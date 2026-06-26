Saúde, segurança e educação no foco do GDF

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- (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Nos últimos meses, as áreas de saúde, segurança e educação passaram a concentrar parte dos recursos economizados após a revisão de despesas do Governo do Distrito Federal (GDF). A mudança de prioridades tem resultado na ampliação de serviços e no fortalecimento de políticas públicas consideradas essenciais.

Uma das medidas mais simbólicas foi o cancelamento das comemorações do aniversário de Brasília. Os milhões que seriam destinados à festa foram remanejados para a saúde pública, em uma escolha que priorizou o fortalecimento da rede de atendimento.

A decisão permitiu ampliar a capacidade da rede com a contratação de novos médicos, aumento da oferta de exames e reforço nos atendimentos à população. A medida foi defendida pelo governo como uma forma de direcionar recursos para demandas consideradas mais urgentes.

A reorganização das prioridades também alcançou a área da segurança pública. Novos policiais foram incorporados às corporações, ampliando o efetivo disponível para atuar nas ruas. Além disso, o governo investiu na aquisição de novas viaturas, na expansão do monitoramento por câmeras e no fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

"Eu estou muito emocionado. Esse concurso é de 2021 e estamos há quatro anos esperando por este dia de hoje. A expectativa estava muito alta. Esta é a última vez que vamos usar esse uniforme de aluno, é um marco muito importante nas nossas vidas", conta o agente de polícia Gabriel de Campos.

Nesse contexto, também houve a aquisição de novas viaturas para ampliar a capacidade de resposta às ocorrências em todas as regiões administrativas. Outro avanço significativo foi a expansão da rede de proteção às mulheres, reforçando as políticas de prevenção e combate à violência de gênero. Paralelamente, o aumento do monitoramento por câmeras contribui para a prevenção de crimes, a identificação de suspeitos e a ampliação da sensação de segurança da população.

Mas é na educação infantil que um dos resultados mais emblemáticos da gestão foi alcançado. A conquista representa mais do que um indicador administrativo. Com acesso garantido à educação em tempo integral, milhares de crianças passam a receber acompanhamento pedagógico, alimentação adequada e cuidados especializados.

Ao mesmo tempo, pais e mães ganham a tranquilidade necessária para trabalhar, estudar ou buscar novas oportunidades de renda. Sthephanie Ribeiro matriculou a filha de 11 meses em uma unidade na capital e diz que a adaptação já trouxe resultados. “Foi uma decisão difícil no início, porque a gente gostaria de ficar sempre com os filhos. Mas eu percebo que ela já está mais sociável, começou a dar beijinhos e está quase andando. A convivência com outras crianças ajuda muito”, diz.

Para especialistas, o acesso à educação infantil nos primeiros anos de vida tem impacto direto no desenvolvimento cognitivo e social das crianças, além de contribuir para a redução das desigualdades e para a inserção das famílias no mercado de trabalho.

"Durante muito tempo a creche foivista apenas como assistencialismo, mas desde a Constituição de 1988 e a Lei deDiretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ela passou a ser educação. É alique a criança começa a ser estimulada, conviver com outras crianças e aprendera socializar", informa a Secretaria de Educação.

Os resultados alcançados em saúde,segurança e educação reforçam a estratégia adotada pelo governo de revisardespesas, cortar gastos considerados não prioritários e direcionarinvestimentos para áreas essenciais. Em menos de três meses, a gestão buscademonstrar que a mudança de prioridades pode gerar efeitos concretos na vida dapopulação.