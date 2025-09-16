Neoenergia fortalece o esporte feminino nos Jogos da Juventude 2025

Apresentado por

Celine Bispo, campeã sul-americana juvenil de natação - (crédito: Divulgação/Neoenergia)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Até o dia 25 de setembro, Brasília se transforma na capital do esporte brasileiro com a chegada dos Jogos da Juventude, organizados anualmente pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). A cidade será palco de uma verdadeira celebração multiesportiva, reunindo jovens talentos de todo o país em competições que vão muito além das medalhas.

Mais do que disputar pódios, os atletas vivenciam experiências que marcam o início de muitas trajetórias no esporte de alto rendimento e também a formação de profissionais que levarão o esporte nacional ainda mais longe. Parceira oficial do COB, a Neoenergia estreia esta edição com ações inéditas na programação.

Com foco em sustentabilidade e incentivo ao esporte feminino, a Neoenergia promoverá experiências interativas em diversos pontos da capital federal. Uma das atrações mais esperadas será o “Desafio do Pedal”, no próximo dia 20, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), com a presença da judoca Bia Souza, campeã olímpica em Paris 2024 e embaixadora do Time Neoenergia. A dinâmica simula a geração de energia por meio de quatro bicicletas, aproximando o público dos conceitos de eficiência energética.

“A parceria com o COB amplia a conexão da marca com os brasileiros e reforça nosso propósito de promover o esporte feminino desde a base até o alto rendimento. Estar presente em uma edição histórica como essa, realizada na nossa área de concessão, também reforça o compromisso com os 1,1 milhão de clientes atendidos pela Neoenergia Brasília”, afirma Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia.

O evento é realizado desde 2000 e, a cada edição, mais de quatro mil atletas de até 17 anos, provenientes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, demonstram seu talento e potencial esportivo nas 20 modalidades olímpicas que integram o programa dos Jogos da Juventude – águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, remo virtual, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling.

O processo seletivo, realizado pelas 27 unidades federativas, envolve mais de 2 milhões de estudantes nas etapas classificatórias, garantindo uma representação nacional abrangente e única, reforçando a cada ano o compromisso dos envolvidos com o esporte educacional. A partir de quinta-feira (11/09) terão início as competições, que serão realizadas em 33 instalações esportivas (13 instalações simultâneas e 16 locais de competição).

Destaque para o esporte feminino

Além da Bia Souza, a Neoenergia patrocina também outras atletas do time do Brasil, como Antônia Silva, do futebol; Celine Bispo, da natação; Ana Marcela, da natação em águas abertas; Rayane Soares, do atletismo paralímpico; Tota Magalhães, do ciclismo; Bruna Kajiya, do kitesurf; e Mirelle Leite, do atletismo.





Reconhecida atualmente como a empresa do setor elétrico que mais apoia o esporte feminino no Brasil, a Neoenergia segue ampliando a conexão da marca com o público por meio do universo esportivo. “Ao apoiar os Jogos da Juventude, a Neoenergia reforça a parceria com o COB para colocar o esporte olímpico brasileiro no lugar mais alto do pódio. Seguimos com o propósito de promover o esporte feminino no país, ampliando a conexão da nossa marca com o público com base em valores ligados à igualdade de oportunidades”, afirma Lorenzo Perales. Nesta edição, o evento terá recorde de atletas e maioria de mulheres.

Além disso, outro aspecto de destaque envolve o fomento voltado à sustentabilidade. Desde março, a Neoenergia fornece energia 100% renovável para o Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro, ajudando o COB a zerar emissões de escopo 2 e a economizar cerca de R$ 1,4 milhão em gastos de energia até o fim deste ano.