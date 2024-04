Medicina preventiva, inovação e cuidado para viver mais e melhor

Apresentado por

Dados do IBGE indicam que, em 2030, o Brasil poderá ter a quinta população mais idosa do mundo. A mudança tão significativa da pirâmide etária gera uma série de novas demandas em diversas áreas.

Na assistência em saúde, já há empresas especializadas em atender esse público e focadas em contribuir para que não apenas se viva mais como também se viva melhor. É o caso da MedSênior, criada para atender o público acima dos 49 anos e considerada referência no mercado quando o assunto é bem envelhecer.

A operadora tem uma robusta estrutura de assistência médica, com 37 unidades próprias nos seis estados do País (Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro), além do Distrito Federal.

Com aportes permanentes para ampliação de sua estrutura médica e de atendimento, a MedSênior fechou 2023 com investimento de R$ 65 milhões na construção de novas unidades, ampliação de prontos atendimentos, e incorporação de novos equipamentos e de serviços. Neste ano, o mais recente investimento foi em Brasília, com a inauguração de sua quarta unidade no Distrito Federal, em abril.



O novo pronto atendimento, localizado em Taguatinga, começou a operar no dia 2 de abril e é resultado de R$ 13,5 milhões em investimentos. Com 19 leitos de internação com acomodações variadas, incluindo enfermarias e apartamentos, além de 10 leitos de terapia intensiva, o ambiente reforça o compromisso da empresa com a qualidade e excelência no atendimento médico.

"“Estamos abrindo a nossa quarta unidade no DF. O novo espaço conta com salas de consultórios médicos, salas de inalação, medicação, curativos e higienização, e um centro de diagnóstico completo. Até o final deste mês também começa a funcionar o centro cirúrgico com duas salas e cinco leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA)”." Maely Coelho, presidente da MedSênior.

Ele explica que, em um terreno de quatro mil metros quadrados, o novo pronto atendimento mantém o propósito da operadora em oferecer condições favoráveis ao bem envelhecer e, assim, garantir a satisfação e o bem-estar do cliente e a sustentabilidade do negócio.

Foco na prevenção

Além do investimento contínuo e da robusta estrutura de atendimento, outro diferencial da MedSênior é o foco no bem envelhecer, que leva um olhar mais amplo para o idoso e suas demandas.

"“Partimos da ideia de que a prevenção é sempre o melhor caminho para viver mais e melhor e levamos esse valor aos nossos beneficiários por meio de um acompanhamento próximo, de oficinas de prevenção e de uma conduta que tem como objetivo garantir a saúde por mais tempo e não apenas tratar uma doença instalada”." Maely Coelho, presidente da MedSênior

Segundo ele, ao aderir à MedSênior, o beneficiário passa a integrar o Programa de Medicina Preventiva. Por meio dele, o objetivo da empresa é conhecer o indivíduo como um todo, desde seu histórico de saúde até preocupações e expectativas de vida. “Quando ingressa, ele é classificado e passa a ter um canal assistencial com uma equipe de referência em todo tipo de atendimento. Esse gerenciamento de cuidados, que leva em conta as fragilidades e a capacidade funcional da pessoa, busca olhar o idoso individualmente, gerar um cuidado de valor e melhorar a eficácia e a eficiência do atendimento, provendo mais saúde com um custo assistencial adequado e sem desperdício de recursos”, afirma.

O Programa de Medicina Preventiva MedSênior é hoje um dos 64 projetos reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em todo o Brasil.

Conheça iniciativas que fazem parte do Programa de Medicina Preventiva e que são adotadas em oficinas de saúde para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários da MedSênior:

Medicina e Inovação



Outro diferencial da MedSênior é o foco na inovação. A empresa investe em tecnologias em prol da saúde, por meio do Medicine Innovation Lab, conhecido também como MilSênior. O laboratório de inovação da operadora reúne médicos e pesquisadores que conectam saúde e tecnologia em benefício do bem-estar das pessoas e do envelhecimento saudável.

“Com o conceito de age tech, isto é, o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao público idoso, o Mil desenvolve diferentes projetos em parceria com outras empresas, startups, universidades e institutos de pesquisa, com soluções para avanços na medicina. São utilizados dados em tempo real e conhecimento profundo do beneficiário para cuidar proativamente da sua saúde e ajudá-lo a criar um estilo de vida mais saudável.

Crescimento sustentável e verticalização

No mercado desde 2010, a MedSênior é um dos mais importantes players do setor voltados para a terceira idade, mantendo um crescimento médio de 40% ao ano. Atualmente, a carteira da empresa reúne 170 mil vidas.

“Nosso crescimento de 40% ao ano foi mantido, nos últimos anos, mesmo durante um período desafiador como a pandemia, que tinha o público idoso como um dos mais impactados e vulneráveis, gerando maior demanda por assistência à saúde. Acredito que nosso modelo focado na prevenção, atendimento individualizado, tecnologia de ponta e rede própria permitiram o crescimento em faturamento, que deve chegar a R$ 1,5 bilhão neste ano”, diz.

Com dois mil funcionários, a empresa capixaba tem apostado na verticalização do atendimento, com investimentos em recursos próprios como hospitais, laboratórios e outros serviços na área de saúde, ampliando sua rede de assistência ao usuário.

Foco no bem envelhecer, inovação, tecnologia, verticalização e crescimento ordenado e sustentável são, portanto, pilares que sustentam o plano de expansão da empresa, cuja meta é chegar a outras regiões do País, como Norte e Nordeste.

Segundo Maely, os investimentos em todo o Brasil e especificamente no Distrito Federal serão contínuos em 2024, sempre sustentados pelo propósito da empresa.

“O trabalho é contínuo. Iremos ampliar nossa rede de atendimento e nossa atuação, mantendo nosso foco na medicina preventiva e no bem envelhecer, com diferentes programas e oficinas que oferecem um olhar integrado para nosso público para garantir mais qualidade de vida e bem-estar. Somos um plano que cuida do cliente desde a porta de entrada, com foco na medicina preventiva aliada à inovação, garantindo um serviço totalmente diferenciado. Esse conceito e esse modelo são responsáveis por um alto grau de satisfação de nossos clientes, nos permitindo crescimento e novos investimentos. Nosso plano de expansão leva em conta os resultados positivos que temos alcançado em todos os estados em que atuamos. E esse resultado é fruto de uma equipe unida, comprometida e com visão de futuro”, reforça.

Desde o ano passado, a MedSênior tem aporte da Temasek, um fundo de investimento com sede em Cingapura, que adquiriu cotas de participação (15%) na empresa, fortalecendo sua chegada em São Paulo.

Conheça as unidades em Brasília: