Open Air traz a maior tela de cinema a céu aberto para o DF

- (crédito: Divulgação/Open Air)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

Uma experiência cinematográfica incomparável: o maior cinema a céu aberto do mundo, o Open Air, retorna à Brasília após nove anos desde a última edição na capital. De 3 a 15 de junho, o Pontão do Lago Sul será o ponto de encontro para a cultura, tecnologia e celebração do audiovisual. A expectativa é de reunir cerca de 1.500 pessoas por noite. Nessa temporada, apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, serão apresentados desde filmes clássicos até grandes lançamentos.

"Desde 2016 que nós queremos voltar ao Pontão do Lago Sul, que é esse lugar lindo de Brasília que parece ter sido construído especialmente para receber o Open Air. Chegaremos com algumas novidades: o evento oferecerá algumas ferramentas de acessibilidade através de aplicativos de audiodescrição e legendagem, rotas mais acessíveis e uma equipe treinada para receber PCDs no evento", conta Renato Byington, sócio-fundador da D+3 Produções, responsável por idealizar e produzir o evento.

Com mais de 20 anos de história, o Open Air já realizou 33 edições em sete cidades brasileiras e soma um público superior a 950 mil pessoas. Foram mais de 650 filmes exibidos e 145 apresentações musicais ao longo de sua trajetória. A ideia de criar o evento surgiu em Lisboa, local onde já recebeu, também, uma das edições do Open Air.

(foto: Divulgação/Open Air)

Renato conta que foi na capital portuguesa que o sócio-fundador ouviu falar, pela primeira vez, deste formato de tela de cinema. "Foi aí que imaginamos todo o potencial que teria um evento que juntasse cinema, música, gastronomia, lindos locais e essa telona. Em 1998, surgiu a ideia do Open Air", explica Renato. Para viabilizar o cinema a céu aberto, a D+3 Produções conta com equipamentos de projeção 4K e som Dolby Digital Surround.

“A mensagem que queremos passar é sobre a experiência mágica e transformadora que só o cinema exibido em uma grande tela pode passar. Pretendemos estimular sempre as pessoas a irem aos cinemas e sonharem, pensarem, questionarem e se emocionarem com bons filmes. O Open Air Brasil é uma grande celebração do cinema, para toda a indústria do cinema e, principalmente, para o público. E a pipoca é de graça!”, ressalta.

Todo o investimento trouxe retornos extraordinários: com duas semanas de antecedência ao evento, o Open Air já conta com três sessões de ingressos praticamente esgotadas. "Brasília tem um grande público cinéfilo, um clima perfeito para o cinema ao ar livre nesta época do ano e, assim, temos a certeza de que será um grande sucesso", avalia Renato.

A tela do evento, segundo o sócio-fundador, é do tamanho de uma quadra de tênis e, além da robustez na horizontal, a altura chega a um edifício de quatro andares. “O som é cristalino, com um efeito Surround absolutamente perfeito, e a projeção utiliza a mais alta tecnologia disponível no mundo proporcionando uma experiência audiovisual realmente única”, comenta.

(foto: Divulgação/Open Air)

Para Renato, a experiência se torna ainda mais especial por ser na beira do Lago Paranoá, onde há uma vista linda da cidade. Para agregar ainda mais à programação, o Open Air também oferecerá shows e atrações musicais para animar ainda mais a experiência dos moradores de Brasília, como Catto (junto com Homem com H) e Ellen Oléria (na noite de abertura, que terá ingressos gratuitos). Além disso, também é previsto uma área de alimentação com opções variadas para que o público tenha acesso a uma gastronomia de qualidade.

Programação de Brasília

Renato conta que o Open Air busca receber o público mais variado possível. "Temos filmes infantis, como Lilo & Stitch; filmes nacionais, como Milton Bituca Nascimento; filmes de terror para animar a Sexta-Feira 13...", exemplifica. "E no Dia dos Namorados será exibido Ghost, um filme bem romântico", complementa. Na data, os apaixonados também desfrutarão de uma apresentação de Dora Morelenbaum, uma jovem cantora de talento musical maduro, que já rodou o mundo com sua antiga banda Bala Desejo.

Para adquirir os ingressos, basta acessar o site oficial do Open Air: https://www.openairbrasil.com.br/

Confira a programação na íntegra:

Dia 4 de junho (quarta-feira)

18h - Abertura

19h - “Anora”

21h35 - Show de Larissa Luz

Dia 5 de junho (quinta-feira)

Apenas neste dia, um ingresso será válido para todas as sessões

18h - Abertura

19h - “Os Normais - O Filme”

21h - “Ilha das Flores” (curta)

21h15 - “Saneamento Básico, O Filme”

Dia 6 de junho (sexta-feira)

18h - Abertura 1ª sessão

18h30 - “Kasa Branca”

21h - Abertura 2ª sessão

21h40 - “O Esquema Fenício”

Dia 7 de junho (sábado)

16h - Abertura 1ª sessão

17h45 - “A Menina e o Mar” (curta)

18h15 - “Lilo & Stitch (Live-action)”

20h45 - Abertura 2ª sessão

21h30 - “Deadpool & Wolverine”

Dia 8 de junho (domingo)

16h - Abertura 1ª sessão

18h - “Um Filme Minecraft”

20h35 - Abertura 2ª sessão

21h20 - “As Patricinhas de Beverly Hills”

Dia 10 de junho (terça-feira)

18h - Abertura

19h - “Homem com H”

21h25 - Show de Catto

Dia 11 de junho (quarta-feira)

18h - Abertura 1ª sessão

18h30 - “Tudo Sobre Minha Mãe”

21h05 - Abertura 2ª sessão

21h45 - “Mickey 17”

Dia 12 de junho (quinta-feira)

18h - Abertura

19h30 - “Ghost - Do Outro Lado da Vida”

21h50 - Show de Dora Morelenbaum

Dia 13 de junho (sexta-feira)

18h - Abertura 1ª sessão

18h30 - “Pecadores”

21h35 - Abertura 2ª sessão

22h15 - “Premonição 6 - Laços de Sangue”

Dia 14 de junho (sábado)

16h - Abertura 1ª sessão

18h - “Branca de Neve” (Live-action)

20h45 - Abertura 2ª sessão

21h30 - “Bridget Jones - Louca Pelo Garoto”

Dia 15 de junho (domingo)

16h - Abertura

16h30 - Show de Juliana Linhares

18h - “Thunderbolts*”