Formação acadêmica com desenvolvimento socioemocional

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

"Ainda é uma loucura pensar que vou encerrar um capítulo de 12 anos da minha vida", conta Pedro Henrique Abreu Adorno, aluno da 3ª série do ensino médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Desde 2013 na instituição, o estudante se prepara para alçar novos voos com a ida para o ensino superior. No entanto, guarda no coração o carinho pela escola que o forma como cidadão.

"O estudante que sou hoje é graças a equipe do Leonardo da Vinci. Foram dezenas de professores e coordenadores que já passaram na minha trajetória e me ensinaram muitos dos valores que carrego comigo hoje, sobretudo, no que diz respeito à parte acadêmica. Com eles, pude aprender a ter rotina, comprometimento, dedicação e, principalmente, pude reconhecer a importância dos estudos para a minha formação", conta.

Com o objetivo de cursar Engenharia Mecânica, desde novo, Pedro Henrique participa de muitas atividades extracurriculares, que, segundo o estudante, foram extremamente relevantes no seu desenvolvimento acadêmico, social e cultural. “Tenho um carinho enorme, também, pelos professores do Projeto de Vida, que me auxiliaram no processo de descoberta vocacional e no meu desenvolvimento socioemocional. Junto da equipe, pude desenvolver habilidades que hoje são indispensáveis nesse momento de preparação para os vestibulares”, ressalta.

Fundado em 1969, o Centro Educacional Leonardo da Vinci oferece um currículo acadêmico de qualidade pautado em ética, inovação, responsabilidade social e ambiental. Do ensino fundamental ao ensino médio, a instituição tem como finalidade oferecer uma educação plena e de excelência. Com um projeto pedagógico que permite a formação de cidadãos éticos, competentes, íntegros, solidários, criativos, empreendedores e preparados para enfrentar e vencer desafios, a escola une a formação acadêmica à formação socioemocional.

Desde que iniciou as suas atividades na capital, a escola busca, como premissa, compartilhar o máximo de conteúdos significativos para o desenvolvimento do aluno. Para isso, são realizadas avaliações e simulados para monitorar o desenvolvimento de cada um dos estudantes com o intuito de promover um acompanhamento individualizado, por parte da equipe pedagógica.

"A educação deve ser integradora e abraçar a responsabilidade pela formação humana em todos os seus aspectos, atendendo às necessidades cognitivas e socioemocionais desde a infância. Para alcançar esse desenvolvimento pleno, é importante implementar um trabalho escolar sério, planejado e consistente, ocorrendo diariamente na interação entre os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem e nas situações decorrentes desse convívio consigo mesmo e com os outros", explica Beatriz Batista da Silva, coordenadora pedagógica.

Ela explica que a formação acadêmica e a formação socioemocional devem caminhar juntas, porque a educação integral visa não apenas a aquisição de conhecimentos, mas também o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Isso inclui aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais, preparando os estudantes para os desafios da vida e promovendo uma formação humana completa.

No entanto, a pedagoga enxerga que há desafios educacionais que precisam ser avaliados com atenção. Beatriz pontua que, nesse contexto, é necessário inovar continuamente as estratégias de ensino, assim como lidar com adversidades de forma construtiva e, ainda, manter-se atualizado sobre as tendências educacionais, demonstrando um compromisso genuíno com o desenvolvimento dos estudantes.

“Nosso objetivo é construir junto ao estudante a convicção de que ele é capaz de gerenciar suas emoções, e que, por meio dessa autogestão, ele pode fazer boas escolhas, planejar sua vida, enfrentar desafios e alcançar sucesso em todas as áreas. Para nós, o estudante da educação básica, ainda que esteja se preparando para o futuro, já é um indivíduo pleno de valores, princípios, sonhos, projetos e referências que o motivam. Ao reconhecer que nem sempre as trajetórias de sucesso são lineares, o estudante se inspira e se fortalece para lidar com frustrações e conflitos de maneira resiliente, enfrentar o novo e o inesperado com coragem e equilibrar as demandas externas com seus recursos internos para resolver problemas”, destaca.

Para isso, o Leonardo da Vinci integra a teoria e a prática para que o processo de ensino-aprendizagem seja completo. Por meio de um currículo que combina o desenvolvimento acadêmico com a educação socioemocional e o projeto de vida dos estudantes, a instituição incentiva a reflexão sobre a trajetória escolar e a construção de dimensões pessoais, cidadãs e profissionais.

"Os estudantes têm a oportunidade de personalizar seu percurso acadêmico, escolhendo aprofundar em áreas do conhecimento que mais se alinhem às suas habilidades. Eles vivenciam experiências em diversos campos de experiências por meio das eletivas, feiras de profissões, oficinas de orientação vocacional e atendimentos individualizados. Essas experiências fornecem orientações e estratégias personalizadas para ajudá-los a alcançar suas metas", contextualiza Beatriz.

Buscando acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, são realizadas autoavaliações, conforme previsto no currículo do programa de Educação Socioemocional para cada estágio de ensino. Os testes são elaborados com base na psicometria, permitindo uma análise, mesmo que de respostas subjetivas, do progresso do aluno ao longo de sua trajetória escolar. Após cada avaliação, é gerado um relatório que apresenta o estágio atual de desenvolvimento do estudante.

“Esse relatório inclui orientações e dicas tanto para os próprios alunos quanto para seus educadores (pais e professores) sobre como apoiar seu crescimento. Além disso, o perfil de cada estudante é contextualizado em relação à sua série, ano escolar e idade, destacando o estágio de desenvolvimento esperado para aquela fase, os comportamentos típicos e recomendações para promover um bom relacionamento e incentivar a autonomia do estudante”, explica a orientadora de projetos, Learice Alencar.

Para o Leonardo da Vinci, uma educação de qualidade não se limita aos conhecimentos teóricos, pois há o intuito de preparar os alunos para a vida de forma holística. Isso inclui o desenvolvimento de competências socioemocionais, autoconhecimento, protagonismo cidadão e a capacidade de tomar decisões conscientes, que são essenciais para o sucesso pessoal e profissional ao longo da vida. Na visão da instituição, há a compreensão de que o desenvolvimento humano é integral e contínuo, e que a escola desempenha um papel muito importante nesse processo, instiga a instituição a superar a dicotomia entre o desenvolvimento intelectual e emocional do estudante.

“Ao conceber a pessoa como um ser que raciocina e age com razão e emoção, percebemos que a qualidade do desenvolvimento integral é primordial para uma vida feliz. Essa perspectiva nos incentiva a agir de maneira intencionalmente integradora na educação, considerando aspectos como a construção da identidade, a busca por sentido na vida e a capacidade de fazer escolhas coerentes com a identidade, sentido e propósito durante o ensino médio”, complementa Learice.

Bem-estar emocional

Cientes da necessidade de estarem ainda mais próximos dos seus estudantes, o Leonardo da Vinci apostou na criação de dois programas especiais. O primeiro, intitulado Escola Feliz, integra, de forma intencional, elementos que promovem o bem-estar e a felicidade na cultura institucional por meio de projetos, planos de ação e na dinâmica da escola.

Essas práticas fortalecem ações já identificadas como geradoras de satisfação para os alunos, alinhadas ao construto do bem-estar, que navega em aspectos como emoções positivas, engajamento, sentido ,realização e relacionamentos positivos.

“A cada dois anos, medimos o índice de felicidade dos nossos alunos e identificamos os aspectos que mais contribuem para o seu bem-estar na escola. Neste ano, o aspecto mais destacado foi a dinâmica da sala de aula, incluindo as metodologias aplicadas, a interação entre professor e aluno, e o comprometimento do professor com o aprendizado dos alunos”, informa Learice Barreto Alencar, orientadora de Projetos da instituição.

Já o segundo, conhecido como Para Ser +, foca no desenvolvimento de habilidades de regulação emocional desde os primeiros anos escolares. Ele oferece ferramentas para que os alunos compreendam, nomeiem e regulem suas emoções, adquirindo competências socioemocionais que contribuem para um ambiente escolar mais harmonioso e para o florescimento emocional dos estudantes, tornando-os capazes de, logo adiante, refletirem sobre o seu futuro e fazer escolhas assertivas na construção dos seus projetos de vida.

"O Programa Para Ser + surgiu no ano de 2021, ganhando força e consolidação no contexto do novo ensino médio, que começou em 2022, alinhado à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O programa estabelece um percurso de desenvolvimento considerando os segmentos da educação básica", contextualiza Learice.

De acordo com a orientadora de Projetos, nos anos iniciais do ensino fundamental, o programa desempenha um papel essencial ao focar no desenvolvimento das habilidades de regulação emocional. Desde cedo, compreender, nomear e regular as emoções é de grande importância para o crescimento saudável, pois permite que as crianças construam uma base sólida de autoconhecimento e autogestão emocional. Ao progredir para os anos finais, a abordagem do programa se expande para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Nessa fase importante da formação educacional, os alunos são desafiados a aprimorar suas habilidades de autogestão, amabilidade, resiliência emocional, engajamento com os outros, além de aprender a abrir-se ao novo.

“O Programa Para Ser + reconhece que uma educação de qualidade não se limita aos conhecimentos teóricos, mas se estende à preparação do indivíduo para integrar e impactar positivamente a sociedade, desenvolvendo cidadãos mais conscientes e colaborativos. O ponto culminante do programa se revela no projeto de vida, onde os alunos são convidados a mergulhar em reflexões significativas sobre si mesmos, o outro, e a sociedade; e no planejamento de seu futuro”, comenta.

Learice ressalta que essa etapa não apenas estimula a definição de metas pessoais, acadêmicas e profissionais, mas também promove a construção de uma visão ampliada do próprio caminho. “O Programa Para Ser + torna-se, assim, um percurso valioso para orientar os jovens na construção de um projeto de vida sólido, baseado em escolhas conscientes e alinhado aos seus valores e aspirações”, diz.

A profissional avalia que o mundo enfrenta um contexto de crescente adoecimento mental, e, por isso, a escola, onde os alunos passam grande parte de suas vidas, deve ser um espaço de bem-estar e felicidade, não de mal-estar. “Nós apoiamos sonhos e queremos que nossos estudantes estejam bem e felizes para que possam celebrar suas conquistas. O processo não precisa ser penoso; afinal, de que adianta alcançar a tão sonhada vaga na universidade, por exemplo, se não houve felicidade ao longo da jornada? Queremos ser lembrados para sempre como a escola da sua vida, especialmente quando nossos estudantes alcançarem o topo”, destaca.

Comprometimento com o ensino

Nas três unidades educacionais do Leonardo da Vinci — Sul, Norte e Taguatinga — os alunos aprendem integrando teoria e prática. Para isso, o Leonardo da Vinci oferece espaços com conforto e tecnologia, essenciais para uma escola comprometida com a excelência no ensino.

Para potencializar os estudos, são disponibilizados laboratórios de Física, Química, Biologia e Tecnologias Educacionais. Para agregar, ainda mais, ao dia a dia dos estudantes, a instituição conta também com biblioteca com vasto acervo e espaços de estudo individuais e coletivos, auditório, salas de aula equipadas com recursos multimídia, salas para projetos e atividades específicas e quadras poliesportivas.

O investimento em uma estrutura completa e robusta e em recursos pedagógicos inovadores resulta na excelência acadêmica pela qual a instituição é tão conhecida. Referência na aprovação nos vestibulares mais concorridos, como o Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília, e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a escola conta, em 2024, com mais de 580 aprovações em universidades federais, sendo mais de 30 delas em primeiro lugar nos processos seletivos.

São inúmeras conquistas alcançadas pelos alunos do Leonardo da Vinci. Um grande destaque é Lucca Santos, ex-aluno de 2023, foi o único estudante do Distrito Federal a tirar mil na redação do último ENEM. Em todo o país, apenas 60 candidatos conquistaram a nota máxima. "Me sinto honrado e muito feliz por essa conquista, pois eu realmente não esperava que um sonho tão grandioso fosse se tornar realidade. Isso é fruto do meu esforço e do apoio da minha família, dos meus professores e de todos que estiveram ao meu lado nessa jornada", contou, no começo do ano, em entrevista ao Eu Estudante.