trabalhar juntas para garantir a tranquilidade na capital.

Além das ruas, a cidade estará repleta de festas privadas ao longo do calendário carnavalesco. Para fiscalizar produtos vendidos, a Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio da Vigilância Sanitária, atuará em mais de 170 eventos para prevenir riscos à saúde pública e garantir segurança alimentar na região.

Dessa forma, equipes de auditores de atividades urbanas irão verificar a venda de bebidas e de alimentos. A pasta estará atenta, ainda, às estruturas dos postos médicos e das ambulâncias, considerando as rotas de fuga para os serviços de urgência e emergência, e a disponibilidade de banheiros químicos.

No que diz respeito aos lixos, o GDF incentiva o descarte correto de resíduos, valoriza boas práticas ambientais e reforça as ações de limpeza durante o Carnaval. Para isso, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) lançou a campanha “Folia Limpa 2026”.

Na prática, a iniciativa irá premiar os blocos carnavalescos do DF que mais se destacarem na promoção do descarte correto de resíduos durante o período da festa. A estratégia está alinhada com ações realizadas em outros anos. Em 2025, por exemplo, o SLU recolheu aproximadamente 15 toneladas de resíduos.

Como o brasiliense já está em clima de festa desde o último sábado (7), medidas protetivas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) foram adotadas para trazer segurança aos moradores da capital. Por meio da "Operação Carnaval Seguro 2026", a pasta tem conscientizado condutores, passageiros, pedestres e ciclistas sobre os cuidados necessários ao trafegar pela cidade durante os festejos, onde o consumo de bebida alcoólica se faz muito comum.

O Detran também programa 210 ações de policiamento e fiscalização de trânsito. "Esse período é marcado por alegria e é natural que as pessoas queiram aproveitar cada momento. No entanto, é fundamental que todos ajam com responsabilidade para preservar vidas no trânsito. As ações do Detran-DF não têm o objetivo de coibir a diversão, mas de garantir vias mais seguras, com circulação ordenada e sem sinistros. Para isso, a colaboração de todos é indispensável", ressalta a pasta.

Outra campanha adotada pelo Detran está atrelada à conscientização sobre os riscos da associação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a condução de veículos. Sob a temática "Desacelere. Seu bem maior é a vida", busca-se orientar a busca alternativa de locomoção caso haja consumo de bebida alcoólica, como transporte coletivo, táxi ou carros por aplicativo. "Nosso principal foco é a prevenção. No entanto, para os condutores que insistirem em dirigir sob a influência de álcool, a fiscalização estará pronta para atuar", complementa.

Respeito e atenção redobrada

No meio da música, das fantasias e da paquera, o Carnaval também é um espaço de respeito à diversidade. A festa é para todos e isso passa por atitudes simples, como entender que consentimento é indispensável e que “não” é sempre “não”. Na hora de flertar, vale lembrar: nada de insistência, atenção aos limites do outro e proteção nas relações fazem parte de uma folia mais segura e acolhedora.

Corroborando a iniciativa, a Secretaria da Mulher (SMDF) lançou o calendário de atuação da ação Carnaval Sem Assédio para combater situações de assédio e violência contra as mulheres durante o período carnavalesco. "O Carnaval é um momento de alegria e celebração e nenhuma mulher pode ter esse direito violado por atitudes de desrespeito ou violência. Com o trabalho de todo o GDF, vamos buscar ter um carnaval sem casos de assédio e garantir segurança, orientação e o acolhimento das mulheres", reforça a pasta.

Respeito aos limites das outras pessoas, o combate ao assédio ou a discriminação e o consumo responsável de bebidas alcoólicas estão entre as recomendações realizadas pelo governo. Em situações de desconforto, violência ou ameaça, a população deve buscar ajuda imediata de equipes de segurança ou acionar os canais oficiais de denúncia.

O GDF também está apostando na campanha "É Tempo de Brincar", reforçando orientações essenciais para a segurança dos foliões, a convivência pacífica nos espaços públicos e a preservação da cidade durante o período festivo. Para evitar furtos, o ideal é guardar celulares e objetos de valor em locais seguros, como pochetes à frente do corpo, e redobrar o cuidado.

Já para a segurança dos pequenos foliões, a orientação é que pais, mães e responsáveis façam o registro com a Carteirinha de Identificação Infantil. Para mais informações, é necessário acessar o site oficial da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Vai de Graça

O programa "Vai de Graça" oferece transporte público gratuito no Distrito Federal durante todo o Carnaval, da 0h de sábado até às 23h59 de terça-feira (14/02 a 17/02), facilitando o acesso aos blocos de rua. A iniciativa visa fomentar o turismo local, fortalecer o comércio e garantir mobilidade com segurança.

No ano passado, apenas no primeiro dia da iniciativa 782.108 viagens gratuitas foram feitas pelos ônibus e metrô, o que representa um crescimento de 23% em relação ao mesmo dia de 2024, quando foram registradas 633.473.

