Leonardo da Vinci alia tradição e inovação há quase 60 anos no DF

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Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Há mais de meio século, o Centro Educacional Leonardo da Vinci constrói em Brasília uma trajetória marcada pela excelência acadêmica, pela formação integral e pela capacidade de se reinventar diante dos desafios de cada geração. Fundada em 1969, a instituição consolidou uma identidade que combina tradição e protagonismo, mantendo princípios como ética, responsabilidade social e ambiental e, ao mesmo tempo, incorporando inovação e novas formas de ensinar e aprender.

"O Leonardo da Vinci preserva seus valores porque entende a tradição não como imobilidade, mas como uma base sólida para construir o novo. Desde a sua origem, quando um grupo de jovens professores iniciou a escola em uma pequena sala, a instituição mantém como pilares a ética, o respeito às pessoas, a excelência pedagógica e a compreensão da educação como instrumento de transformação. Ao mesmo tempo, a escola acompanha as mudanças da sociedade, do mundo e das famílias", informa Michelle Manzur, diretora-executiva da instituição.

Essa trajetória se traduz em indicadores que colocam o Leonardo da Vinci entre as instituições de ensino de maior destaque do país. Do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, a escola alia um projeto pedagógico voltado ao desenvolvimento de competências acadêmicas e socioemocionais a uma comunidade escolar que valoriza o conhecimento, a autonomia e o pensamento crítico. O resultado é uma formação que prepara os estudantes não apenas para os desafios das avaliações e do ingresso no ensino superior, mas também para atuar de maneira ética, criativa e responsável em uma sociedade em constante transformação.

Os números do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2025, reforçam a solidez desse caminho. Considerando as instituições com mais de 100 estudantes, o Leonardo da Vinci está entre as três escolas com maiores médias do Distrito Federal e entre as seis melhores do Centro-Oeste. O desempenho também se destaca na redação: a proporção de estudantes que alcançaram mais de 900 pontos foi cinco vezes superior à média nacional, evidenciando uma formação que alia consistência acadêmica à busca permanente por novos patamares de excelência.

"Para a escola, esses números refletem a integração entre currículo, acompanhamento pedagógico, dedicação dos estudantes, participação das famílias e trabalho dos professores. Eles também reforçam uma característica essencial do Leonardo: a busca por resultados acadêmicos sem separar desempenho, formação humana, acolhimento e construção de projetos de vida", indica Michelle.

A instituição construiu, ao longo do tempo, uma estrutura de gestão e de acompanhamento pedagógico que permite identificar avanços, dificuldades e oportunidades de melhoria. Esse trabalho é apoiado por simulados, avaliações, mentorias, orientação aos estudantes, propostas específicas para diferentes objetivos e integração entre as equipes.

“O crescimento no Enem traduz, portanto, a capacidade de aperfeiçoar processos sem perder a identidade. É a consequência de uma escola que acompanha de perto o ensino e a aprendizagem e que trabalha para que cada estudante avance a partir de seu próprio ponto de partida”, acrescenta. Para a diretora-executiva, a evolução é resultado de um processo contínuo, e não de uma ação isolada. "Na verdade, nunca é resultado de um movimento individual, mas de uma série de fatores que acompanham a escola há quase 60 anos", afirma.

Potencializando o ensino

Programas como o Da Vinci Bilíngue, o Da Vinci Integral, o programa socioemocional Para Ser +, a Jornada Tech, as Olimpíadas do Conhecimento, a ONUVINCI, a Turma MED e a Jornada Vinci Saúde compõem o conjunto de iniciativas que sustentam a proposta educacional da instituição. "O Leonardo mantém a consistência de seus fundamentos, mas amplia as possibilidades de aprendizagem para responder aos desafios do presente e do futuro", afirma a diretora-executiva.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, esse cuidado se manifesta desde os primeiros passos da alfabetização e do letramento matemático. Fundamentada nos princípios teóricos da Psicogênese da Escrita, a proposta de alfabetização do Leonardo da Vinci coloca o estudante como protagonista do próprio processo de leitura e escrita, oferecendo interações significativas com diferentes tipos de textos para que compreenda sua função social — produzindo textos, reescrevendo histórias e refletindo sobre a própria produção a partir de um repertório previamente explorado.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o trabalho pedagógico se amplia com projetos autorais, investigação científica, tecnologia, debates, atividades interdisciplinares e iniciativas como a ONUVINCI e as Olimpíadas do Conhecimento. Já no Ensino Médio, a preparação ganha maior intencionalidade, com produção frequente de textos, redações cronometradas, análise de repertórios, acompanhamento individual e devolutivas dos professores.

Ao completar quase seis décadas de atuação em Brasília, o Leonardo da Vinci reforça que sua proposta pedagógica segue ancorada na mesma premissa que orientou sua fundação: unir rigor acadêmico e cuidado humano. Entre projetos autorais, imersões tecnológicas e uma preparação contínua para os desafios do Ensino Médio, a escola aposta em formar não apenas bons alunos, mas cidadãos preparados para pensar, argumentar e agir com responsabilidade diante dos desafios do mundo.