Petrobras amplia apoio ao futebol feminino com ações que vão da base ao profissional

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Inauguração do CT em Araraquara está prevista para o primeiro semestre de 2027 - (crédito: Rafael Zocco)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Marketing, Conteúdo e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Araraquara, município localizado em São Paulo, se prepara para receber em 2027 um marco na história do esporte nacional: o primeiro centro de treinamento do Brasil dedicado exclusivamente ao futebol feminino. Em uma área de 138 mil metros quadrados, o novo CT vai oferecer às meninas uma estrutura que por muito tempo era privilégio de meninos. Serão cinco campos reformados, incluindo um miniestádio com arquibancadas, alojamento com 21 dormitórios, academia, auditório e espaços de fisioterapia e nutrição.

Cerca de 240 atletas, de 11 a 20 anos, terão condições de treinar, competir e sonhar em pé de igualdade com os principais clubes do país. A cidade de Araraquara, berço de algumas das maiores conquistas da modalidade com o time da Ferroviária, ganha assim um polo de excelência para revelar os talentos que podem vestir a camisa da Seleção nas próximas décadas. Mais do que um espaço de alto rendimento, o CT nasce com a missão de formar cidadãs. Em complemento aos treinos, as atletas participarão de encontros mensais sobre saúde da mulher, educação financeira, diversidade, combate ao bullying e inteligência emocional. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2027.

Com uma escolinha gratuita aberta à comunidade, o projeto também amplia o acesso ao esporte e transforma o campo em ferramenta de inclusão social e de igualdade de oportunidades. Principal financiadora do CT em Araraquara, a Petrobras reafirma seu protagonismo no futebol feminino brasileiro, com apoio que vai da base ao alto rendimento e de ações de fomento a grandes competições. A companhia acredita no potencial das meninas e mulheres e investe para que a próxima geração de craques tenha, desde cedo, as condições que a modalidade sempre mereceu.

“A Petrobras é a empresa líder no incentivo ao futebol feminino no Brasil e acredita que aproximar o público do esporte é essencial para posicionar o futebol feminino brasileiro no patamar que ele deve ocupar. Por isso, apoiamos iniciativas que ampliam a visibilidade da modalidade e ações que ajudam a contar a história do futebol feminino no Brasil. Grandes eventos serão, sem dúvida, um impulsionador importante, mas entendemos que a verdadeira transformação virá com a formação de uma nova geração de torcedores apaixonados, que acompanham as jogadoras e os campeonatos", ressalta Alessandra Teixeira, gerente de Patrocínios da Petrobras.

Do campo às telas

O CT em Araraquara faz parte de um conjunto de iniciativas da Petrobras voltadas à modalidade. O objetivo desses patrocínios é criar espaços inclusivos e seguros, para que meninas possam treinar, se aperfeiçoar e competir, em ambientes estruturados e competições profissionalizadas, para a consolidação da modalidade e a naturalização do espaço das mulheres no futebol.

Com a Federação Paulista de Futebol (FPF), a companhia renovou o patrocínio para as temporadas 2026 e 2027. O acordo garante à empresa os naming rights em todas as competições profissionais e de base organizadas pela entidade, como o Paulistão F Petrobras e a Copinha F Petrobras. Também estão incluídas na parceria ações sociais e diversas iniciativas de formação e capacitação de mulheres no futebol

No âmbito de competições, a Petrobras assumiu o naming de mais duas importantes competições no país: a Copa Maria Bonita Petrobras, que reúne representantes dos nove estados nordestinos, e as duas próximas edições da Brasil Ladies Cup Petrobras, torneio voltado a equipes profissionais brasileiras e internacionais e que combina esporte de alto nível com palestras, workshops, formação e ações sociais voltadas especialmente a meninas e jovens atletas.

Para se aproximar do público jovem, especialmente da Geração Z, a companhia aposta no Tour Petrobras: Elas no Jogo. O projeto itinerante une tecnologia e memória do esporte. Uma carreta equipada com simuladores, praça esportiva, um museu virtual e um game interativo na plataforma Roblox. O tour percorrerá 20 cidades brasileiras de novembro de 2026 a junho de 2027.

A companhia patrocina ainda a Taça das Favelas Petrobras Feminina, o maior campeonato de futebol feminino entre comunidades do país. A competição tem mais de 18 etapas estaduais e regionais, além da final nacional, e se consolida como vitrine para a revelação de novos talentos.

A história da modalidade também está no radar da companhia, com o apoio ao Museu do Futebol na difusão do futebol feminino. A parceria abrange a exposição principal e mostras temporárias, como “Amarelinha” e “Festa na Copa”. O projeto inclui ainda exposições itinerantes em cidades como Recife, Salvador, Santos e Campinas.

Cinebiografia de Marta Vieira da Silva, jogadora-símbolo do futebol feminino brasileiro (foto: Laura Campanella)

Ainda no âmbito cultural, a trajetória de Marta chega aos cinemas, também com patrocínio da Petrobras. Dirigida por Andrucha Waddington e estrelada por Alice Carvalho, a cinebiografia da jogadora-símbolo do futebol feminino brasileiro tem lançamento previsto para abril de 2027. O filme acompanha a alagoana desde os primeiros passos no futebol até a sua consolidação como um dos maiores nomes do esporte mundial.

E para consolidar esta plataforma de desenvolvimento da modalidade, em parceria com a TV Brasil, a Petrobras promove um prêmio de reconhecimento para celebrar conquistas e destaques em 19 categorias dentre os clubes de elite do futebol feminino brasileiro.