Brasília recebe a maior conferência gratuita de empreendedorismo e inovação

Brasília será palco da 4ª edição do Innova Summit, uma das maiores conferências gratuitas de inovação, tecnologia e geração de negócios da América Latina, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A proposta do evento é promover o encontro entre startups, empresas do setor público e privado para discutir ações do empreendedorismo nacional, proporcionando conhecimento, experiências, conexões e geração de negócios entre os participantes do evento.

Com expectativa de alcançar mais de 30 mil pessoas e 150 startups, a edição deste ano foca em Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação, com o tema "Conectando mentes por um futuro sustentável".



A experiência oferece diversas atividades que incentivam o público a explorar interesses sociais, econômicos e empresariais. A grande novidade desta edição é o Innova Mulher, uma área exclusiva para promover a conexão e a inserção de empresas e coletivos liderados por mulheres empreendedoras em diversas áreas.



O Innova Mulher também contará com o palco visionário, onde durante os três dias de evento serão realizados debates relacionados ao empreendedorismo, ciência, tecnologia, educação, diversidade, saúde mental, entre outros.



Com tantas propostas a serem discutidas, a conferência também está alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e pretende inspirar as empresas na criação de projetos e soluções que vão ao encontro a CUP30. De maneira prática e responsável, neste ano, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar uma experiência durante as percurso pelos estandes, que oferecerão uma jornada, chamada de ‘Trilha de Sustentabilidade’, onde algumas empresas apresentarão, de forma imersiva, como estão criando soluções inovadoras para garantir um mundo melhor.

Durante a experiência sustentável, realizará uma campanha de arrecadação de lixo eletrônico durante os três dias de evento, a fim de estimular e conscientizar a população visitante sobre a importância do descarte correto ao meio ambiente. Além de ajudar o meio ambiente com esta pequena iniciativa, aqueles que levarem seu lixo eletrônico para o descarte, ganharão um lindo presente do INNOVA SUMMIT.

Ainda no espírito da inovação e seguindo a proposta de dar espaço a novos projetos, o evento também contará com a Arena Gamer, um espaço exclusivo com o objetivo de dar mais visibilidade a desenvolvedores de jogos e especialistas do meio digital. Este setor dividirá o palco Visionário com o Innova Mulher, para discutir inovação e aprofundar conversas sobre investimentos no setor gamer. Além da feira presencial, a Arena Gamer também terá uma plataforma online, para conectar desenvolvedores e investidores do meio.

A coordenadora da Arena Gamer, Juliana Brito, enfatiza que a rodada online conta com diversos estúdios para criar essas conexões. “Já estamos realizando uma rodada de negócios online com 50 estúdios e mais de 20 publishers, que será um grande sucesso. Estamos finalizando a programação e estamos ansiosos para receber as associações locais de todo o Brasil dentro do Innova. Estamos extremamente entusiasmados com um evento que já está se mostrando um sucesso!”

Em uma visão geral, a organização do evento acredita que a iniciativa tem grande potencial para conectar pessoas e empresas durante esses três dias, como destaca o presidente do Instituto Conecta Brasil, Eduardo Moreira. "Nosso propósito é democratizar o acesso ao conhecimento e criar oportunidades para que startups, empresários e entusiastas da inovação possam se conectar e gerar negócios significativos," ressalta.

Outra novidade desta edição, será o lançamento da loja oficial do evento, a Innova Storie, com produtos exclusivos e conceituais para os visitantes levarem uma parte do evento para casa, reforçando nos produtos os conceitos das temáticas exploradas na 4ª edição.

Além das estações de negócios que ocupará boa parte do Centro de Convenções, o público visitante da conferência terá a oportunidade de conhecer grandes nomes de diversas áreas de investimento empresarial para aprender estratégias e inovação com palestras no auditório master.

Os três dias de palestras, terá como mestre de cerimônias o ator e apresentador Otaviano Costa, que receberá grandes nomes do mundo dos negócios como: Felipe Titto (ator, sócio de rede de pizzarias, linha de vitamínicos, marca de sorvete e artigos para skatistas e palestrante), Sandra Chayo (diretora do grupo Hope, jurada no Shark Tank Brasil), Rony Meisler (cofundador da Reserva, CEO da Ar&Co, autor do Best-Seller "Rebeldes Têm Asas"), Wendell Carvalho (CEO e fundador do Grupo VIRTUS, Especialista em mudança comportamental e estratégias para atingir metas), Martha Gabriel (um dos maiores nomes nas áreas de negócios, tendências e inovação, autora dos best-sellers "Marketing Na Era Digital", "Educar: A (R)Evolução Digital na Educação" e "Você, Eu e os Robôs"), Camila Farani (Empreendedora, Investidora e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina) e Marcos Piangers (Palestrante TEDx, líder em Inovação e autor de best-seller).

A programação do evento poderá ser acompanhada em tempo real por meio do site oficial ou pelo aplicativo Innova, disponível para Android e iOS.

Data: 12, 13 e 14 de junho

Horário: dia 12, a partir de 18h30. 13 e 14 a partir de 14h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães