Ações Neoenergia para o Carnaval

Para conscientizar milhares de foliões sobre a importância dos cuidados e da segurança na rede elétrica, a Neoenergia promove uma parceria inédita do cantor Alceu Valença com a banda BaianaSystem. Os artistas são as estrelas da nova campanha “Seja inimigo do fim” da Neoenergia.

“Nossa estratégia é conscientizar o público por meio da música, fortalecendo o engajamento da marca Neoenergia. Promover pela primeira vez o encontro entre Alceu Valença e BaianaSystem mostra a força cultural brasileira para atingirmos milhares de pessoas sobre algo tão relevante que não pode ser esquecido nem mesmo durante o Carnaval: a segurança na rede elétrica”, afirma Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia.

O alerta é necessário. Dados da Abradee (Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica) mostram que, entre os meses de janeiro a agosto de 2025, 478 acidentes registrados em todo o Brasil, com 176 mortes. Em todo o ano de 2024, foram contabilizados 627 acidentes com a rede em todo território nacional. Desses, 258 envolveram vítimas fatais. Os dados são preocupantes e a maioria dos casos acontece em decorrência de contatos acidentais que poderiam ser evitados.

Além da conscientização dos foliões, a Neoenergia Brasília operará em regime especial, com um reforço de mais de 50% no contingente de eletricistas em campo. Todos os circuitos que atende as regiões com blocos de carnaval foram inspecionados, totalizando 109 km de rede elétrica. Para garantir a retomada mais rápida em caso de interrupções nos locais dos eventos serão alocadas equipes em pontos estratégicos.

Diante da realidade, a Neoenergia inova mais uma vez, apostando na popularidade dos artistas e no poder democrático da música que atinge diferentes idades e classes sociais. Criada em parceria com a Propeg, a campanha “Seja inimigo do fim” marca o segundo ano consecutivo em que a Neoenergia utiliza a música como ferramenta de conscientização durante o Carnaval. O alerta à população orienta a respeito dos perigos de subir em postes, realizar ligações clandestinas e jogar serpentina, seja de papel ou metalizada, em direção à rede elétrica.

“O Carnaval é uma força vital que celebra a alegria e a criatividade do povo brasileiro. Juntamos o ritmo eletrizante do frevo com a potência da guitarra baiana para falar de atitudes simples que servem para o dia a dia e que também se tornam relevantes durante a festa”, conta Alceu Valença que este ano comemora seus 80 anos em uma turnê pelo país.

Para Russo Passapusso, líder da BaianaSystem, “o encontro inédito é uma grande oportunidade de mostrar que é possível misturar ritmos afro-brasileiros, eletrônicos e elementos regionais para transmitir uma mensagem educativa em benefício do consumo seguro de energia”. A banda venceu o Grammy Latino em 2025.

A música “Inimigos do fim” vai animar os trios elétricos de Alceu Valença, em Recife (PE); BaianaSystem e Fissura, em Salvador (BA). A campanha também inclui publicidade em rádio, mídia digital e impressa. Um videoclipe será exibido ainda nas plataformas da Neoenergia YouTube, Instagram e TikTok.

Para ampliar o engajamento no Instagram, a Neoenergia preparou um concurso que vai distribuir brindes e convites para camarotes e blocos nas duas cidades. Os participantes devem seguir o perfil @neoenergia_oficial e marcar o maior número de pessoas por postagem que será “inimiga do fim” no Carnaval. Vence quem fizer a maior quantidade de comentários marcando perfis válidos.

