Trombetas e Festas é considerado o maior evento evangelístico do mundo

Evento foi realizado no Maanaim da Igreja Cristã Maranata, localizado em Domingos Martins, município do Espírito Santo - (crédito: Sandro Ferreira)

Quase três mil pessoas estiveram presentes em Domingos Martins, município do Espírito Santo, para acompanhar a quarta edição do Trombetas e Festas, realizado pela Igreja Cristã Maranata, no último domingo (1º). Com base nas Escrituras Sagradas, o evento promoveu um alerta ao maior número possível de pessoas para destacar a futura história da humanidade. Ao todo, 170 países foram alcançados por meio da transmissão on-line para 50 idiomas, o que gerou o acompanhamento de mais de 1 bilhão de indivíduos simultâneos.

O propósito era reunir a congregação para um tempo de oração, adoração e reflexão sobre o retorno de Cristo. O nome "Trompetas" é uma referência à tradição bíblica de que trombetas serão tocadas no fim dos tempos, anunciando o retorno do Salvador. A simbologia reforça o conceito de vigilância e preparação para esse momento esperado. Louvores intensos, orações e momentos de ensino da palavra de Deus marcam a festividade.

Segundo a tradição bíblica, trombetas serão tocadas no fim dos tempos (foto: Jefferson Santana)

“O evangelho já é conhecido há dois mil anos como uma mensagem que tem sido repercutida ao longo da história da humanidade. Ele traduz o projeto de Deus para o homem e deixa ao homem o direito de escolher se quer essa bênção ou não. No projeto, há o começo, o transcurso e o fim. O momento que estamos vivendo, segundo a Bíblia, pelos sinais que estão à nossa volta, aponta para esse fim”, explica Josias Júnior, pastor e gerente de Comunicação da Igreja Cristã Maranata.

Levando em consideração esse contexto, a ocasião trouxe, para conhecimento público, profecias bíblicas que se cumpriram, em uma ordem cronológica, em diferentes regiões do mundo, como o atentado às Torres Gêmeas, em 2001; as crescentes queimadas da Amazônia; e os desastres dos rios com o aumento das poluições. De acordo com a Igreja Cristã Maranata, as menções descritas na Bíblia são sérias e devem ser levadas em consideração por todos. A organização pontua que, aqueles que aceitarem a palavra de Deus, são os que serão salvos dos juízos estabelecidos e em andamento.

Josias Júnior, pastor e gerente de Comunicação da Igreja Cristã Maranata (foto: Jefferson Santana)

Nesse cenário, o pastor Josias indica que o objetivo do Trombetas e Festas é esclarecer e atender a ordenança de Jesus de transmitir o evangelho a toda criatura, levando em consideração os apontamentos transmitidos pela palavra bíblica. “Buscamos mostrar que todos os sinais e eventos previstos na bíblia para o fim dessa oportunidade, para o homem de aceitar esse projeto, estão acontecendo”, complementa.

Embora a mensagem do evento seja acompanhada pelos membros da instituição, busca-se atingir aqueles que ainda não vivem a mesma experiência na Maranata. Por essa razão, foi realizado um amplo trabalho, coordenado e global, de convite para pessoas de todas as religiões e credos, ou até mesmo aqueles que não professam nenhuma fé, para assistirem e participarem da ocasião, seja presencialmente nos templos, ou através das plataformas que foram utilizadas para a transmissão.

Luiz Eugênio do Rosário, pastor e secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, conta que a instituição não esperava chegar a esse nível de alcance. Todavia, ele enxerga o aumento das incertezas no mundo e a busca do ser humano por respostas. O homem vive uma insegurança e busca respostas para muitas coisas. "O homem não sabe por que nasce, por que morre ou por que vive. Ele fica nessa interrogação. A filosofia e a teologia não tem essa resposta, mas Deus sim. Nossa missão é alertar ao mundo sobre isso", contextualiza.

Luiz Eugênio do Rosário, pastor e secretário-geral da Igreja Cristã Maranata (foto: Jefferson Santana)

Para o pastor Carlos Nejar, a partir dessa realidade, o evento é extremamente relevante não apenas para os servos de Deus, mas para o mundo. “Nós temos que ver os sinais que se sucedem, mostrando a vinda de Jesus. Esses sinais são cada vez mais visíveis. O mundo não pode ignorar, porque o clima mudou, as estações mudaram, o mar mudou. Todas as coisas estão mudando e a natureza, que foi destruída pelo homem, está também se levantando contra o homem. O tempo é profético e toda a natureza está gritando pela vinda do rei Jesus", destaca.

Individualidade do homem

“A igreja tem uma missão. A bênção da vida está no homem. Mais do que nunca, o homem, individualmente, tem que tomar as suas decisões. A palavra de Deus aponta aquilo que é um tempo profético e isso vale para todo mundo, cristão ou não cristão. Deus traçou um plano e Ele está se cumprindo em um período de seis mil anos. É o tempo destinado à obra criadora”, destaca o pastor Gedelti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata.

Evento promoveu um momento de oração, adoração e reflexão sobre o retorno de Cristo (foto: Jefferson Santana)

No entanto, ainda que avalie a importância do homem compreender o seu papel no plano de Deus, o pastor sinaliza: “nós não vamos consertar o mundo, mas temos a preocupação de focar naquilo que é possível. Não podemos construir uma sociedade da noite para o dia, no entanto, o homem vai alcançando os seus objetivos”, ressalta.

Dessa forma, Gedelti indica que a grande preocupação da Maranata é que as pessoas não se esqueçam da eternidade. “Quando o homem tem o objetivo da eternidade, ele tem outra forma de viver. Ele respeita mais as coisas e a própria Criação. Ele respeita os seus amigos, os seus vizinhos e os seus familiares. Hoje, nós temos um grande problema de família. A família acabou e ninguém vai resolver isso”, lamenta.

Pastor Gedelti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata (foto: Jefferson Santana)

Por isso, de acordo com o pastor, é necessário o cuidado com a criança logo cedo. “Sem trazer aquele pieguismo de ser um santo. Ela [a criança] vai escolher. Especialmente porque religião pode se impor, mas a vida eterna não. Por isso, o homem tem que ser livre. Se Deus não vier em busca dele, ele, sozinho, não consegue. É isso que as pessoas não entendem”, contextualiza.

Gerson Beluci, pastor e coordenador da Igreja Cristã Maranata, também trouxe um aspecto de preocupação na ocasião. "A essência do cristianismo foi muito alterada. Nossa igreja é uma igreja menor, mas tem como objetivo não instituir uma denominação, mas sim pregar o evangelho e anunciar, proclamar, que o Jesus está nas portas", conta.

"Diante da crise da Europa, a Maranata está se colocando dentro daquilo que o livro de atos dos apóstolos nos apresenta. Nós temos como base a igreja primitiva, porque ela iniciou-se com o pentecostes", complementa. Para Beluci, a mensagem essencial nesse contexto é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Ele ainda sinaliza: “Jesus pode transformar e salvar a vida do jovem. Eu me converti com 19 anos. Hoje estou com 70 e quero dizer aos jovens: vale a pena servir a Jesus”.

Gerson Beluci, pastor e coordenador da Igreja Cristã Maranata (foto: Jefferson Santana)

Doutrina bíblica

A iniciativa da Igreja Cristã Maranata, com o Trombetas e Festas, faz parte da sua missão, presente em seu escopo de atuação desde a sua fundação, há 56 anos. A partir da doutrina bíblica da relação de Deus com o homem, além do foco no projeto de Salvação, a instituição religiosa surgiu pela comunidade evangélica, no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Há cinco décadas e meia, seus membros adoram a Deus e pregam o evangelho conforme as escrituras do Velho e Novo Testamento.

Por meio da sua jornada no campo religioso, a Maranata busca, ainda, conscientizar a formação espiritual e social do homem, a educação cristã, além de promover obras beneficentes e assistência moral e educacional, sem fins lucrativos, em território nacional e exterior. Parte dessa iniciativa está relacionada ao projeto Missão Cristã Maranata, coordenado pelo pastor João Cidade Neto.

"Dentro da estrutura da igreja, tem uma entidade chamada Missão Internacional Cristã Maranata, que conta alguns projetos, como o da Missão Sertão e da Missão Amazônia”, informa João. A ideia, segundo o pastor, é oferecer atendimento médico, odontológico e, ainda, cortes de cabelo para as comunidades carentes. Os atendimentos são realizados por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares de farmácia e de enfermagem, que atendem à população nas especialidades médicas de clínica geral, cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, radiologia e odontologia.

Neste ano, João destaca que a missão esteve, ao longo de dez dias, presente em três comunidades ribeirinhas. "Fizemos atendimento médico em diversas áreas e levamos medicamentos. Dificilmente, eles têm acesso a especialistas, pois é uma região muito carente”, comenta. O pastor pontua que o trabalho é feito de seis em seis meses, fora do período da chuva, com voluntários da igreja.

“Fomos lá duas vezes esse ano. Devemos ter atendido quase três mil pessoas somando todas as comunidades, adultos e crianças, com distribuição gratuita de medicamentos”, avalia. No que diz respeito à presença dos voluntários, o pastor informa que os grupos são variáveis. "Sempre levo quem nunca foi. Normalmente, cerca de 50 pessoas. Metade desse grupo nunca fez essa viagem para conhecer aquela realidade", contextualiza. A ideia, de acordo com João, é permitir que os engajados ao projeto conheçam as comunidades e voltem com um entendimento maior acerca do evangelho.

João Cidade Neto, pastor e coordenador do projeto Missão Cristã Maranata (foto: Jefferson Santana)

“O que realmente muda a pessoa é o evangelho. Eu costumo dizer que se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa conhecer a palavra. Isso é que faz a pessoa realmente mudar. Quando a pessoa vê essa realidade, ela volta com um sentimento e um amor muito maior pelo nosso país e começam a dar mais valor ao próprio evangelho”, ressalta.

Para João, trata-se de um trabalho fundamental, não apenas pelo âmbito espiritual. O pastor informa que há uma preocupação voltada à população carente. Além disso, sabendo da relevância do projeto, o pastor destaca que há interesse em expandir a iniciativa para outras comunidades, no entanto, há a necessidade de alinhamento de logísticas para que o trabalho chegue às pessoas que precisam de atendimento.

O foco, para ele, é a evangelização, contudo, o suporte social é imprescindível. "A igreja tem essa responsabilidade de olhar a pessoa dentro da necessidade dela e isso é uma forma de evangelizar e apresentar a Maranata e o seu trabalho da igreja”, complementa.

Presença de autoridades

No evento Trombetas e Festas, a Igreja Cristã Maranata recebeu autoridades de diferentes regiões. Entre elas, esteve presente o vereador do município de Cariacica, Fernando Santorio. Para ele, a instituição desenvolveu um trabalho importante a nível mundial e que teve suas origens capixabas, onde houve a sua fundação.

"Esse evento é o principal da Maranata e ele é muito importante para a região. O evento movimenta a cidade, então, ele é muito importante a nível de turismo e a nível espiritual. Eu só tenho a agradecer à Igreja Maranata pelo trabalho que ela desenvolve”, reforçou o senador.

O prefeito do município Vila Velha, Arnaldinho Borgo, também participou da ocasião. "Sinto um orgulho muito grande assim como o restante da população de Vila Velha da Igreja Cristã Maranata ter nascido em Vila Velha e ter se tornado uma igreja para o mundo inteiro. Não é nem só para o Brasil, já saiu das nossas fronteiras”, pontua.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, também participou do evento. “A Maranata é uma igreja que nasceu no estado do ES, que está presente no mundo todo hoje, levando a palavra de Deus e os ensinamentos da bíblia. Esse evento, Trombetas e Festas, é o momento mais solene. Além das pessoas da igreja, as autoridades vêm aqui para ouvir um pouco aquilo que a Maranata interpreta e nos ensina na bíblia como mensagem”, explica.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, em entrevista com o Correio Braziliense (foto: Jefferson Santana)

Para o governador, trata-se de um momento de reflexão. “Por isso que estamos aqui sempre: para ouvir essa mensagem e fazer uma reflexão para a nossa vida”, informa. Casagrande conta que, apenas o local do evento, o Maanaim, já se trata de um ambiente especial por conta da educação e preservação ambiental gerada. “Quem vem aqui, se emociona”, ressalta.

Ele enxerga que, na prática, a Maranata promove um trabalho espiritual importante, mas a busca por melhorar a vida e dar dignidade às pessoas são aspectos que também destacam a instituição. “Eles têm um papel social em diversas áreas, tanto no resgate de pessoas dependentes, de qualquer entorpecente e produto químico, como na área social de pessoas que precisam da presença da igreja”, diz.

(foto: Divulgação)

