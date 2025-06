No aniversário de Taguatinga, o Hospital Anchieta celebra avanços

Apresentado por

Hospital Anchieta: uma história que se entrelaça com a cidade

Há três décadas, quando Taguatinga já era uma cidade pulsante e acolhedora, o Hospital Anchieta nasceu do mesmo sonho de progresso e pertencimento. De 1995 para cá, acompanhou o ritmo das avenidas, o vaivém dos mercados e o amadurecimento da cidade, tornando-se parte inseparável da paisagem e da história local. O Anchieta é um endereço na memória afetiva de quem vive na cidade, é referência em saúde e é sinônimo de infraestrutura, tecnologia, atendimento humanizado e, sobretudo, em compromisso com a vida.

Uma história que se entrelaça com a da cidade

Presente em milhares de momentos importantes da população local — desde urgências até o nascimento de novas gerações, passando por tratamentos de alta complexidade e conquistas que colocam Taguatinga no mapa da excelência em saúde. “O Anchieta faz parte da memória afetiva dos moradores e estar há 30 anos em Taguatinga é motivo de orgulho. Crescemos juntos, cuidando das pessoas que fazem essa cidade ser o que é. Nosso compromisso está em levar saúde, conforto e segurança, tratando cada paciente como único”, afirma o diretor técnico do hospital, Deivson Mundim.

Deivson Mundim, diretor técnico do Hospital Anchieta

Sob a gestão do grupo Kora Saúde desde 2021, o hospital expandiu sua estrutura e intensificou os investimentos em inovação, mantendo o padrão de qualidade reconhecida. Para o diretor dos hospitais Kora Saúde no DF, Fábio Frank, a união fortaleceu esses avanços. "Investimos continuamente em tecnologia e inovação para oferecer os tratamentos mais avançados e eficazes aos nossos pacientes, como a cirurgia robótica em Taguatinga e equipamentos modernos para diagnósticos precisos", destaca.

Entre os melhores do Brasil (e do mundo)

O Hospital Anchieta é hoje o único das regiões de Taguatinga e Águas Claras a figurar no ranking da revista Newsweek entre os melhores hospitais do Brasil, onde figura entre os três primeiros da capital pelo quinto ano consecutivo. Essa trajetória de excelência foi reconhecida também pela certificação ISO 9001:2000 — pioneira na América Latina — e pelo selo Top Performer da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que atesta a qualidade das UTIs do hospital. Seguindo o caminho da inovação, acabou de receber a mais alta certificação do Angels Awards (o nível Diamante) pelo atendimento de acidentes vasculares cerebrais (AVC). Mais um reconhecimento internacional único na região que atua. O hospital também teve boas práticas assistenciais reconhecidas com o Selo Segurança do Paciente.

(foto: @fabioportofotografia)

Pioneirismo, inovação e tecnologia para todos

O Centro de Robótica, inaugurado em julho de 2024, trouxe para Taguatinga o que há de mais avançado em cirurgia minimamente invasiva com o robô Da Vinci X, o primeiro da região. Espécies de olhos eletrônicos e mãos precisas a serviço de urologia, cirurgia digestiva, ginecologia, coloproctologia, cirurgia torácica e cardíaca — tudo isso para garantir menos dor, cortes menores e recuperações mais rápidas.

(foto: )

"Queremos que o morador de Taguatinga e regiões vizinhas tenha acesso ao que há de mais moderno sem sair de casa. A cirurgia robótica aqui garante o mesmo padrão das grandes capitais", ressalta Fábio Frank.

Fabio Frank, diretor dos hospitais Kora Saúde no DF

Na trajetória para oferecer inovação, o Anchieta ampliou a capacidade do pronto-socorro, implantou transplante renal intervivo — com histórias que marcam vidas — e expandiu o atendimento de hemodinâmica, área responsável por diagnósticos precisos de doenças cardiovasculares e neurológicas. Desde 2022, o serviço de hemodinâmica também está disponível na unidade de Ceilândia, ampliando o acesso aos avanços da medicina.

Cuidado que começa na maternidade e se estende à família

A Maternidade Anchieta é sinônimo de acompanhamento completo, com equipe especializada em saúde da mulher e tecnologia de ponta. Desde o pré-natal ao climatério, passando por ultrassonografia e mamografia digitais, cada detalhe foi pensado para acolher mães e bebês com carinho e segurança. O Banco de Leite Humano é outro capítulo de destaque: único na rede privada do DF a manter um posto de coleta, participa de programas internacionais de certificação e oferece, gratuitamente, consultoria e atendimento às famílias da região.

(foto: )

“O maior diferencial do hospital é a humanização. Valorizamos cada história, cada angústia e cada sonho. A segurança do paciente está em primeiro lugar, do início ao fim do atendimento”, reforça o diretor técnico.

Além disso, o Anchieta é referência em Oncologia e medicina diagnóstica, oferece um centro de especialidades e cursos gratuitos para gestantes. A meta do grupo é crescer e inovar sempre: das melhorias das instalações de Ceilândia às reformas no pronto-socorro de Taguatinga, sem descuidar das ações de responsabilidade social e de atenção educativa junto à comunidade.

"Temos orgulho de fazer parte da comunidade do Distrito Federal e estamos comprometidos em contribuir para a saúde e o bem-estar da população, com serviços de excelência, iniciativas de conscientização e programas de acolhimento às famílias, como o Curso de Gestantes", comenta o diretor da Kora no DF, Fábio Frank.

Três décadas de presença e evolução

Enquanto Taguatinga celebra sua história, o Hospital Anchieta reafirma seu compromisso de seguir ao lado da cidade, inovando e cuidando de cada vida. Porque em cada batimento de Taguatinga, pulsa também o coração do Anchieta — forte, presente e pronto para os próximos 30 anos.

Mais informações no https://www.hospitalanchieta.com.br/ ou pelo telefone (61) 3353-9000.