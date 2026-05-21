Neoenergia atualiza sistema comercial e orienta clientes sobre ajustes temporários

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- (crédito: HESIODO GOES)

*Este conteúdo é um informe publicitário.

A Neoenergia está implantando um novo sistema de gestão comercial no Distrito Federal, com o objetivo de aprimorar a experiência dos consumidores e aumentar a eficiência das operações. Durante a fase de adaptação, alguns serviços podem apresentar alterações pontuais, atrasos ou instabilidades. A empresa reforça que o fornecimento de energia não é afetado e que não haverá prejuízo financeiro para os clientes.

A companhia reconhece os transtornos que essa transição pode causar e reafirma seu compromisso em resolver rapidamente cada situação. Equipes estão dedicadas a acompanhar os impactos e garantir que os serviços sejam normalizados o quanto antes. A empresa está mantendo contato direto com os clientes que tiveram algum impacto e destaca a importância de possuir o cadastro atualizado para garantir o recebimento das comunicações.

Principais impactos e orientações:

Leitura de medidores

Em algumas rotas, a leitura deste mês foi adiada. Os clientes não devem se preocupar. Todos irão receber suas faturas de energia dentro do prazo regulatório para pagamento, sem aplicação de juros e multas por atraso.

Data de vencimento da fatura

Algumas faturas foram emitidas com data de vencimento diferente da habitual. Os clientes que realizarem o pagamento até a data normalmente utilizada não terão cobrança de multa ou juros por atraso.

Data de vencimento e duas faturas no mesmo mês

Alguns consumidores receberam duas faturas com vencimento no mesmo mês. Não se trata de duplicidade, mas de ciclos de faturamento distintos (mês de referência abril e maio). A segunda fatura relativa ao mês de referência maio (05/2026, como indicado na fatura), pode ser paga em junho na data de vencimento habitual, caso o cliente desejar, sem juros ou multas. O cliente pode utilizar a mesma fatura com o código de barra para pagamento.

Compensação de faturas pagas

Em alguns casos, o sistema pode demorar para registrar o pagamento. Avisos de atraso indevidos devem ser desconsiderados, caso o cliente tenha realizado o pagamento.

Débito automático

Houve atraso em alguns débitos automáticos da fatura, já em processo de solução diretamente com os bancos parceiros. Não haverá cobrança de juros ou multas, quando ocorrer. Aos clientes que tiveram duplicidade no faturamento do débito automático, os valores serão devolvidos até a data do próximo faturamento.

Agência virtual e aplicativo

Para acessar os canais digitais (Site e App) é necessário redefinir a senha. Utilize o código do cliente como identificação. Ele está disponível na fatura mais recente. Caso esteja com uma fatura antiga, utilize o código do cliente sem o dígito. Ou seja, sem o número após o hífen. Importante: mantenha o Aplicativo sempre atualizado na versão mais recente disponível

Novo layout da conta de energia

O modelo foi atualizado para facilitar o acompanhamento do consumo e dos tributos cobrados. O novo formato pode ser consultado em: Entenda sua conta de luz. Em caso de dúvidas sobre a legitimidade da conta, acesse os canais oficiais da Neoenergia.

Parcelamento de dívidas na fatura

Para alguns clientes, a parcela que consta na fatura deste mês apresentou valores distintos do habitual. Os valores serão ajustados na próxima fatura, não havendo prejuízo ao cliente.

Faturamento energia solar

A entrega das faturas de clientes com energia solar ou beneficiários ocorrerá em data diferente neste mês. Todos irão receber suas faturas de energia dentro do prazo regulatório para pagamento, sem aplicação de juros e multas por atraso.