27 anos de educação que transforma vidas

Leonardo Viana, Marina Trindade, Luana Melo e Vitor Nesi - (crédito: Marista João Paulo II)

*Este conteúdo é um informe publicitário.

O Colégio Marista João Paulo II, localizado em Asa Norte, Brasília, tem desempenhado um papel fundamental na formação de seus estudantes ao longo dos últimos 27 anos. Combinando a tradição cristã com metodologias educacionais contemporâneas, o colégio não só prepara jovens para o futuro, mas também os molda como indivíduos comprometidos com a transformação social.

Em uma série de entrevistas recentes, ex-alunos compartilharam como a educação marista impactou profundamente suas vidas, influenciando tanto suas carreiras quanto seus papéis como cidadãos. As histórias de Leonardo Viana, Vítor Nesi, Ariana e sua filha Marina, e Luana Melo ilustram a contínua influência do Colégio Marista João Paulo II na formação de indivíduos que se destacam em suas áreas e contribuem ativamente para a sociedade.

Valores Maristas: a base para o futuro

Leonardo Viana, ex-aluno do Colégio, enfatiza como os valores maristas foram cruciais em sua jornada pessoal e profissional. "O Marista me ensinou a importância de valores como trabalho em equipe e empatia, que carrego até hoje", afirma Leonardo. Ele acredita que essa base sólida o preparou para enfrentar desafios em intercâmbios internacionais e no voluntariado, demonstrando como os princípios maristas continuam a orientar suas ações em diversos contextos. "O que vivi no Marista impactou todas as áreas da minha vida", conclui.

Vítor Nesi também exemplifica a aplicação prática desses valores. "Aprendi a me comunicar com clareza e a encontrar soluções que beneficiem todos", explica Vítor. Durante seus anos no Colégio, ele participou de projetos como a monitoria e simulações, que expandiram sua visão de mundo e o prepararam para desafios futuros. Atualmente, Vítor é universitário e atua na empresa júnior de consultoria econômica da Universidade de Brasília (UnB), chamada Econsult. "O programa de monitoria e outros projetos me ensinaram a importância de ser um agente de transformação, algo que levo comigo em minha vida acadêmica e profissional", compartilha. A conexão entre a formação ética recebida e as habilidades práticas desenvolvidas no Colégio reflete a influência contínua dos valores maristas em sua carreira e envolvimento social.

Um legado que se estende por gerações

A história de Ariana e sua filha Marina demonstra como os valores maristas podem ser transmitidos de geração em geração. Ariana, que hoje atua como Orientadora Educacional no Colégio, estudou em outra instituição marista e escolheu matricular sua filha Marina no Colégio Marista João Paulo II. "Sentimos que 'Ex-aluno, sim; Ex-marista, nunca!' porque os valores do colégio moldaram nossas vidas", conta Ariana. Marina, atualmente Analista Judiciária no Tribunal Superior do Trabalho (TST), também atribui seu sucesso à educação marista que recebeu. A continuidade entre mãe e filha ilustra como o impacto dos valores maristas é sustentado e multiplicado ao longo das gerações.

Formando líderes globais

Luana Melo, uma estudante atual, destaca como a experiência com simulações de Modelos da ONU (SIMJOPA) a inspirou a seguir a carreira diplomática. Luana foi aprovada para participar das maiores simulações de Modelo ONU do mundo, que ocorrerão nas prestigiadas faculdades de Harvard e Yale, nos Estados Unidos, representando o Colégio Marista João Paulo II e Brasília. "A SIMJOPA me ajudou a entender a importância de sair da zona de conforto e engajar-me com questões globais", afirma Luana. Sua experiência reflete diretamente os valores maristas, que promovem o envolvimento e a liderança global, conectando-se com as lições aprendidas por Leonardo e Vítor sobre a importância de se tornar um agente de mudança.

Um legado duradouro

As histórias de Leonardo, Vítor, Ariana, Marina e Luana demonstram o ciclo contínuo de influência proporcionado pelo Colégio Marista João Paulo II. Desde a formação de valores fundamentais até a aplicação prática desses princípios em diversos contextos, a educação marista molda indivíduos que não apenas alcançam sucesso pessoal e profissional, mas também se tornam agentes ativos de transformação em suas comunidades e no mundo.