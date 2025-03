Autocuidado, longevidade feminina e qualidade de vida em debate no mês da mulher

Apresentado por

Pelo segundo ano consecutivo, especialistas voltam a debater temas como gestão de tempo, planejamento financeiro, desafios emocionais, equilíbrio mental, cuidados bucais para assegurar perfeita cognição em todas as fases da vida, o envelhecimento, a independência física e qualidade de vida.



A iniciativa mobiliza mulheres de diferentes origens, histórias e gerações para participar de discussões multiprofissionais sobre o protagonismo feminino. O objetivo da 2ª edição do Moreti Talks é promover trocas, conexões, compartilhamento de experiências e a ampliação na rede de contatos entre as convidadas, que também interagem durante um farto café da manhã.

“São encontros transformadores que se propõem a inspirar mulheres no sentido de investir em si mesmas de forma consciente e estratégica. Juntas, refletimos sobre futuro, dignidade emocional e bem-estar”, explica a dentista Soraya Moreti, idealizadora do movimento, que já conta com a adesão imediata de 50 mulheres, inscritas pelo aplicativo Sympla.

Palestras, café da manhã e roda de conversa aconteceram no Centro Médico Júlio Adnet. Entre os destaques, Cris Calegaro abordou o envelhecimento ativo, Sane Alessandra falou sobre gestão do tempo, Yasmin Rossete trouxe insights sobre planejamento financeiro, e Rosângela Macedo lançou seu livro “O que quer uma mulher”. Soraya Moreti destacou a relação entre saúde bucal, cognição e autoestima.

“Nosso foco é incentivar as mulheres a investirem em si mesmas de forma estratégica”, afirmou Soraya. Com lotação máxima e grande engajamento, o Moreti Talks reafirma seu papel como um espaço de inspiração e empoderamento feminino.