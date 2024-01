Saiba como preservar arquivos e documentos com especialistas do segmento

Apresentado por

Em 2023, o CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense, recebeu convidados especiais para falar sobre as tecnologias presentes no segmento de preservação e gerenciamento de registros e informações digitais. Em parceria com a Mundaneo e o Grupo SOS Docs, foram realizadas entrevistas exclusivas com especialistas para a série de videocasts intitulada "Passado conectando o futuro". Os episódios foram apresentados pela jornalista do CB Brands, Gabriella Collodetti.

Parte do Grupo SOS, a Mundaneo segue a premissa de oferecer serviços relacionados à gestão da informação e preservação de documentos. Com acesso a recursos e conhecimentos especializados, a marca fortalece a capacidade de oferecer soluções de ponta no campo da preservação digital.

Para alcançar seus objetivos, a empresa utiliza sistemas confiáveis e robustos, como o Atom e o Archivematica. Essas plataformas permitem o gerenciamento dos processos de preservação digital, desde a captura e ingestão dos dados até a preservação a longo prazo. Combinando tecnologia de ponta e boas práticas arquivísticas, garante-se a integridade, autenticidade e acessibilidade dos registros digitais.

Para o segundo episódio do especial realizado em parceria com a Mundaneo, Alessandro Queiroz, CEO do Grupo SOS Docs; e Thiago Paz, diretor de Inovação e Unidade de Negócios do Grupo SOS Docs trouxeram um pouco mais de contexto acerca dos arquivos digitais, além da atuação das empresas — SOS Docs e Mundaneo — dentro do cenário da arquivologia.

Segundo Alessandro, a SOS se fortaleceu no mercado e se transformou em um grupo com diferentes atuações. Nesse contexto, a Mundaneo foi inserida no ecossistema da gestão de informação para ser especializada na preservação digital.

"O Grupo SOS se consolidou como uma empresa que atende muito bem o mercado. Quando a gente fala de toda a cadeia de um documento, temos atuação desde a guarda do documento físico, até a transformação do físico para o digital e também a guarda dos documentos digitais", contou Alessandro.

No terceiro episódio, o tema central da conversa foi voltado a metodologia conhecida como Transformação Digital em Ondas (TDO), criada pela própria SOS. Na ocasião, Thiago Paz, diretor de Inovação e Unidade de Negócios do Grupo SOS; Daniel Farias, Head de Transformação Digital do Grupo SOS; e Caio Dultra, Head de Soluções do Grupo SOS, estiveram presentes na entrevista com o CB Brands.

Segundo Thiago, o TDO foi construído a partir da análise da SOS Docs para algumas necessidades do mercado no que diz respeito a estudo e execução de projetos. “A gente sempre pensou no melhor objetivo e modelo para que os serviços e trabalhos se encaixassem e se complementassem, tendo uma sequência. Essa é a ideia de ondas. É algo sequencial, que tem uma lógica e uma cadeia, que faz sentido e que é mais compreendido. Foi sempre olhando para uma forma de facilitar o entendimento de quem está contratando e dar uma visão mais didática de como seria uma transformação digital dentro de uma instituição ou empresa”, explicou.

Encerrando a série de videocasts, o CB Brands falou sobre os desafios da gestão documental no setor público. Alessandro Queiroz, CEO do Grupo SOS; Gutemberg Maia, gerente nacional de Projetos do grupo SOS; e Guilherme Gomes, gerente de projetos e Implantação do Grupo SOS estiveram presentes para aprofundar o assunto.

"Existem alguns desafios que a gente se depara. Na minha visão, um dos principais é a dificuldade de contratação. No mercado privado, você contrata mais fácil. No governo, você tem uma dificuldade maior. As leis são rígidas de licitação, muda regra toda hora e você construir um bom projeto de gestão documental não é tão simples assim", pontuou, inicialmente, Alessandro.

