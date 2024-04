Johnson & Johnson evolui e agora se concentra exclusivamente na inovação em saúde

Apresentado por

- (crédito: )

*Este conteúdo é um informe publicitário.

Inspirada pelos pacientes em todo o mundo e com um forte legado de soluções de saúde construído em mais de um século de experiência, a Johnson & Johnson (J&J) está evoluindo e agora se concentra exclusivamente na inovação para prevenir, tratar e curar as doenças mais complexas do nosso tempo. Combinando sua força em biologia e tecnologia médica, a empresa acelera os avanços na área da saúde em um amplo espectro de soluções - desde a terapia celular até a cirurgia robótica assistida por inteligência artificial - por meio de seus dois segmentos de negócios: Johnson & Johnson MedTech (dedicado à cirurgia, ortopedia, visão e tecnologias intervencionistas) e Johnson & Johnson Innovative Medicine, anteriormente conhecida como Janssen.

A Johnson & Johnson Innovative Medicine tem como objetivo liderar o rumo da medicina aplicando a ciência com empatia para enfrentar doenças em áreas como oncologia, hematologia, imunologia, neurociência, doenças cardiovasculares, hipertensão pulmonar e retina. Com essa aspiração em mente, a empresa investiu US$15,1 bilhões em pesquisa e desenvolvimento no ano passado em seus dois segmentos de negócio e planeja manter esse compromisso a longo prazo.

“Na próxima década, veremos mais transformações na área da saúde do que vimos ao longo do século passado, e na Johnson & Johnson estamos preparados para liderar esse caminho, acelerando o desenvolvimento de tratamentos desde o laboratório até o paciente”, diz Amanda Spina, Presidente da Johnson & Johnson Innovative Medicine para o Brasil.

Quais são as áreas de foco da Johnson & Johnson Innovative Medicine em sua nova era?

O sólido e diversificado portfólio de produtos da Johnson & Johnson Innovative Medicine abrange várias áreas terapêuticas, cuidados de alta especialidade, doenças crônicas e agudas e doenças raras e comuns, com 23 novos medicamentos desenvolvidos e lançados no mercado na última década em todo o mundo. Além disso, a empresa espera lançar mais de 20 novas terapias até 2030.

As áreas prioritárias incluem oncologia e hematologia, nas quais a pesquisa e os estudos se concentram em mieloma múltiplo, leucemia, bem como câncer de próstata, bexiga e pulmão, com modalidades voltadas para a medicina personalizada (com tratamento adaptado a cada paciente) e medicina de precisão, em que o tratamento é direcionado apenas às células malignas ou mutações, com o objetivo de proporcionar aos pacientes uma melhor qualidade de vida.

Em imunologia, a empresa concentra sua experiência médica na restauração do equilíbrio imunológico e no avanço da descoberta e do desenvolvimento de tratamentos que redefinem a maneira como abordamos a psoríase, a colite ulcerativa e a doença de Crohn.

No caso da neurociência, a companhia busca reduzir o ônus e a incapacidade causados por doenças neuropsiquiátricas e neurodegenerativas graves, como depressão, esquizofrenia e doença de Alzheimer.

Além disso, em cuidados de alta especialidade, a empresa está pesquisando soluções e tratamentos para hipertensão pulmonar, condições cardiovasculares e doenças genéticas da retina.

“Temos o compromisso de entender de forma abrangente o impacto de uma doença para cada paciente, suas necessidades e experiências ao receber o tratamento. Incorporamos esses aprendizados no desenvolvimento de nossos programas e soluções”, conclui Amanda Spina.