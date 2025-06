NOVAH é lançada para ressignificar o mercado imobiliário de luxo do DF

Apresentado por

O setor imobiliário está aquecido. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o mercado registrou um crescimento de 15% nas vendas e nos lançamentos de imóveis no primeiro trimestre de 2025. Entre janeiro e março, foram vendidas 102.485 unidades residenciais numa amostragem de 221 cidades em todo o país. Para movimentar ainda mais o segmento, Brasília ganhou um novo negócio para fomentar ainda mais a área: a NOVAH.

A proposta da empresa é oferecer um olhar visionário sobre imóveis de alto padrão. Segundo o CEO Victor Hsoli, a NOVAH nasce conectada às principais tendências globais. De acordo com o executivo, a marca oferecerá um serviço personalizado, focado nas necessidades específicas de cada cliente. Para isso, a NOVAH oferece um portfólio de propriedades que combinam luxo com exclusividade.

"Representamos excelência e confiança, construindo relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes e parceiros. A equipe é composta por profissionais altamente qualificados, que se dedicam a fornecer uma experiência excepcional em todas as etapas da compra ou venda de imóveis. Além disso, promovemos práticas sustentáveis e integramos tecnologia de ponta para melhorar seus serviços”, indica Victor Hsoli.

No quesito sustentabilidade, a NOVAH reforça o seu compromisso em integrar práticas sustentáveis em suas operações e se mantém na vanguarda com inovações que podem beneficiar seus clientes e a comunidade. Já no âmbito tecnológico, a empresa investe em ferramentas digitais que tornam o processo de compra e venda mais eficiente e transparente. Isso inclui desde visitas virtuais até plataformas que facilitam a interação dos clientes com os imóveis.

Outro aspecto que destaca a imobiliária, segundo o CEO, diz respeito à abordagem verdadeiramente humanizada e atenta aos mínimos detalhes. “A atenção personalizada é uma prioridade”, ressalta. Por isso, Victor Hsoli indica que cada cliente é tratado como único, com uma experiência sob medida que considera as necessidades, preferências e sonhos do cliente.

Dessa forma, cada imóvel é escolhido com rigor, assegurando que atenda aos mais altos padrões de qualidade e luxo. “Isso garante que os clientes encontrem propriedades que realmente refletem seu estilo de vida e valores. Nossa proposta de valor é transformar a experiência imobiliária em algo extraordinário. Aqui, inovar não é tendência; é princípio, é olhar além do óbvio. Somos uma marca que inspira ação”, indica.

Essas premissas, para Victor Hsoli, são essenciais, especialmente devido a sua missão pessoal: "tenho para mim a necessidade de transformar o mercado imobiliário em uma experiência de protagonismo e conexão", afirma. O seu propósito é, na prática, elevar o segmento a um novo patamar onde cada decisão vai além de uma simples negociação. "Na verdade, representa um movimento de identidade, de visão e de futuro. Ser uma ponte real entre o desejo e a realização", comenta.

Todo esse cuidado adotado pela NOVAH surgiu de um sonho antigo do CEO. Para Victor Hsoli, o seu objetivo, ao entrar no mercado imobiliário de alto padrão, era gerar impacto positivo na vida das pessoas ao ajudá-las a encontrar as casas dos sonhos. Somado a essa missão, ele ressalta que é fascinado pela arquitetura inovadora e o design sofisticado.

"Trabalhar com projetos esteticamente impressionantes alimenta a minha paixão e criatividade", destaca. Por isso, é natural o acompanhamento do executivo na evolução do mercado. "Fico empolgado, pois oferece desafios únicos e oportunidades de aprendizado contínuo", avalia.

O cenário dos imóveis de luxo

Victor Hsoli acredita que, nos próximos anos, o mercado imobiliário de luxo passará por inovações, principalmente por conta do avanço das tecnologias e da adoção de práticas mercadológicas sustentáveis.

"A tendência é que as tecnologias digitais transformem ainda mais a maneira como compramos e vendemos imóveis, com tours virtuais mais imersivos e plataformas de transação mais eficientes. A sustentabilidade também se tornará um fator ainda mais crucial, com um aumento na demanda por construções ecológicas e práticas de construção responsáveis", explica.

Ciente desse cenário, o CEO aponta que a NOVAH pretende se posicionar à frente dessas tendências com o intuito de adotar inovações que melhorem a experiência do cliente. "Continuaremos a investir em tecnologia de ponta e a desenvolver soluções que atendam às expectativas dos clientes do mercado de luxo, mantendo nosso compromisso com a exclusividade e a qualidade", complementa.

Seguindo esses propósitos, no que diz respeito aos planos futuros da empresa, Victor Hsoli busca consolidar a marca no território brasileiro com o aumento da base de clientes e o firmamento de parcerias estratégicas, além de desenvolver e lançar um aplicativo que facilite a administração da compra e venda de imóveis.

"À médio prazo, busco iniciar a expansão internacional, começando por Portugal, Estados Unidos e Emirados Árabes. A longo prazo, quero alcançar presença global, expandindo para os cinco continentes. Esta meta envolve não apenas o crescimento geográfico, mas também fortalecer nossa reputação como uma referência mundial em imóveis de luxo, mantendo a inovação e a sustentabilidade como pilares fundamentais", acrescenta.

O CEO ressalta que almeja tornar a NOVAH um modelo de excelência e inovação no mercado imobiliário de luxo para redefinir o padrão de experiência, oferecendo não apenas imóveis, mas um serviço que transcende o comum, proporcionando satisfação completa aos nossos clientes.

“O legado que quero deixar é o de uma marca que sempre colocou a qualidade, a exclusividade e a inovação em primeiro lugar. Queremos ser lembrados por nossa capacidade de adaptar e liderar em um mercado em constante evolução, enquanto mantemos um profundo compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social”, pontua.

Lançamento da NOVAH

Na quinta-feira (5), será realizada a inauguração oficial do escritório da NOVAH, localizado em Águas Claras, no Edifício Ouro Branco V. Na mesma data, será apresentado o site oficial da marca, onde haverá o catálogo completo de imóveis, experiências exclusivas e soluções personalizadas para o público de alto padrão.

