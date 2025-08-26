Neoenergia conquista prêmio nacional de desempenho e mira expansão sustentável no DF

Apresentado por

A Neoenergia Brasília acaba de conquistar um dos reconhecimentos mais importantes do setor elétrico brasileiro: o Prêmio Abradee 2025, na categoria Evolução do Desempenho. A distribuidora foi eleita a melhor do país em avanço de indicadores como qualidade do fornecimento, atendimento ao cliente, inovação e responsabilidade socioambiental. A conquista marca um momento histórico para o Distrito Federal e reforça o compromisso da empresa com a excelência e a transformação energética.

Em entrevista ao Correio Braziliense, o diretor-presidente Frederico Candian detalha os avanços que levaram à premiação, os investimentos em infraestrutura, inovação e os projetos que aproximam a Neoenergia da população, como ações sociais, inclusão profissional e apoio ao esporte.

O Prêmio Abradee é considerado um dos mais relevantes do setor. O que essa conquista representa para a Neoenergia Brasília?

É um marco para nós e para todos os brasilienses. Ser reconhecida como a distribuidora que mais evoluiu no país é resultado de um trabalho contínuo desde 2021. Investimos fortemente em tecnologia, modernização da rede e atendimento ao cliente. Essa conquista mostra que estamos no caminho certo, entregando energia segura, confiável e sustentável.

Quais foram os principais avanços que contribuíram para esse reconhecimento?

Os indicadores de qualidade da energia são um bom exemplo. Reduzimos o tempo e a frequência em que a população do DF fica sem energia. Hoje, o consumidor do DF fica, em média, metade do tempo sem energia em comparação à média nacional. Após assumir a concessão de distribuição de energia, conseguimos reduzir em cerca de 40% os principais indicadores. Isso mostra que o serviço está mais estável, eficiente e alinhado com as melhores práticas do setor.

E quanto aos investimentos em infraestrutura, o que está previsto?

Já foram investidos mais de R$ 1 bilhão desde 2021, e em 2025 estamos executando o maior plano de investimentos da nossa história: mais de R$ 350 milhões, sendo R$ 170 milhões em melhorias e renovações do sistema elétrico e R$ 150 milhões em expansão da disponibilidade de energia. De 2025 a 2029, serão R$ 1,4 bilhão aplicados, incluindo a construção de duas novas subestações em regiões de alto crescimento como Guará e Park Way. Nosso objetivo é acompanhar o desenvolvimento urbano com uma rede moderna e resiliente.

A Neoenergia também entregou na última semana projetos de eficiência energética à Força Aérea Brasileira. Qual o impacto dessas ações?

Entregamos duas usinas solares à FAB, além de luminárias eficientes e a substituição de 13 mil lâmpadas por modelos LED. O investimento foi de R$ 3,7 milhões pelo Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Aneel, com economia anual estimada de R$ 1,17 milhão aos cofres públicos. É um exemplo de como a eficiência energética pode gerar impacto direto na gestão pública, além de trazer mais sustentabilidade para a nossa sociedade.

A distribuidora vem se destacado em ações sociais e inclusão profissional. Pode nos contar mais?

Temos orgulho de ampliar oportunidades. Aumentamos em 30% a força de trabalho no DF, com destaque para a inclusão de mulheres eletricistas, que também já são 30% do time operacional da nossa capital. Além disso, as ações do Instituto Neoenergia é uma extensão do nosso compromisso com a sociedade. Temos apoiado mais de 30 projetos sociaispor meio da LIC-DF, com um investimento de R$ 10 milhões até o final deste ano. Esses projetos vão muito além da energia. Eles promovem inclusão, educação, cultura, esporte e capacitação profissional. Trabalhamos com crianças, jovens e mulheres, oferecendo oportunidades reais de desenvolvimento.

Como a empresa tem se aproximado dos clientes?

Reforçamos nossos canais digitais, como aplicativo, WhatsApp e site, além de lojas físicas e atendimento itinerante. Criamos uma unidade móvel 100% elétrica e dedicamos executivos para atender ao setor produtivo e ao poder público. Como resultado, reduzimos em mais de 80% as reclamações comerciais. Nosso foco é estar cada vez mais próximo da população.

A Neoenergia tem sido patrocinadora da Maratona Brasília, promovida pelo Correio. Qual a importância dessa parceria?

A Maratona é um evento que representa saúde, bem-estar e conexão com a cidade. Patrocinamos a corrida nos últimos dois anos e já confirmamos presença em 2026. Acreditamos no esporte como uma forma de engajar a população e promover qualidade de vida.