Lake’s realiza degustação de vinhos exclusiva

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No próximo sábado (25), o Lake's Restaurante (402 Sul) realizará uma degustação de vinhos com mais de 30 rótulos de diferentes origens, valorizando regiões tradicionais, como França, Portugal, Itália e Espanha; e importantes produtores da América do Sul, incluindo Chile, Argentina e Brasil. De acordo com o proprietário Zeli Ribeiro, a iniciativa busca apresentar a diversidade do universo do vinho e mostrar como cada país expressa a sua identidade por meio de seus terroirs e de suas variedades.

A ideia de realizar a noite de degustações surgiu a partir do desejo da casa em proporcionar uma experiência que fosse além de um jantar tradicional. "Procuramos reunir vinhos de diferentes países, regiões e estilos para que o público possa compreender como fatores como clima, solo, variedades de uvas e métodos de produção influenciam o resultado final na taça", explica. Zeli indica que o restaurante promoverá um encontro onde o vinho será o grande protagonista.

No evento, serão apresentados desde rótulos mais clássicos até opções contemporâneas que vêm conquistando espaço entre os consumidores. “Será uma experiência sensorial completa”, antecipa Zeli. Os participantes também poderão desfrutar de uma gastronomia pensada para harmonizar com os vinhos apresentados. “Mais do que uma degustação, será uma noite de descobertas, aprendizado e celebração”, complementa.

Chef do Lake’s Restaurante, Andréa Munhoz desenvolveu um menu especial para a ocasião, considerando a diversidade dos vinhos apresentados. O processo de harmonização, segundo Zeli, foi construído buscando equilíbrio entre intensidade, acidez, textura, aromas e sabores. Dessa forma, cada preparo foi pensado para valorizar as características dos vinhos, criando combinações que proporcionam uma experiência gastronômica completa.

“Uma boa harmonização acontece quando vinho e comida se complementam, sem que um se sobreponha ao outro. Mais do que seguir regras rígidas, buscamos equilíbrio entre elementos como acidez, gordura, intensidade, doçura, taninos e textura. Quando essa combinação é bem construída, tanto o prato quanto o vinho revelam novas camadas de aromas e sabores, tornando a experiência ainda mais rica e memorável”, ressalta o empresário.

Experiência completa

Reconhecido por unir a cozinha brasileira a pratos consagrados da gastronomia internacional, a identidade do Lake's permanecerá atrelada à harmonização. "A proposta é valorizar ingredientes e sabores da culinária brasileira, sem abrir mão das referências internacionais que fazem parte da nossa essência", informa.

Para Zeli, o grande diferencial do Lake's é oferecer uma experiência completa, que une gastronomia de alta qualidade, ambiente acolhedor, atendimento cuidadoso e uma vista privilegiada. “É um restaurante que valoriza ingredientes selecionados, criatividade na cozinha e experiências que aproximam as pessoas da boa mesa, tornando cada visita uma ocasião especial”, indica.

As vagas para participar da degustação são limitadas. Os interessados podem entrar em contato diretamente com o Lake's por meio dos canais oficiais de atendimento e redes sociais para consultar a disponibilidade e realizar a reserva antecipadamente.