Grupo Attos é protagonista no desenvolvimento imobiliário de Brasília

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Há mais de quatro décadas, o Grupo Attos se firmou como protagonista na construção e no desenvolvimento de Brasília, moldando não apenas a paisagem urbana, mas também a dinâmica econômica da capital. Atuando de forma integrada nos segmentos de incorporação imobiliária, atacado de materiais de construção, vendas e investimentos, a companhia se tornou referência em solidez, inovação e impacto regional.

Composto por cinco empresas – Attos Incorporações, Condor Atacadista, Attos Imobiliária, América Administradora e Quality Investimentos –, o Grupo possui o propósito de desenvolver a cidade com responsabilidade, visão de longo prazo e compromisso com a qualidade. "Em 1984, éramos pequenos, mas tínhamos uma certeza: queríamos fazer parte da história de Brasília. Quarenta anos depois, eu vejo que conseguimos", avalia o fundador e presidente Irone Claudino.

Com um storytelling cativante e uma estética cinematográfica, a Attos lançou um vídeo institucional, contando a história do Grupo e apresentando seu posicionamento ao público, celebrando seu legado e criando expectativas para o futuro. Assista abaixo:

Com uma atuação consolidada no setor imobiliário, o conglomerado do Grupo Attos possibilitou a aquisição estratégica de áreas de alto valor em Brasília, preservadas por longos períodos, muitas por mais de 10 ou 15 anos, até o momento ideal para desenvolvimento. Essa visão de longo prazo assegurou ao grupo presença relevante em regiões como Lago Norte, Park Sul e Reserva Jardim Botânico, criando bases para projetos diferenciados e de forte impacto urbano.

"A estrutura integrada permitiu à Attos criar um modelo singular no mercado: adquirir ao longo dos anos áreas privilegiadas, desenvolvendo novos conceitos de moradia, segurança e sustentabilidade, que se tornaram referência de qualidade e alto padrão, gerando um novo eixo de luxo e lazer jamais pensados no Plano Piloto", avalia Elton Santos, diretor do Grupo Attos.

Na prática, de acordo com a Attos, estar presente em todas as etapas permitiu garantir eficiência, controle de qualidade e velocidade na tomada de decisão. Na prática, essa estrutura dá às empresas autonomia para desenvolver projetos mais completos, criar soluções personalizadas e antecipar movimentos de mercado ."Investimos em regiões nobres e com alto potencial de valorização, além de contar com projetos assinados por arquitetos de renome e construídos com parceiros reconhecidos no mercado", comenta.

Ao longo dos anos, a Attos assinou empreendimentos emblemáticos. O Jardins Residence, principal lançamento do Lago Norte, apresenta plantas de 3 e 4 quartos com arquitetura e experiências que reposicionam o alto padrão no bairro. Já o Reserva Jardim Botânico, um novo bairro planejado a menos de cinco minutos da Ponte JK, tornou-se referência nacional e rendeu à empresa o Prêmio Master Imobiliário.

Dener Claudino, Irone Claudino e Igor Claudino, respectivamente (foto: Divulgação)

De acordo com a Attos, o Reserva Jardim Botânico é um empreendimento que reúne tudo o que a marca acredita: planejamento inteligente, respeito ao território, qualidade arquitetônica e um olhar inovador sobre morar bem. “Esses empreendimentos representam a nova fase do Grupo: foco em alto padrão, localizações únicas, diferenciação arquitetônica, estilo de vida, vivência, lazer, segurança, áreas verdes preservadas e qualidade construtiva indiscutível”, informa Elton.

Valle das Acácias, Valle dos Jatobás, Valle dos Ipês e Valle das Orquídeas, no Reserva Jardim Botânico; Jardins Residence, no Lago Norte; Viva, no Park Sul; Centro Clínico Lúcio Costa e Centro Clínico Julio Adnet também integram o portfólio do Grupo.





















Ericson Santos, diretor também do Grupo, ressalta que, quando é levado um cliente para conhecer um empreendimento da Attos, a empresa apresenta mais do que um imóvel. "Trata-se de um modo de viver que só existe aqui", defende. "O corretor sente quando o produto é bom. E com a Attos, ele vende com segurança porque sabe que está oferecendo um empreendimento sólido, bem pensado e com qualidade construtiva indiscutível", indica.

Solidez do Grupo

A organização, impulsionada pela visão de um mundo melhor, busca apresentar ao público a verdadeira dimensão do Grupo Attos. Mais do que lançar novos produtos, a empresa afirma estar contribuindo para transformações urbanas significativas na capital.

Com mais de 40 anos de história, o grupo destaca sua solidez e o domínio de toda a cadeia produtiva, o que permite desde a aquisição de terrenos privilegiados até a entrega de empreendimentos com projetos arquitetônicos exclusivos, desenvolvidos em parceria com profissionais renomados.

O diretor Igor Claudino, do Grupo Attos, reforça que essa trajetória é resultado de decisões responsáveis e consistentes. "A Attos só chegou aos 40 anos porque sempre tratou cada decisão com responsabilidade. Crescemos com consistência, foco e respeito pelo território onde atuamos. Nosso modelo integrado nos permitiu manter áreas estratégicas por mais de uma década antes de lançar, investir com segurança e entregar projetos que realmente fizessem sentido para Brasília".





















Segundo ele, o papel do grupo na economia local também é expressivo.“O grupo é um grande gerador de empregos, oportunidades e receita para o DF, incluindo destaque como um dos maiores contribuintes de ICMS do DF”, reforça. Igor destaca ainda que a tecnologia é parte essencial dessa evolução.“Usamos a tecnologia tanto no avanço das técnicas construtivas, proporcionando maior eficiência e qualidade, quanto na experiência dos nossos clientes”, acrescenta.

A visão é compartilhada pelo diretor Dener Claudino, que complementa: “a Attos faz parte de um Grupo que vem transformando Brasília há mais de 40 anos. Isso, por si só, já é algo a se considerar. A solidez do Grupo. A gente tem força e domínio da cadeia produtiva, o que nos permite desde adquirir terrenos extremamente privilegiados até incorporar e vender empreendimentos com projetos arquitetônicos únicos, com parceiros renomados e qualidade construtiva excepcional. A gente transforma cenários, pessoas e a forma de viver. Isso, para nós, é um orgulho".

Responsabilidade social e ambiental

De acordo com o presidente e fundador Irone, o seu maior orgulho não está apenas nos empreendimentos – está nas pessoas. "Desde o começo, entendemos que nosso papel era maior do que erguer prédios: era cuidar da cidade e de quem vive nela. A Vila do Pequenino Jesus é um exemplo disso. Ver mais de cem acolhidos recebendo carinho, dignidade e cuidado todos os dias nos lembra por que começamos", informa. Segundo o empresário, a Attos cresceu transformando bairros e vidas." Esse sempre foi, e sempre será, o verdadeiro legado do nosso Grupo", acrescenta.

Parte do faturamento do Grupo Attos é destinado a instituições, como é o caso da Vila do Pequenino Jesus, localizada no Lago Sul. "Nosso principal atributo, que é o nosso lado social, é cuidar de quem não pode ser cuidado por meio de nossa instituição, a Vila do Pequenino Jesus, que acolhe mais de 100 pessoas com necessidades especiais e que não possuem nada na vida além do nosso amor e cuidado, juntamente com nossos mais de 200 colaboradores, que nos ajudam a manter e dar suporte, para que todos os acolhidos se sintam amados e tenham o cuidado que temos que ter com nossos próprios filhos! Esse é nosso maior legado", destaca.

No campo ambiental, o Grupo mantém e protege a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), dentro do Reserva Jardim Botânico, preservando nascentes e áreas nativas de Cerrado. Além disso, os projetos da Attos adotam práticas sustentáveis como uso racional de recursos, ventilação e iluminação natural, gestão eficiente de resíduos e tecnologias de economia de água e energia.

