DENZA Brasília apresenta Z9 GT e inaugura tecnologia de recarga ultrarrápida nas Américas

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Brasília foi palco, nesta quinta-feira (1º), de um marco para a mobilidade elétrica no Brasil. A DENZA Brasília, integrante do Grupo Saga, recebeu o lançamento nacional da tecnologia Flash Charging e a apresentação oficial do DENZA Z9 GT na capital. O evento, realizado na concessionária localizada no Setor de Concessionárias do Aeroporto, reuniu autoridades, executivos, imprensa e convidados em uma noite dedicada à inovação, à tecnologia e à sofisticação automotiva.

Um dos grandes destaques foi a apresentação do Flash Charging, tecnologia de recarga ultrarrápida que permite levar a bateria do veículo de 10% a 97% em aproximadamente nove minutos e meio, conforme as condições de carregamento. Brasília foi escolhida para receber o primeiro equipamento com essa tecnologia nas Américas, reforçando a importância estratégica da capital para a expansão da mobilidade elétrica.

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior do Grupo BYD no Brasil, a escolha de Brasília representa um passo importante na evolução da experiência com veículos elétricos. Durante o evento, o executivo destacou a capacidade da tecnologia de reduzir significativamente o tempo de recarga, aproximando-o da experiência de um abastecimento convencional.

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O evento também apresentou oficialmente o DENZA Z9 GT, modelo 100% elétrico que combina design arrojado, desempenho e recursos tecnológicos avançados. Equipado com três motores elétricos, o veículo oferece funcionalidades como direção traseira ativa, Crab Walk e Compass Turn, que ampliam a capacidade de manobra e proporcionam uma experiência diferenciada ao volante.

O interior do modelo reforça a proposta de luxo e conforto da marca, com bancos em couro Nappa, massagem e ventilação, sistema de som Devialet com 20 alto-falantes e compartimento com aquecimento e refrigeração, além de outros recursos voltados à conveniência e à experiência dos ocupantes.

Entre os convidados, o automobilista Felipe Massa também marcou presença e destacou a evolução tecnológica dos veículos da marca, após conhecer de perto as inovações da BYD na China. O piloto ressaltou a combinação de potência, tecnologia e valor agregado dos modelos.

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A realização do lançamento nacional em Brasília reforça o protagonismo da DENZA Brasília no cenário automotivo. Integrante do Grupo Saga, a concessionária foi inaugurada em março de 2026 como a primeira flagship da DENZA nas Américas. Em setembro, a unidade também realizou a entrega do primeiro DENZA Z9 GT a um cliente no Brasil, consolidando sua participação na chegada da marca ao mercado nacional.

Com o lançamento do Flash Charging e a apresentação do Z9 GT, a DENZA Brasília reafirma seu compromisso com a inovação, a excelência no atendimento e a evolução da mobilidade premium, colocando a capital federal no centro de um novo capítulo da eletrificação automotiva.

DENZA Brasília

Setor de Concessionárias do Aeroporto, Brasília (DF)

Site: denzasaga.com.br

Instagram: @denzabrasilia



