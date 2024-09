Educação bilíngue integral com protagonismo na aprendizagem

Apresentado por

O ensino bilíngue, a cada ano, tem se mostrado essencial para o desenvolvimento de crianças e jovens. Sabendo da importância de adotar, desde cedo, esse tipo de conhecimento, a ONE School foi fundada para que a população de Brasília pudesse contar com uma instituição que prima pelo rigor acadêmico em todos os níveis de sua atuação, enquanto promove, ao mesmo tempo, a imersão na língua inglesa.

Com raízes interconectadas com a Casa Thomas Jefferson, referência no ensino de inglês há 61 anos, a ONE nasce com a missão de promover o desenvolvimento integral e contínuo do indivíduo para que ele seja um agente de transformação na construção de uma sociedade global, justa, democrática e inclusiva.

A proposta pedagógica ressalta a excelência acadêmica e a importância do protagonismo no processo de aprendizado. Dessa forma, a instituição atua com o intuito de formar cidadãos globais que pensam e agem coletivamente. Para isso, a escola traz novas experiências para os estudantes, fomentando valores como o espírito de equipe e o reconhecimento e respeito acerca dos indivíduos em suas singularidades e diversidades.

Denise De Felice, diretora geral da ONE School, defende que esses aspectos são fundamentais para a formação de um indivíduo no que diz respeito a habilidades, competências e valores, características que estarão presentes ao longo da vida dos estudantes. “Nesse contexto, é importante que as práticas pedagógicas adotadas na escola estejam alinhadas com a promoção do desenvolvimento integral e contínuo das crianças, considerando aspectos cognitivos, emocionais, sociais, físicos e morais", explica.

Para a diretora, o colégio é único em seu jeito de fazer educação. Além do cuidado acadêmico, a instituição também se preocupa com o bem-estar geral dos seus estudantes. “Promovemos o cultivo da gentileza em todos os âmbitos por meio do ONE Kind World Project, presente em tudo que acontece no ambiente escolar. Esse é um projeto que cuida atentamente para que o bullying não se instale, utilizando a gentileza consigo e com os outros para o desenvolvimento de cidadãos felizes”, informa.

Segundo ela, o ONE Kind World sustenta o trabalho de desenvolvimento socioemocional, como autorregulação, autoconhecimento, consciência social, habilidades de relacionamento, além da tomada de decisões responsáveis. “Essa aprendizagem exerce um papel fundamental na promoção da equidade na educação, enfatizando a identidade e o protagonismo dos estudantes. Para isso, é fundamental uma parceria efetiva entre escola, família e comunidade. A aprendizagem socioemocional é a base para o currículo de excelência da ONE. Quando somos felizes, aprendemos melhor”, diz.

A orientadora Débora Cândido explica que, na ONE School, esses fatores são levados em consideração, justamente por haver a preocupação em compreender a criança como um ser que precisa ser enxergado e respeitado em todas as suas dimensões. "Diante disso, torna-se indispensável atrelar, de modo profundo, os aspectos acadêmicos e socioemocionais, trazendo para o cotidiano infantil, ferramentas que possam servir tanto para sua evolução nos componentes curriculares, quanto em sua relação com os seus pares", destaca.

Para agregar ainda mais ao aprendizado desses estudantes, Débora explica que a ONE busca enriquecer substancialmente o currículo escolar de diversas maneiras, como a partir do acervo literário da biblioteca e também de sala de aula, que destaca e propõe temáticas que exploram a cidadania, a sustentabilidade, a inteligência emocional e a autoconsciência, a fim de enriquecer a relação das crianças com o mundo.

“Também dedicamos tempo para realização de projetos que exploram as mais diversas habilidades, como costura, marcenaria, serralheria, culinária, música, dança, entre outras, com destaque para a cultura maker, que permeia nossas atividades e projetos. São várias as maneiras que buscamos com o intuito de formar um cidadão consciente, produtor de suas ideias, consciente de sua responsabilidade, seguro de suas emoções, conectado com a atualidade, capaz de valorizar suas próprias produções, capaz de inspirar, motivar e reconhecer o valor do outro”, conta.

Para a orientadora, a ONE surgiu com a premissa de permitir que suas crianças sejam os protagonistas de um mundo cada vez melhor. Por isso, para ela, não é possível agir de outro modo senão com responsabilidade, empenho e determinação. Débora ressalta que, com esses pilares da instituição, a escola torna-se ambiente que promove o crescimento da criança de uma forma justa, individualizada, ampla e segura.

“É importante construir, sobretudo acreditar, que o formato dos ambientes escolares antecipam suas intenções pedagógicas, sendo capaz de interferir diretamente no processo de evolução acadêmica infantil, por isso é indispensável pensar o espaço da escola como um grande gerador de conhecimento e crescimento, buscando explorar todas as competências das crianças, como a autonomia, a criatividade, a inspiração e também o planejamento mental e a organização emocional”, pontua.

Formação para o mundo

Na avaliação da coordenadora Marta Diniz, ao longo da jornada do estudante na ONE School, desenvolve-se uma série de habilidades que o prepara para exercer a cidadania global e, ainda, contribuir para a construção de um mundo mais justo, solidário e sustentável. O objetivo da proposta pedagógica está atrelado, justamente, a formar comunicadores criativos, construtores de conhecimento, designers de informação e cidadãos digitais que farão a diferença.

"Nossa metodologia é inspirada na abordagem Reggio Emilia, que visa criar uma forma de ensino humanizada, colocando a criança no centro do processo de aprendizagem, permitindo que ela tenha poder de decisão e argumentação sobre seu aprendizado. Isso promove a autonomia e a criatividade desde cedo", contextualiza.

Por isso, para a ONE School, a aprendizagem pode acontecer em todos os espaços do colégio. As crianças são estimuladas, por exemplo, a explorar o ambiente escolar e o universo em que vivem, soltando a imaginação e a criatividade por meio de brincadeiras e atividades que valorizam a expressão artística e a colaboração. "Desta forma, elas desenvolvem suas capacidades físicas, psicológicas e emocionais num ambiente seguro, alegre e estimulante", conclui Marta.

Todos esses pontos são trabalhados utilizando o português e o inglês como línguas de comunicação e constituição para a identidade do aluno, em todos os segmentos, desde a infância até a juventude. Para a escola, é fundamental inserir a criança em ambientes estimulantes, visto que proporcionará experiências que promovem a interação e criará possibilidades para que ela experimente, investigue e conquiste sua autonomia, amplie seu repertório do português, como língua mãe, e do inglês, como língua adicional.

Bruna Souza Costa e Silva Moreira e Marcos Moreira são pais dos estudantes Martin e Benjamin, que estudam na ONE School. "Nossa história com a instituição começou antes mesmo da escola nascer. Soubemos do projeto inicial e gostamos da proposta, ficamos interessados e nos inscrevemos para conhecer mais. Nos meses anteriores à abertura, a ONE promoveu alguns eventos para apresentar a estrutura, a pedagogia e promover integração entre a equipe e as famílias. Essa experiência inicial foi muito positiva e nos fez decidir matricular nossos filhos lá", recorda Bruna.

Para eles, vários fatores influenciaram a decisão de matricular os seus filhos na ONE. "O primeiro e principal foi o fato de ser uma escola realmente bilíngue de alta qualidade (muitas se dizem bilíngues, mas não são realmente), mas ainda assim ser uma escola brasileira, que segue o calendário e a cultura daqui", conta Marcos. "Outro motivo foi a pedagogia que estimula a criatividade, a mão na massa e a autonomia da criança", complementa.

A estrutura, para Bruna e Marcos, também foi determinante: "é bem novinha e lúdica", indica o pai. Além disso, o horário, por ser semi-integral e ter alimentação saudável, também contribuiu para a decisão. "Algo que gostamos desde o início foi o fato de a comunicação ser muito aberta e fácil com todos na escola, até mesmo com a coordenação e direção", informa Bruna.

Os pais dos estudantes Caius e Eduardo, Fernanda de Castro Carvalho e Daniel Souza da Trindade, também dividem um pensamento similar acerca da ONE School. No pós-pandemia, eles passaram a buscar uma escola que reunisse um alinhamento com os parâmetros de educação que a família acredita: o ensino bilíngue e o desenvolvimento de um modelo de aprendizagem centrado no aluno, e não no conteúdo.

“Nossa perspectiva era de que os meninos pudessem aprender a partir de experiências, experimentos, e a partir das brincadeiras e de uma abordagem lúdica. Em Brasília, visitamos quase todas as escolas de referência e que tivessem esse recorte. No entanto, nenhuma delas nos cativou tanto quanto a proposta que a ONE School oferecia. Ainda que se tratasse de uma escola nova, ter o respaldo da tradição da Thomas nos confortou, e por isso embarcamos na jornada como estudantes fundadores”, diz Fernanda.

Desde então, se passaram três anos e Fernanda e Daniel destacam que estão muitos satisfeitos e entusiasmados com toda a bagagem que a ONE está formando nas crianças, preparando-os para enfrentarem os desafios de um mundo globalizado, multicultural e, principalmente, fazendo com que eles possam ser parte da resolução destes desafios.