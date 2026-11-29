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O diagnóstico precoce e o tratamento individualizado permitiram a retomada da rotina e mais qualidade de vida para José - (crédito: Divulgação)

Aos 75 anos, o aposentado José Esteves tem motivos para celebrar a vida. Mineiro radicado em Brasília desde 2004, ele descobriu um câncer de próstata agressivo em 2024, após uma ressonância magnética solicitada para investigar uma suspeita de cálculo renal. O diagnóstico, ainda em fase inicial, permitiu iniciar o tratamento sem a necessidade de cirurgia. A experiência ganhou um significado especial neste Novembro Azul.

Acostumado a realizar acompanhamento médico desde os 35 anos, Esteves não apresentava alterações preocupantes no PSA, exame de sangue utilizado na avaliação da próstata. Foi ao abrir o resultado da ressonância, ainda na recepção do laboratório, que se deparou com duas palavras que mudariam sua rotina: neoplasia maligna.

“Naquele segundo, eu levei o maior choque da minha vida e meus olhos se encheram de lágrimas”, recorda.

A biópsia confirmou o câncer em dezembro de 2024. Diante das possibilidades apresentadas pelos médicos, optou pela radioterapia, inicialmente realizada em cinco sessões. Meses depois, como os resultados não apresentavam a evolução esperada, novos exames identificaram outros dois focos da doença, exigindo tratamento hormonal e mais 20 sessões de radioterapia.

Tratamento além da cirurgia

O diretor técnico nacional de Oncologia e Hematologia da Kora Saúde, Igor Morbeck, responsável pelo acompanhamento de Esteves, esclarece que a retirada da próstata não é a única alternativa terapêutica. A escolha depende das características do tumor, da extensão da doença, da idade e das condições clínicas do paciente.

“O diagnóstico em fase inicial amplia as possibilidades de tratamento. Hoje, conseguimos individualizar as condutas, considerando não apenas o controle do câncer, mas também os possíveis efeitos sobre a qualidade de vida. A cirurgia é uma opção importante, porém não é necessária em todos os casos”, pontua.

Dr. Igor Morbeck, diretor técnico nacional de Oncologia e Hematologia da Kora Saúde (foto: Divulgação)

Durante o tratamento, os efeitos da terapia hormonal provocaram alterações na vida sexual e desconfortos urinários. Para enfrentar essa fase, ele contoucom o apoio da esposa, Vera, e manteve a prática de atividades físicas.

Após a conclusão das sessões, os exames indicaram resposta favorável ao tratamento, com níveis indetectáveis do marcador tumoral. Em julho, recebeu autorização médica para suspender a medicação

hormonal e seguir em acompanhamento. Na consulta de outubro, os resultados permaneceram satisfatórios.

Para Morbeck, a trajetória reforça a importância da avaliação individualizada e do acompanhamento contínuo, inclusive quando os exames iniciais não indicam alterações significativas.

“O exame de sangue é uma ferramenta importante, mas não deve ser interpretado isoladamente. A investigação precisa considerar o histórico clínico e outros achados. Também é fundamental que o paciente participe das decisões e compreenda as alternativas disponíveis”, acrescenta.

Hoje, José Esteves mantém os cuidados com a saúde e já planeja novas viagens, incluindo destinos como Vietnã e China. Depois de tantos desafios, prefere olhar para o futuro com entusiasmo, sem abandonar o acompanhamento médico.

Cuidado integrado, da prevenção ao tratamento

No Distrito Federal, as unidades do Anchieta em Taguatinga e Ceilândia e o Anchieta Unique, na Asa Sul, dedicado ao cuidado oncológico, contam com estrutura para acompanhar o paciente em todas as etapas da jornada contra o câncer. O atendimento começa nas consultas e nos exames de rastreamento e segue pelo diagnóstico, pela definição do tratamento e pelo acompanhamento depois dele, com equipes multiprofissionais que trabalham de forma integrada. Para Igor Morbeck, essa integração faz diferença: quanto antes a doença é identificada, maiores são as chances de um tratamento eficaz e menos agressivo.