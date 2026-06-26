GDF reforça segurança pública com 2.158 novos policiais nas ruas da capital

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- (crédito: Divulgação/SSP-DF)

Com o reforço de 2.158 novos policiais nas ruas, o Governo do Distrito Federal (GDF) amplia a presença das forças de segurança e fortalece as ações de prevenção e combate à criminalidade. A medida integra uma série de investimentos realizados nos últimos anos para modernizar a infraestrutura da segurança pública, ampliar a capacidade de atendimento à população e garantir mais eficiência nas operações policiais, consolidando um conjunto de entregas voltadas à proteção dos cidadãos e à melhoria dos serviços públicos.

“Estamos muito felizes com a chegada desses novos policiais que vão fazer muita diferença para a nossa sensação de segurança. Vamos poder contar com o efetivo que estará à disposição para atender todas as regiões administrativas e essa área central de Brasília, que é uma situação muito peculiar onde a gente tem as demandas do governo federal, com o Congresso Nacional, os ministérios e os tribunais. O nosso objetivo é retomar o efetivo que já foi bastante maior, com novas nomeações e novos concursos”, informa a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF).

Desde 2019, o GDF tem efetivado uma série de ações voltadas à valorização dos profissionais da segurança pública. Entre 2023 e 2024, a Medida Provisória nº 1.181 possibilitou um reajuste médio de 18% para policiais civis, militares e bombeiros. Para a Casa Civil, anunciar novas nomeações para a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Penal é reafirmar o compromisso do governo com uma segurança pública forte e presente.

"Cada novo profissional que chega representa mais proteção para a comunidade, mais tranquilidade nas ruas e mais capacidade de resposta do Estado. Seguimos trabalhando para valorizar quem dedica a vida a cuidar da população”, defende a pasta.

Os avanços na área de segurança pública vão além da ampliação do efetivo. Nos últimos anos, mais de 10 mil profissionais foram incorporados às forças de segurança, fortalecendo o atendimento à população e a capacidade de resposta das corporações. Delegacias passaram a funcionar 24 horas por dia, um novo Instituto Médico Legal (IML) foi entregue e investimentos em tecnologia deram mais agilidade e eficiência às investigações.

Na proteção das mulheres, ações permanentes de enfrentamento ao feminicídio e de acolhimento às vítimas ampliaram a rede de cuidado, prevenção e apoio em todo o território. Atualmente, o DF conta com seis núcleos especializados, além de uma sala de acolhimento em Sobradinho.

Somente em 2025, foram feitos mais de 2,5 mil atendimentos. Em 2026, já são mais de mil mulheres acolhidas entre registros de ocorrência, encaminhamentos e atendimentos psicossociais em uma atuação articulada com outros órgãos do GDF para ampliar a proteção às vítimas.

Capital mais segura do país

Dados atualizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) indicam que Brasília mantém a posição de capital mais segura do país. Com a menor taxa projetada de homicídios, registrando índice de 5,53 mortes por 100 mil habitantes, a cidade permanece na liderança nacional.

"Liderar esse ranking aumenta nossa responsabilidade e reforça nosso compromisso de continuar avançando. Uma cidade mais segura gera mais qualidade de vida, fortalece o turismo, atrai investimentos, impulsiona a economia e oferece mais tranquilidade para quem vive e circula em Brasília", afirma a SSP-DF.

Os resultados alcançados também refletem as políticas públicas baseadas em evidências e orientadas pela preservação da vida e no fortalecimento da presença das forças de segurança em todas as regiões administrativas.

Entre as medidas, destaca-se ferramentas como o programa DF-360, que utiliza um sistema unificado de videomonitoramento no Distrito Federal, com a integração de imagens provenientes de câmeras privadas e de órgãos públicos em uma única plataforma tecnológica. Para isso, o GDF apostou na aquisição de 2.553 novas viaturas e a integração de 14.400 câmeras de vigilância ao sistema de monitoramento.

"Não existe conquista maior do que garantir que as famílias possam viver com mais tranquilidade e segurança. Ver Brasília liderando esse ranking nacional mostra que o trabalho sério, a união das forças de segurança e os investimentos realizados pelo GDF estão fazendo a diferença na vida da população", celebra o Governo do Distrito Federal (GDF).