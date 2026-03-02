Rede de saúde pública amplia serviço de hemodiálise no DF

Apresentado por

- (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Procedimento vital para pessoas com insuficiência renal crônica, a hemodiálise é responsável por substituir parcialmente a função dos rins ao filtrar toxinas e excesso de líquidos do sangue. O tratamento é o que garante qualidade e expectativa de vida a milhares de pacientes que dependem exclusivamente da rede pública de saúde.

No Distrito Federal, esse serviço ganha um novo capítulo: com a aquisição de equipamentos modernos, a reforma dos espaços de atendimento e, de forma inédita, a substituição dos sistemas de filtragem por tecnologia mais avançada, a capacidade mensal saltou de 774 para 2.220 sessões, um aumento de 157% que amplia o acesso e reduz a sobrecarga enfrentada por pacientes e profissionais.

O crescimento de 157% na oferta hospitalar do tratamento é fruto de um investimento de R$ 4,7 milhões por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). A verba foi destinada à aquisição de 75 sistemas de hemodiálise, distribuídos em unidades onde há esse tipo de atendimento, como nos hospitais regionais de Taguatinga, do Gama, de Sobradinho, da Asa Norte e de Planaltina.

Na capital, o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) é referência na área por se tratar do maior centro de nefrologia do Centro-Oeste e o maior serviço de hemodiálise do DF. Somente em 2025, foram realizados 6.538 atendimentos. "O HRT é o nosso maior serviço de nefrologia. Com a reinauguração, os pacientes terão acesso melhor e de qualidade. Todos aqueles que têm problemas renais crônicos que necessitam de suporte terão um espaço mais acolhedor para serem atendidos", destacou a Secretaria de Saúde.

Com a modernização, a capacidade da unidade saltou de 50 para 140 vagas, quase triplicando a oferta de tratamento. A unidade de nefrologia passou por uma reforma completa. Segundo a pasta, o espaço recebeu novos pontos de hemodiálise, pintura renovada, adequações na infraestrutura elétrica e a troca integral do sistema de osmose (etapa essencial para garantir segurança e qualidade no tratamento).

"O impacto positivo se traduz no aumento da capacidade de atendimento e na melhoria da qualidade do tratamento, graças à renovação do parque tecnológico e à implementação de um sistema de tratamento de água de alta qualidade. A capacidade praticamente dobra em relação ao que a gente tinha antes da reforma”, explica o HRT. A expectativa do hospital é saltar de 224 sessões semanais para 435 sessões por semana.

No Hospital Regional do Gama (HRG), os moradores também celebraram a troca integral do sistema de osmose com tecnologia de duplo passo, aquisição de 16 novas máquinas de hemodiálise, novos monitores multiparamétricos, poltronas específicas, rede de gases medicinais, além de adequações elétricas, hidráulicas e de climatização.

Na prática, a capacidade oficial hospitalar de hemodiálise dobrou, passando de 20 para 40 vagas. A medida fortalece o cuidado aos pacientes críticos, reduz a fila de egressos da UTI e aumenta o giro de leitos, contribuindo para uma desospitalização mais segura.

Ana Selma Carvalho da Silva, paciente do HRG, faz sessões três vezes por semana e relatou a diferença após a reforma. "Antes era tudo mais bagunçado, parede descascando, tinha equipamento que não funcionava muito bem. Agora está muito bom, a gente se sente mais acolhida”, conta. Ela também destacou o atendimento recebido. “Aqui o acolhimento é melhor. A qualidade dos enfermeiros para tratar a gente faz muita diferença", ressalta.