Últimas inscrições para participar da Maratona Brasília 2026

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Entre os dias 18 e 21 de abril, Brasília vai se tornar uma verdadeira "cidade da corrida" - (crédito: Luis Nova / CB/DAPress)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Pela primeira vez, Brasília será palco de um evento de corrida de rua com quatro dias consecutivos de programação, reunindo provas, experiências e ativações em grande escala. A proposta ambiciosa marca a edição 2026 da Maratona Brasília, que pretende ir além da competição e transformar a dinâmica esportiva da capital.

Entre os dias 18 e 21 de abril, a região deixará de ser apenas um dos principais cartões-postais do país para se tornar uma verdadeira “cidade da corrida”. A estrutura, montada na no gramado central da Esplanada dos Ministérios, em frente à Catedral Metropolitana de Brasília, vai concentrar largadas, chegadas e uma arena voltada ao público, com atividades pensadas para manter o movimento mesmo após o fim de cada prova.

Para incentivar a participação dos seus leitores, o Correio Braziliense disponibiliza, por tempo limitado, o cupom CORREIO30, que garante 30% de desconto nas inscrições. A iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e celebrar, ao mesmo tempo, o aniversário de Brasília e do próprio jornal, comemorados na mesma data.

As inscrições, que estão perto de encerrar, podem ser feitas no site do Brasil Corrida: https://brasilcorrida.com.br/#/evento/maratona-brasilia-2026

Retirada do kit

Para os próximos dias, os corredores já podem se preparar: está chegando o momento de retirar o kit e entrar no clima da prova mais aguardada do quadradinho. A entrega acontecerá no espaço Jardim Urbano, localizado no 3º piso do Conjunto Nacional, nos dias 16 e 17 de abril, das 10h às 22h.

Para garantir a retirada, é necessário apresentar um documento oficial com foto — podendo ser original, digital ou cópia — além do comprovante de inscrição, também aceito em formato impresso ou digital.

Experiência além da linha de chegada

Mais do que cruzar a linha final, a proposta é prolongar a experiência. A arena esportiva contará com ativações voltadas ao entretenimento, recuperação e convivência, criando um ambiente de permanência para atletas e espectadores.

Outro diferencial desta edição está no cuidado com os detalhes. As camisetas do kit atleta terão proteção UV, pensadas para oferecer mais conforto durante as provas em um período de forte incidência solar na capital. Além disso, cada dia de corrida terá uma cor exclusiva, criando uma identidade visual própria para cada etapa.

Pela primeira vez, Brasília será palco de um evento de corrida de rua com quatro dias (foto: Carlos Vieira/CB/DA Press)

“O aniversário de Brasília com a tradicional Maratona é uma festa completa. Este ano tem várias surpresas. O corredor receberá, no kit, uma camiseta com proteção UV – uma novidade que vai surpreender”, conta Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio Braziliense.

Ele ressalta, ainda, que a Maratona Brasília 2026 contará com uma experiência jamais vivida e que não poderá ser repetida: a possibilidade de correr um ultra desafio por quatro dias seguidos. “Isso só será possível neste ano, por conta da coincidência dos feriados prolongados. Na maioria das maratonas, a experiência dura três dias, no máximo. Aqui, a superação será inédita”, ressalta.

Desafios para diferentes perfis

A maratona mantém seu modelo inclusivo, com percursos que vão de 3 km a 42,195 km. Para quem busca ir além, três formatos de desafios estarão disponíveis:

Desafio ”BSB 66 Anos”: 21 km + 42 km em dias consecutivos

Desafio “JK”: duas meias-maratonas (21 km + 21 km)

Desafio “Brasília Sem Limites”: sequência de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km ao longo dos quatro dias

Os atletas que concluírem os desafios recebem uma medalha especial, ampliando o caráter de superação da prova.

Cultura e música

A Maratona Brasília 2026 também abre espaço para a cultura durante o feriado. Nos dias 20 e 21 de abril, o público poderá aproveitar a programação especial gratuita do palco Luzes do Cerrado, que promete reunir arte, música e entretenimento em meio ao clima esportivo.

A proposta é transformar a experiência do evento em um encontro para toda a família, ampliando a ocupação da Esplanada dos Ministérios para além das provas. Entre uma corrida e outra, os participantes e visitantes terão à disposição atrações culturais pensadas para manter a energia do evento ao longo do dia.

Confira a programação completa:

20 de abril (segunda-feira)





7h às 7h40 – Kilombrasília

Local: palco

Modalidade: aula-show de capoeira





7h40 às 8h10 – Cirqus Kids

Local: gramado

Modalidade: performance cênica circense





8h10 às 8h50 – Hit Haus

Local: palco

Modalidade: aula show de boxe





8h50 às 9h20 – Asas Para Dançar

Local: palco

Modalidade: dança inclusiva (PCD)





9h20 às 10h – Deejay Pavanny + Cirqus FY

Local: palco + gramado

Modalidade: música de ambientação + performance circense

10h às 11h30 – Samba Tia Zélia convida Marcelo Café e Ana Cardoso

Local: palco

Modalidade: samba show





11h30 às 12h – Deejay Pavanny

Local: palco

Modalidade: música de ambientação

21 de abril (terça-feira)



