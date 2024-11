Expansão do ParkShopping reverencia características do Planalto Central

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Uma obra de arte no horizonte de Brasília é a forma como a 10ª expansão do ParkShopping, empreendimento da Multiplan, está sendo definida. Com um projeto arrojado e previsão de entrega para janeiro de 2026, a capital receberá o melhor da moda, entretenimento e gastronomia com a implementação de um boulevard ainda mais completo no mall. A ideia é unir versatilidade e sofisticação, trazendo ao público marcas inéditas, nacionais e internacionais.

De acordo com a gerente de Marketing Anna Aimée Codeço, a expansão será a conclusão da revitalização que abraçou os 40 anos do ParkShopping, celebrados em 2023. "Ela marca o fechamento de um ciclo e o começo de um novo momento, alinhado com as incessantes transformações que vivemos atualmente", destaca.

Ao todo, o espaço contará com mais de 60 novas lojas e possui investimento previsto de R$ 221 milhões para os 9.000m² de Área Bruta Locável (ABL). O projeto arquitetônico, inspirado na flora do Cerrado, prioriza amplitude e luz natural, com jardins de inverno que proporcionam uma experiência gastronômica única. Além disso, com a integração entre o Deck Parking e o ParkShopping Corporate ao mall, o conceito de conforto e beleza será elevado.

"É um projeto que reverencia as características do Planalto Central, dessa flora e fauna que aprendemos a admirar por sua beleza e resiliência", informa. Para isso, Anna Aimée explica que o ambiente estará repleto de luz natural, integrado às belezas da região, trazendo aos clientes a sensação de estar ao ar livre. “Tudo para que eles vivam experiências ainda mais completas e memoráveis de compras, de vivências e de encontros”, complementa.

A gerente de Marketing antecipa que o projeto, assinado pela FEU Arquitetura, conta com uma claraboia que corta o teto. A fachada, desenhada com formas e curvas familiares aos moradores da cidade, é vazada, evidenciando a luz, com imagens que apresentam a flora e a fauna do cerrado. "A surpresa fará parte da experiência que queremos proporcionar aos moradores e visitantes de Brasília. Mas, posso adiantar que ofereceremos inovação e comodidades que agradarão com certeza", diz.

Para Anna Aimée, o ParkShopping sempre foi um local de encontros, de celebrações, um espaço no qual nossa população coleciona memórias afetivas. Por essa razão, o projeto precisava celebrar a história do mall com a cidade, evidenciando as belezas da região. A superintendente Natália Vaz contextualiza, ainda, que a expectativa da rede é oferecer ao público as mais modernas soluções em arquitetura e design.

"Trabalhamos para ter atrativos, sempre trazendo novidades que conectam com as gerações que aqui convivem. Historicamente, a Multiplan é vanguardista, lança tendências de mercado, investindo constantemente na renovação do nosso portfólio. É um movimento genuíno da empresa, refletido nesta 10ª expansão aqui em Brasília", comenta.

Natália conta que a motivação para a expansão veio a partir da necessidade do mall em entregar, ainda mais, uma estrutura urbana surpreendente à altura da capital. "Os moradores da cidade, consumidores exigentes, amam explorar o novo e valorizar tudo o que a nossa metrópole tem de melhor", pontua.

Na avaliação da superintendente, o ParkShopping é uma referência na cidade quando se fala em mix de lojas. Esse título se deve a um trabalho incansável do mall em reunir, em um só lugar, as melhores e mais desejadas marcas, além de uma oferta variada de entretenimento e de restaurantes. "A 10ª expansão é a continuidade deste trabalho e os brasilienses podem aguardar grandes novidades", celebra.

Em 2023, o ParkShopping recebeu 12 milhões de pessoas no seu estabelecimento, movimentando a economia local com R$ 1,6 bilhão de vendas. Em 2024, o mix diversificado recebeu marcas importantes e exclusivas, como o badalado restaurante Gurumê, a Ray Ban e outros ícones. Em breve, The North Face, uma nova BOSS e a HUGO, que traz uma identidade mais jovem do grupo Hugo Boss, também serão novas opções para os clientes do mall. No mix de gastronomia, o Empório Prime acaba de inaugurar a 1ª unidade em Brasília e o Pobre Juan desembarcará em breve no ParkShopping.

"O ParkShopping cresceu com Brasília e para Brasília. O centro de compras e experiências trouxe novas marcas, nacionais e internacionais, para a região Centro-Oeste. Foi precursor, na cidade, de um conceito contemporâneo que preza pelo bem-estar e disponibiliza entretenimento, além de opções diversificadas de consumo. Somos incansáveis em estudar os desejos do consumidor, as transformações que guiam essa era de tantas mudanças nas atitudes, nas aspirações e na forma de se viver”, ressalta Natália.

(foto: Divulgação/ParkShopping)

Facilidade de acesso

Considerada uma das regiões com maior potencial de expansão em Brasília, a Superquadra Park Sul recebeu um investimento de R$ 65 milhões no mês de setembro e está, cada vez mais, estruturada para a população. Considerado um bairro nobre com condomínios fechados e de alto padrão, o ambiente possui uma infraestrutura moderna e está próximo ao centro da cidade, facilitando o acesso para os moradores da capital.

É nessa localização privilegiada que o ParkShopping está localizado. O mall a 5 minutos do aeroporto Juscelino Kubistchek, em uma das regiões de maior crescimento imobiliário e com uma das áreas mais valorizadas de Brasília. Para os próximos anos, há a previsão de 35 mil novos moradores no bairro.

“O ParkShopping está em uma área central, de fácil acesso na cidade, impulsionou o desenvolvimento do Park Sul, uma região que cresce de forma impressionante e tem se consolidado como uma das mais valorizadas de Brasília”, destaca Natália. Para a superintendente, com a chegada de novos empreendimentos imobiliários vizinhos ao shopping, foi um caminho natural a decisão por expandir e oferecer ainda mais opções de marcas, tornando o ParkShopping ainda mais completo para os seus clientes.