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- (crédito: Fabiano Scheck)

*Este conteúdo é um Informe Publicitário.

A educação é um dos caminhos para ampliar oportunidades e reduzir as desigualdades sociais. No Brasil, onde o acesso ao ensino de qualidade ainda representa um desafio, iniciativas que oferecem formação gratuita desempenham um papel importante. É nesse contexto que atuam as 34 Escolas Sociais do Marista Brasil, que atendem mais de 15 mil estudantes em diferentes regiões do país.

O objetivo das unidades é impulsionar a formação dos alunos e dar condições para que construam seus projetos de vida. A atuação está alinhada à missão educativa marista, inspirada nos princípios de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, que compreendia a educação como um instrumento de transformação social e de construção de uma sociedade mais justa e solidária.

No Centro-Oeste, duas Escolas Sociais do Marista Brasil atendem gratuitamente 995 estudantes, sendo 536 no Centro Marista Divino Pai Eterno (CEMADIPE), em Aparecida de Goiânia, e 459 no Aprendizado Marista Padre Lancísio, em Silvânia.

Educação como missão e compromisso social

De acordo com Alessandro Marques da Luz, superintendente do Marista Brasil, viabilizar uma educação gratuita está diretamente relacionada ao compromisso institucional com a formação de crianças e adolescentes, capaz de gerar transformações que ultrapassam os muros da escola.

“Nas Escolas Sociais, esse compromisso se traduz na oferta de uma educação gratuita e de qualidade, que considera cada estudante em suas potencialidades e busca ampliar suas oportunidades de desenvolvimento. Nosso propósito é que os alunos encontrem na educação condições para construir seus projetos de vida e contribuir para a transformação de suas comunidades”, ressalta

(foto: Fabiano Scheck)

A proposta pedagógica considera o estudante em suas diferentes dimensões, estimulando a autonomia, a convivência e a participação social. O trabalho também envolve a relação com as famílias e com as comunidades atendidas, reconhecendo a importância desses vínculos ao desenvolvimento e à aprendizagem.

De forma integrada ao currículo, as unidades oferecem atividades esportivas, culturais, ligadas à tecnologia e à preservação ao meio ambiente. A atuação em rede proporciona que os estudantes façam parte de eventos nacionais, como a Olimpíada Marista Brasil, o Festival Marista de Arte e Cultura, o Festival Marista de Robótica, o Observatório Marista do Clima e o Encontro de Jovens Maristas, que reúnem anualmente milhares de participantes de todo o país.

As Escolas Sociais também são espaços de encontro, convivência e transformação dos territórios, com bibliotecas disponíveis para que a comunidade e instituições de ensino públicas vizinhas possam aproveitar o acervo, além da realização de eventos abertos com atrações artísticas, gastronômicas e serviços como oficinas de elaboração de currículos e emissão de documentos.

Conhecimento aplicado e projetos reconhecidos

No CEMADIPE, quatro projetos receberam a certificação do Selo ODS Educação: Jovem Montagne, Cerrado em Canção, Festa Junina – Sertão: Vida e Esperança e Bloquinho da Esperança. Promovido pelo Instituto Selo Social, o reconhecimento contempla iniciativas que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. As ações articulam acompanhamento pedagógico, desenvolvimento socioemocional, cultura e sustentabilidade.

Para crianças e adolescentes que fazem parte desse contexto social, o acesso à arte, ao apoio nos estudos e a experiências de cuidado com o meio ambiente amplia as oportunidades de formação. A valorização de seus saberes e o incentivo à participação comunitária ajudam esse público a reconhecer suas capacidades e a contribuir para melhorar o lugar onde vive.

(foto: Fabiano Scheck)

O professor Bruno Bernardes de Lima, maestro da Corporação Musical CEMADIPE e coordenador do Jovem Montagne, explica que o trabalho busca a formação integral, com foco no protagonismo juvenil, na autonomia e no fortalecimento de vínculos.

“As atividades e o apoio pedagógico contribuem ao oferecer acompanhamento nos estudos, reforço escolar e oficinas que desenvolvem habilidades socioemocionais. Além disso, promovem autoestima, disciplina, senso de responsabilidade e pertencimento, fatores essenciais para a permanência escolar e o desenvolvimento pessoal e social”, destaca.

Bruno também coordena o Cerrado em Canção: Música, Ecologia e Saúde Integral, que aborda questões ambientais por meio de repertórios e produções musicais ligados ao bioma. A proposta valoriza as referências regionais e fortalece a identidade dos alunos.

“As ações proporcionam uma aprendizagem concreta e significativa, aproximando os adolescentes da natureza. Elas desenvolvem responsabilidade socioambiental, estimulam o cuidado com o meio ambiente e aumentam o engajamento por meio de experiências vivenciais”, afirma.

Uma rede nacional comprometida com a educação

O Marista Brasil tem 97 escolas distribuídas pelo país e 34 são Escolas Sociais. Essas unidades constituem parte essencial da missão institucional, ao oferecer educação gratuita a estudantes em situação de vulnerabilidade social e fomentar o acesso ao ensino de qualidade.

A manutenção dessa estrutura envolve desafios de gestão e planejamento, considerando as diferentes realidades das comunidades atendidas e a necessidade de assegurar recursos para o desenvolvimento das atividades educacionais. A sustentabilidade do modelo, portanto, é fundamental para a permanência das Escolas Sociais e para a continuidade de sua atuação.

Alessandro Marques da Luz acredita que a responsabilidade com a gestão dos recursos está diretamente relacionada à capacidade de preservar e desenvolver esse trabalho. “Manter uma rede de 34 Escolas Sociais, que atendem cerca de 15 mil estudantes, exige planejamento, gestão responsável dos recursos e uma estrutura que assegure a continuidade das atividades”, destaca.

Saiba mais:

O Marista Brasil é uma rede de colégios e escolas que está presente em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, atendendo cerca de 100 mil crianças, jovens e adultos em 97 unidades de ensino. Os estudantes recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica alinhada aos desafios contemporâneos. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em: maristabrasil.org/