Programa GDF na sua Porta oferta serviços públicos itinerantes em todo o DF

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Serviços e atendimentos à população do Paranoá - (crédito: Divulgação/Segov-DF)

No mês de março, o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o programa “GDF na Sua Porta”, com a proposta de transformar a cidade de forma rápida, prática e visível para a população. Mais do que um mutirão de serviços urbanos, a iniciativa reúne ações de zeladoria, como recuperação asfáltica, limpeza pública e poda de árvores, além da entrega de obras e melhorias estruturais que impactam diretamente a vida dos moradores.

Com foco na agilidade e na efetividade, o programa reforça o compromisso do governo em cuidar das pessoas e levar mais qualidade de vida para toda a região. A iniciativa tem como objetivo aproximar a administração pública da população, por meio da instalação de um gabinete móvel itinerante e da oferta descentralizada de serviços diretamente nas regiões administrativas.

A primeira região contemplada foi o Itapoã, onde foi realizada a cerimônia de lançamento com a assinatura de 17 documentos, incluindo ordens de serviço para obras de zeladoria e infraestrutura. Entre as melhorias mapeadas, o governo apostou na adaptação de estrutura para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Itapoã Parque; um campo sintético, também no Itapoã Parque; a Avenida Del Lago, com um recapeamento; vagas de estacionamento na marginal da DF-250; e a instalação de um parquinho infantil, na Avenida Brasil.

Recuperação de parquinhos e pontos de encontro comunitário das Quadras 13, 15 e 16 do Paranoá (foto: Divulgação/Segov-DF)

Na região, foram realizados atendimentos de saúde, cadastro social, serviços do Na Hora, da Defensoria Pública, delegacia móvel e outras ações essenciais. "Se não tivesse esse atendimento aqui hoje, eu teria que ir ao Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto. Então, é muito mais prático, inclusive para minha mãe e minha tia, que têm problemas de saúde. Essa iniciativa facilitou bastante", sinaliza o morador Wesley Junio.

Após a passagem no Itapoã, a estrutura itinerante seguiu para o Paranoá e foi montada na Praça Central para atender às demandas do dia a dia da população. "Fui pegar o Cras, fiz a identidade e consegui marcar a castração do meu cachorro. Fiz os três. Muito bom. E foi uma ideia muito genial porque a gente sofre muito atrás e não consegue, não tem tempo. Aqui, a gente resolve tudo", conta Adriana Nascimento, moradora do Paranoá.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) também levou uma série de serviços e atendimentos à população por meio do GDF na Sua Porta. Durante a passagem pelo Paranoá, a SES-DF ofertou atendimento clínico médico, acolhimento psicossocial para pessoas em situação de violência, vacinação, distribuição de kits bucais, entre outros.

Na sequência, o GDF na Sua Porta chegou no Riacho Fundo II. No primeiro dia de atuação, a área da Saúde ganhou destaque. Pelo programa, foi autorizado o reforço de 164 profissionais para a rede pública: 114 médicos da família e comunidade por meio de contratos temporários, com investimento de R$ 25 milhões; 45 médicos efetivos do concurso vigente.

Ainda foram ofertados serviços como vacinação, atendimento médico e odontológico, inserção de implante contraceptivo (implanon), distribuição de absorventes e acompanhamento para beneficiários do Bolsa Família." Esse atendimento perto da minha casa facilita muito a minha vida, em relação a todos os serviços. E tem atendimento que se a gente fizer fora, é pago, então facilita muito a vida dos moradores", celebrou Maria Solene, moradora do Riacho Fundo II.

GDF na Sua Porta no Riacho Fundo II (foto: Divulgação/Administração Regional do Riacho Fundo II)

A quadra de tênis localizada na QC 5, Conjunto 3, no Riacho Fundo II, contou também com a intervenção do programa. Por meio do GDF na Sua Porta, foi inaugurada a nova iluminação em LED no local. "Não adianta nada você ter uma quadra dessa e não ter como usar à noite", defendeu a pasta.

No mês de maio, o programa chegou a Samambaia com investimento de mais de R$ 12,5 milhões. A estrutura foi montada no estacionamento do Complexo Cultural da região administrativa e trouxe a assinatura de 27 ordens de serviço para execução de obras e melhorias na região, contemplando reforma de calçadas, bocas de lobo, quadras poliesportivas, campos sintéticos, parquinhos infantis, além de construção de nova passarela próxima ao metrô, implantação de abrigos de ônibus e de 12 pontos do programa De Cara Nova, podas de árvores e roçagem, e ampliação da rede de iluminação pública.

Assistência social pelo projeto GDF na Sua Porta em Samambaia (foto: Divulgação/Sedes-DF)

"Ajuda muito e poupa tempo principalmente das pessoas idosas ou que têm dificuldade de deslocamento. Percebi que tem de todas as áreas aqui, todas as secretarias, o que ajuda muito. Tenho certeza de que muitas pessoas vão ser beneficiadas aqui em Samambaia. É uma cidade muito grande. Queria muito castrar meu cachorro, então quando eu vi que teria aqui em Samambaia, perto da minha casa, vi uma oportunidade. Aproveitei minha folga, vim pra dar uma olhadinha e foi bem rápido", destacou Kellen Fernandes, que mora em Samambaia.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a população tem participado e procurado os serviços ativamente. Estima-se já terem sido feitos mais de 600 atendimentos nas regiões administrativas contempladas. "Na edição anterior, no Riacho Fundo II, foram mais de 300 e nosso objetivo tem sido atender a todos que nos procuram. A quantidade de demandas evidencia a importância de levar os serviços do GDF até a comunidade", completou a pasta.