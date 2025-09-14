Ensino que transforma a sociedade com responsabilidade e empatia

Apresentado por

Leonardo da Vinci busca educar pessoas éticas, competentes e capazes de inspirar gerações na construção de um mundo melhor - (crédito: Leonardo da Vinci)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Há mais de cinco décadas e meia, o Leonardo da Vinci nascia com a missão de transformar vidas por meio da educação. Ao longo dessa trajetória, a instituição se consolidou como referência no ensino, unindo a excelência acadêmica à formação com valores humanos. Com uma proposta pedagógica consistente e resultados expressivos, seja nos vestibulares mais concorridos ou nas trajetórias profissionais de seus ex-alunos, o colégio reafirma, a cada geração, seu protagonismo no cenário educacional brasiliense.

“A proposta pedagógica vai além do conhecimento acadêmico, priorizando também o desenvolvimento de competências, habilidades humanas e a formação de uma cidadania ética e transformadora. A excelência educacional é o ponto de partida, entendida como direito e dever de todos os envolvidos no processo: famílias, profissionais e a própria instituição. Isso se traduz em um ambiente onde o conhecimento dialoga constantemente com valores como ética, inovação, responsabilidade social e ambiental”, informa Michelle Manzur, diretora executiva do Leonardo da Vinci.

A profissional aponta que, no dia a dia, a escola busca aliar excelência educacional a valores sólidos e compromissos contemporâneos. Para isso, o ensino é constantemente atualizado, alinhado às demandas do mundo atual e orientado para os melhores resultados, sem abrir mão da formação ética dos alunos: cidadãos íntegros, responsáveis e justos. A responsabilidade social e ambiental também ocupa lugar central, com incentivo a atitudes conscientes e engajadas diante dos desafios da sociedade e do planeta.

“O propósito maior da escola é educar pessoas éticas, competentes e capazes de inspirar gerações na construção de um mundo melhor, consolidando-se como referência não só em excelência acadêmica, mas também em formação integral, humanidade e inovação. É uma escola familiar, cuja solidez se dá a partir desses princípios”, ressalta Michelle.

A instituição valoriza, ainda, a formação continuada, estimulando o aprendizado ao longo da vida para estudantes, professores e toda a equipe, sempre em busca da melhoria contínua. Na instituição, a inovação é outro pilar de destaque. Por isso, são utilizadas tecnologias, metodologias ativas e soluções criativas no dia a dia escolar, como o uso de Google for Education, laboratórios multidisciplinares, aulas de robótica, STEAM, programação e ferramentas digitais em todos os segmentos da escola.

Para a diretora executiva, todos esses aspectos destacam a excelência acadêmica do Leonardo da Vinci, viabilizada por um currículo dinâmico, equipe capacitada, acompanhamento individualizado, avaliação constante de resultados, parcerias institucionais e estímulo à participação em olimpíadas e projetos de destaque. “Os resultados alcançados em exames de seleção para o ingresso ao Ensino Superior confirmam que estamos no caminho certo”, exemplifica.

Legado dos fundadores

Fundado em 1969, o Leonardo da Vinci foi construído a partir de valores e princípios que guiam a gestão até hoje. Caracterizada pela solidez, pela excelência acadêmica, pela consistência pedagógica e pelos resultados que os alunos apresentam, a escola preserva valores que alicerçam os mais de 50 anos de atuação em Brasília.

“Entendemos que tradição é um conceito que atravessa décadas buscando adaptação constante, especialmente no cenário educacional. Ser tradicional não significa ser velho ou ultrapassado. Muito pelo contrário, diz respeito a manter valores e princípios sempre alinhados ao que o mundo demanda”, ressalta Michelle.

A diretora executiva avalia que os resultados dos alunos são indicadores essenciais do sucesso da proposta pedagógica da escola. “Eles se refletem em conquistas como aprovações em vestibulares altamente concorridos – incluindo cursos de Medicina, Engenharias, acesso à UnB, USP e universidades internacionais – além de medalhas em olimpíadas científicas e do conhecimento, e no protagonismo em projetos sociais de impacto”, acrescenta.

Continuidade e profissionalização na gestão

Segundo a diretora executiva do Leonardo da Vinci, a transição para a segunda geração na liderança da escola foi conduzida de forma planejada, criteriosa e responsável, respeitando o legado dos fundadores e priorizando a profissionalização da gestão. Dessa forma, a instituição adotou um modelo de governança corporativa, com fóruns e comitês que ampliam a participação, asseguram agilidade nas decisões e fortalecem a visão estratégica.

A sucessão foi tratada com seriedade, exigindo preparo e formação adequada dos envolvidos, o que garantiu a preservação da essência da escola como alicerce de sua atuação. “Essa continuidade, aliada à governança e à profissionalização, garante solidez institucional e capacidade de adaptação aos desafios contemporâneos, sem perder de vista os valores que sustentam a nossa história”, indica Michelle.

Na prática, a gestão escolar profissionalizada se traduz em processos organizacionais bem definidos, uma governança transparente e participativa, divisão clara de responsabilidades e decisões colegiadas, sempre com foco no melhor para o aluno. Os pilares que sustentam essa estrutura incluem a valorização da equipe, o acompanhamento rigoroso dos resultados acadêmicos, a inovação pedagógica, a responsabilidade social e o compromisso permanente com a escuta e o aprimoramento contínuo.