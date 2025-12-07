Igreja Cristã Maranata faz megaevento de evangelização, alertando sobre os sinais proféticos do retorno de Jesus

Apresentado por

- (crédito: Sandro Ferreira)

De repercussão mundial, em 29 de novembro foi realizado o Trombetas e Festas 2025, a quinta edição do culto de evangelização global da Igreja Cristã Maranata (ICM). Em tom de alerta, a mensagem principal, transmitida para todo o Brasil e captada em mais de 100 países, é a de que os seres humanos devem se preparar. Para quê? Porque há sinais de cumprimento iminente da profecia sobre a volta de Jesus.

“Uma grande festa, que representa esperança, acendendo em nossos corações uma profunda alegria, pela certeza de que em breve o Senhor Jesus voltará. É uma mensagem para todos, para todo aquele que crê em Jesus”, diz Pastor Alexandre Gueiros, presidente da ICM. O evento foi aberto, dirigido “a quem decide viver uma vida de amor e comunhão” com Jesus. “Não somos exclusivistas”, esclarece.

Cerca de 500 músicos e integrantes do Coral abriram as festividades em grande louvor. Mais de 2,5 mil pessoas presenciaram o culto, que contou com a participação de autoridades eclesiásticas, civis e militares. Um dos maiores eventos evangelísticos do Planeta, foi transmitido aos quatro cantos do mundo, a locais onde a Igreja Cristã Maranata está presente. No Brasil, a ICM conta com cerca de um milhão de membros, e tem presença de mais de cinco mil templos.

Maranata significa “o senhor Jesus vem!”. O evento Trombetas e Festas é uma proclamação anual, do Brasil para o mundo, dessa missão. A primeira edição ocorreu em 2019. Interrompida por dois anos pela pandemia da Covid, essa quinta realização foi a partir do Maanaim de Carapina, no município de Serra, Espírito Santo. Maanaim significa “acampamento de anjos”. Ou lugar onde “o exército de Deus prepara seus soldados para a luta espiritual”, como é conhecido por aqui, há quase cinquenta anos.

Às portas

O primeiro Trombetas e Festas aconteceu em 2019, iniciativa do fundador da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedelti Gueiros. Morto em julho deste ano aos 93 anos, ele foi um dos fundadores da ICM em 1968, em Vila Velha (ES).

“Um orgulho muito grande em ter uma instituição nascida aqui no Estado, uma igreja criada por pessoas corajosas, que virou referência no mundo todo”, declarou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, uma das autoridades que foram à celebração em Serra.

Organizado e realizado por dezenas de voluntários membros da Igreja, distribuídos em 30 equipes de trabalho, Trombetas e Festas 2025 foi propagado na mídia, por via satélite, internet, TV aberta, rádio e outras plataformas eletrônicas. Como no You Tube, onde se pode assistir à íntegra do evento e as mensagens trazidas por Gueiros e de outros pastores do Conselho do ICM. Durou cerca de uma hora, e houve tradução simultânea para 10 idiomas, além de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Sobre a denominação do evento, o pastor Alexandre Gueiros explica que “as festas registradas na Bíblia Sagrada, eram celebradas pelo povo de Israel, no Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança que Deus celebrou com o povo de Israel”.

As trombetas – cujo som caraterístico foi tocado na abertura do evento por dezenas de músicos com instrumentos de sopro – “anunciavam grandes eventos que sucederiam. Na época dos judeus, era o Ano Novo, o novo tempo que começaria. Para a Igreja Maranata, é o novo tempo que começará com a volta do Senhor Jesus”.

“Esse evento é uma grande proclamação, e a mensagem transmitida foca para este momento, para o despertar do homem nessa hora; para se preparar porque Jesus está às portas”, diz o pastor Adaiso Fernandes, membro do Conselho Presbiteral.

Sinais proféticos

Em tom semelhante, o pastor Diniz Azevedo destaca que a cerimônia levou uma mensagem “a todo aquele que crê. O Senhor nos confiou uma missão, que é ao mundo proclamar Maranata – ora vem Senhor Jesus! E foi isso que vimos no evento, um alerta para esse momento profético que o mundo vive, que o mundo passa, sabendo que a cada dia esse momento é mais próximo.”

O alerta que a Maranata faz ao mundo é o de que vivemos tempos difíceis, com as instituições abaladas, famílias desagregadas, valores se perdendo e a incerteza compondo e acompanhando o dia a dia de todos. “No meio de tudo isso, o medo alcança até os corações mais firmes: medo do amanhã, do futuro, das decisões.”

Ao criar Trombetas e Festas, o pastor Gedelti se baseou nos momentos de caos em que vivemos, acredita o pastor Alexandre. O evento seria uma forma “de chamar a atenção da humanidade sobre o cumprimento de sinais que Jesus relacionou no seu último sermão: - Olha, quando eu estiver prestes a vir, haverá terremotos, fomes, pestes, guerras. E nós estamos presenciando tudo isso, agora”.

Por isso, insiste o pastor Alexandre, “Trombetas e Festas 2025 foi um chamado, um convite de Deus para se preparar para o tempo que já chegou. Não se trata de religião, é sobre eternidade, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, agora. A salvação não é só para a Igreja Maranata. A salvação é para todo aquele que crê, que decide viver uma vida de amor, de comunhão pelo Senhor Jesus”.

Ressonância no exterior

Para o pastor Gerson Beluci, coordenador da ICM na Europa, o evento destacou bem a mensagem Maranata, sobre a esperança e alegria pela proximidade do retorno de Cristo. “É um evento muito especial para nossa igreja, pelo alcance mundial, em todas as suas edições, e pelo objetivo de levar o Evangelho a quem desconhece. Também levar uma mensagem de despertamento para aqueles que conhecem o Evangelho, mas estão adormecidos espiritualmente”.

O pastor Gilson Sousa, membro do Conselho da ICM, comemorou a ampla reverberação do evento no exterior. “Tivemos uma repercussão muito boa lá fora. Recebi informações dos nossos irmãos da Nova Zelândia e Austrália, de que apesar das diferenças de fusos horários se reuniram e ouviram. Também na Rússia, vários testemunhos de boa repercussão. Assim como no Norte da Índia, nossa expectativa é a de que o evento tenha nos aberto portas na Turquia e na Grécia”.