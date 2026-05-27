Obras que fortalecem a saúde e a segurança no DF

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- (crédito: Divulgação/IgesDF)

A saúde pública e a segurança seguem entre as principais prioridades do Governo do Distrito Federal (GDF). Os investimentos realizados têm ampliado o acesso aos serviços essenciais e fortalecido o atendimento à população. Com a expansão da rede pública, novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) foram construídas e modernizadas.

Além disso, foi realizado o reforço das equipes de saúde, com a nomeação de mais de 8 mil profissionais; e também da segurança pública, com o aumento no policiamento através de mais de 10 mil cargos ocupados na área. Essas iniciativas buscaram assegurar aos moradores do DF respostas mais rápidas, atendimento humanizado e maior proteção no dia a dia da capital.

De acordo com o GDF, estão sendo construídas 7 novas UPAS, localizadas em regiões administrativas variadas – Paranoá, Gama, Riacho Fundo II, Planaltina, Brazlândia, Vicente Pires e uma segunda em Ceilândia. Cada uma contará com 65 leitos, sendo 33 destinados ao atendimento de adultos e 32 pediátricos. Em 2025, foram registrados 1.686.822 atendimentos, número expressivo e que reforça o papel estratégico dessas unidades no equilíbrio da rede pública de saúde.

(foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

"Os dados mostram a alta capacidade de resposta das UPAs e o impacto direto dessas unidades na organização da rede. Ao absorverem casos de menor e média complexidade, elas desafogam os hospitais e garantem acolhimento ágil e regionalizado", ressalta o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF).

A população também contou com mais 14 UBSs. Estima-se que estas unidades, de janeiro a junho do ano passado, tenham realizado mais de 2,1 milhões de atendimentos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), nas UBSs, o cidadão é acolhido por uma equipe multiprofissional qualificada.

“O objetivo da Atenção Primária é justamente promover saúde antes que os problemas se agravem. Por isso, as UBSs desenvolvem ações de prevenção de doenças, promoção da saúde, acompanhamento de condições crônicas como hipertensão e diabetes, além de serviços em saúde da mulher, bucal, vacinação, entre outros”, informa a SES-DF.

Cada UBS é formada por Equipes de Saúde da Família (eSF), compostas por médicos de família, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além das Equipes de Saúde Bucal (eSB), com dentistas e técnicos. O cuidado é ampliado com o apoio das equipes multiprofissionais (eMulti), que contam com psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais.

Educação e mobilidade

Os investimentos em infraestrutura e educação também avançaram nos últimos anos em diferentes regiões da capital com a construção de novas escolas e creches que ampliam o acesso ao ensino e oferecem mais conforto e qualidade para as famílias. Atualmente, a rede pública e as parcerias com instituições privadas atendem crianças em regime integral, sendo a capital federal a única UF que tem 100% das creches com essa carga horária. A rotina combina alimentação balanceada, atividades pedagógicas e convivência com os colegas.

(foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Em sete anos, o GDF construiu 27 Cepis distribuídos pelas regiões administrativas e 14 novas escolas públicas. Com isso, hoje, há mais vagas abertas do que crianças aguardando. A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informa, ainda, que iniciou o ano letivo de 2026 com novas escolas integrando o total de 988 unidades escolares ativas: 712 da rede pública, 77 unidades conveniadas, 73 Cepis e 126 que atendem beneficiários do Cartão Creche.

Paralelamente, obras de mobilidade urbana vêm transformando o trânsito e melhorando a circulação nas cidades, reduzindo congestionamentos e proporcionando mais segurança e agilidade para motoristas e pedestres. O Túnel Rei Pelé, por exemplo, inaugurado em 2023, passou a receber cerca de 135 mil motoristas por dia, trazendo mais fluidez ao trânsito e gerando 1,6 mil empregos. Além disso, 11 novos viadutos foram construídos desde 2019.