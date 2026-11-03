Hospital Premier Jardim chega a Brasília com experiência de décadas em cuidados de transição

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O Distrito Federal ganhará, em novembro, uma nova unidade especializada em cuidados de transição. Localizado no Jardim Botânico, o Hospital Premier Jardim chega a Brasília trazendo a experiência de décadas do Grupo Premier na recuperação, reabilitação e assistência a pacientes que necessitam de cuidados após a fase aguda de uma internação hospitalar.

O hospital de transição atua de forma complementar aos hospitais gerais, recebendo pacientes com diagnóstico definido e tratamento estabelecido pelo médico assistente, que ainda necessitam de acompanhamento multiprofissional, reabilitação e cuidados específicos antes do retorno seguro ao domicílio.

Com mais de 3 mil metros quadrados de área construída, o Hospital Premier Jardim se destaca pela grandiosidade de sua estrutura, concebida para aliar tecnologia, conforto e acolhimento. São 40 leitos, todos com banheiros individualizados, projetados para oferecer privacidade e bem-estar aos pacientes e acompanhantes. A unidade dispõe ainda de uma ampla área de reabilitação, com mais de 250 metros quadrados dedicados à fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de serviços de hotelaria e alimentação de alto padrão.

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A estrutura é complementada por equipamentos médicos de última geração e uma equipe multiprofissional altamente qualificada, com médicos, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia e serviço social. O conjunto permite oferecer assistência especializada e humanizada, com linhas de cuidado individualizadas voltadas à recuperação, à reabilitação e aos cuidados proporcionais às necessidades de cada paciente.

“Chegamos a Brasília com uma experiência consolidada em cuidados de transição e com o propósito de contribuir para uma necessidade crescente da rede de saúde. Nosso trabalho complementa o tratamento realizado nos hospitais gerais, com foco na recuperação funcional, na reabilitação e na qualidade de vida dos pacientes”, destaca Celso Mello, CEO do Hospital Premier Jardim.

Reabilitação e cuidado individualizado

Cada paciente terá uma linha de cuidado individualizada, com plano terapêutico e objetivos definidos conforme suas condições clínicas e funcionais. A assistência será direcionada à recuperação da mobilidade, comunicação, deglutição, autonomia e realização das atividades diárias.

A nutrição terá papel fundamental na recuperação de pacientes com doenças crônicas e internações prolongadas, especialmente diante da perda de peso e massa muscular. Em conjunto com a fonoaudiologia, também atuará na reabilitação da deglutição, na retomada segura da alimentação por via oral e, quando clinicamente possível, na retirada de sondas e gastrostomias, reduzindo riscos de engasgos e broncoaspiração.

A unidade também oferecerá cuidados proporcionais às necessidades de cada paciente, incluindo controle de sintomas, conforto e suporte às famílias, respeitando os objetivos terapêuticos estabelecidos.

Uma estrutura que fortalece a rede de saúde

Além de proporcionar uma assistência especializada, o hospital de transição contribui para a melhor utilização dos leitos hospitalares. Pacientes que já superaram a fase aguda da doença, mas ainda precisam de reabilitação e cuidados específicos, muitas vezes permanecem internados em hospitais gerais sem necessidade clínica dessa estrutura.

“O hospital de transição permite que cada paciente receba o cuidado adequado à sua fase de recuperação. Isso favorece a reabilitação, proporciona maior segurança na preparação para o retorno ao domicílio e contribui para a disponibilidade de leitos nos hospitais gerais”, explica Celso Mello, CEO do Hospital Premier Jardim.

A participação da família também integra o processo assistencial, com orientação e preparação para a continuidade dos cuidados após a alta.

O Grupo Premier também planeja ampliar sua presença no Distrito Federal com uma segunda unidade em Águas Claras, prevista para o segundo semestre de 2027.

Com a chegada do Hospital Premier Jardim, Brasília amplia sua estrutura de cuidado continuado, fortalecendo a integração entre hospitais gerais, operadoras de saúde, pacientes e familiares.