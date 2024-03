Anchieta e Ceilândia: uma história de cuidado

Apresentado por

Em 2022, o tradicional Hospital São Francisco, presente há 29 anos na cidade, foi incorporado ao grupo Kora Saúde, um dos maiores grupos hospitalares do país. Durante dois anos, passou por diversas melhorias e reestruturação, com ampliação da estrutura, reforma de leitos e incorporação de novas especialidades. O Anchieta Ceilândia foi reinaugurado recentemente, em 2024 e traz para a cidade o mesmo padrão de qualidade e excelência de atendimento do Hospital Anchieta Taguatinga.



“A iniciativa de levar a marca Anchieta para a unidade de Ceilândia representa a aproximação dos hospitais, compartilhando entre eles padrões de segurança, de efetividade na prestação dos serviços e de eficiência no atendimento aos pacientes”, afirma Luís Márcio Araújo Ramos, diretor-geral do HUB Centro-Oeste da Kora Saúde.

As melhorias feitas no prédio envolveram a fachada, que foi totalmente modernizada; os leitos de internação, especialmente os banheiros; os ambulatórios de cardiologia e de ginecologia e obstetrícia; os postos de coleta laboratorial; o call center; e o centro cirúrgico.

Sob a direção do médico Diogo Sandoval, o Hospital Anchieta Ceilândia passou a contar com novas especialidades no pronto-socorro como cardiologistas e cirurgiões, juntamente com a equipe de clínicos gerais, ginecologistas, obstetras, pediatras e ortopedistas que já atendia os pacientes.

“Fizemos ainda a incorporação de novas tecnologias, como a hemodiálise contínua, e a otimização dos processos da hemodinâmica, para realização de procedimentos mais complexos. E, neste ano, vamos iniciar a construção de um prédio anexo ao do hospital. Serão cinco andares, com leitos amplos e modernos. A previsão de término dessa obra é 2025”, explica Sandoval.

Além disso, o Anchieta Ceilândia inaugurará a UTI especializada neuro-cardiologia no próximo mês. O espaço será destinado a pacientes com quadro mais complexo e contará com toda a assistência necessária. Também haverá melhorias na maternidade, com a humanização na sala de parto e a individualização da ala pediátrica do pronto atendimento. “Estamos agregando à unidade de Ceilândia o que o Anchieta tem de mais moderno”, afirma o diretor-geral do hospital.

O Anchieta Ceilândia está localizado no Setor N QNN 28 Módulo C e conta com Pronto-Socorro 24 horas, Maternidade, UTI, Hemodinâmica e Clínica da Mulher, entre outros serviços. Mais informações em https://www.hospitalanchieta.com.br/home-ceilandia/