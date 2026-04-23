Inscrições abertas para a 1ª edição da corrida infantil em Taguatinga

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Em comemoração ao aniversário de Taguatinga, a Marotinga 2026 chega para encher o coração das crianças de alegria, energia e espírito esportivo. Com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas desde a infância, além de proporcionar um dia de lazer e integração para as famílias, o Correio Braziliense promove a primeira edição da corrida infantil.

O evento esportivo será realizado no dia 07 de junho, no Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping. As inscrições, que podem ser feitas no site do Brasil Corrida, têm o valor de R$ 50 e dão direito a um kit completo com camisa, sacochila e lanche pós-prova.

A premiação inclui uma bicicleta para o primeiro colocado de cada bateria, com categorias divididas por idade e sexo, além de medalhas para todos os participantes que concluírem a prova, reforçando o espírito de participação e celebração que marca o evento.

O evento contará com percursos adaptados para diferentes faixas etárias, com baterias que variam de 50 a 700 metros, garantindo segurança e diversão para todas as crianças participantes. A programação inclui ainda atividades recreativas, distribuição de kits e medalhas, além de uma estrutura preparada para receber o público com conforto e organização.

Mais do que uma competição, a corrida infantil busca reforçar valores como saúde, bem-estar e convivência comunitária, celebrando o espírito esportivo e o orgulho de fazer parte da história de Taguatinga. A expectativa é reunir as famílias em um dia marcado por alegria, movimento e comemoração.

SERVIÇO – MAROTINGA 2026